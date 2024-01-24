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饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯底胡椒豬肚雞火鍋，平價自助火鍋料想吃什麼自己拿〜

2024-01-24 17:42:47 小珊珊 人氣：105
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窩客好文

小珊珊

發表篇數：1221篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：蘇記嘀兜雞-胡椒豬肚雞火鍋
phone02-27828921
place台北市南港區八德路四段770號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

饒河街夜市有哪些必吃美食？又哪些是在地人激推的呢？011想

除了小吃還有餐廳喔！超推133頂〜蘇記嘀兜雞胡椒豬肚雞火鍋，目前台北只有在饒河夜市才有分店

 

火鍋新選擇！

【蘇記嘀兜雞-胡椒豬肚雞火鍋 台北松山店】位於台北市松山區八德路四段上，近饒河夜市、松山火車站

、五分埔商圈，捷運松山車站四號出口步行約4分鐘，開車來的朋友可以停松山國小停車場，交通非常方便

霓虹燈滿滿復古港風餐廳耶，彷彿直接飛到香港，街景直接呈現

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

店內裝潢擺設十分復古，營造濃濃復古港風

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

座位跟大多數的台北熱炒店很像，是高度偏低的圓桌+小板凳，一二樓都有用餐空間非常寬敞

一樓屬於狹長型的空間，座位數不算多，二樓更加寬敞明亮且分成方桌與圓桌座位

，不管聚餐、辦活動或是尾牙都很適合呢！367得意洋洋

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店內有些設施還挺有巧思跟貼心，牆壁上有衣架可以掛外套蠻貼心的

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剛來訪時間正值晚餐的巔峰時間，座無虛席，所以如果你也想來用餐，建議要先訂位比較保險呦！

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

店家非常歡迎帶著家中毛孩一同前往用餐，共度美好時光，可落地，只要不影響其他客人用餐都沒問題

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【品牌介紹】

湯頭使用精燉大骨湯頭搭配祖傳胡椒粉濃厚順口去濕氣，讓您品嚐到滋味獨特的湯底，讓每一口都充滿濃郁的風味！

而我們更是從印尼挑選出最優質的胡椒粉，為您帶來豐富的口感和辛香味

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

帶位入座後，即可直接至冷藏冰箱拿取喜歡食材，有許多只有在這裡才吃得到的食材，琳瑯滿目

，實在覺得每一種都想吃，陷入選擇性障礙好猶豫不知從何下手XD

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

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餐具、飲品以及醬料採自助式，提供的調味料種類很多，依喜好搭配餐點使用，醬料區很乾淨整潔

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用餐相關消費方式如下：

以自助式的形式呈現，想吃什麼自己拿，而且超平價，以用不同顏色盤子裝盛食材，綠盤$40

、橘盤$60、紅盤$80、白盤$100、黑盤$120，結帳時算盤子就可以了

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

最後變成擺滿一整桌！

這裡真的很適合三五好友一起來共鍋享用，多人一起吃就可以吃到更多食材呢

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

【湯底-胡椒豬肚雞(2-4人份) NT.699】

含豬肚雞鍋底乙份、雞腿蛤蜊盤乙份外，可另選菜盤、肉盤、火鍋料滿200元(含)以上，超過補差價

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

鍋底有豬肚、豬腳、玉米、白蘿蔔、枸杞、薏仁與蓮子，我覺得份量很有誠意，是CP值極高的一個選項

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

湯底是用大骨跟老母雞慢火熬煮5-10個小時而成，乳白色的湯頭光看就很誘人〜021渴望

上桌先喝一碗湯，湯頭鮮美，帶點胡椒味，單喝就很好喝，很順口會讓人胃口大開

，就算是平時較重口味的人也能被大大滿足

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

每桌上都有胡椒罐，若是想要胡椒香氣再更濃郁，可以自行調整胡椒的辣度

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【豬油拌飯】

超級〜〜〜美味！！！

看似簡單的豬油拌飯，不就是豬油加醬油而已嘛，可是要做到道地的味道絕對不簡單

米飯上有油蔥，拌了豬油之後，口感相當醇厚，有醬油的鮮香，拌在一起的味道超棒！

直接秒殺，這一碗真的是無敵美味，沒吃到你真的會搥心肝喔

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

【茼蒿+娃娃菜】

吃火鍋怎麼能少了茼蒿呢！

茼蒿非常好吃，無論放進薑母鴨、羊肉爐、鹹湯圓還是火鍋裡都非常適合，是冬天必吃的一款青菜

娃娃菜也是火鍋中常見的食材，吃起來比大白菜更為柔軟，口感脆嫩鮮甜

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

【綜合蔬菜盤】

菜盤都有精心嚴選過，可以吃到新鮮的感覺

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【招牌芋頭丸】

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

是這裡必點的品項，真的吃得到芋頭塊的芋頭貢丸！

最驚豔的就是吃得到滿滿芋頭塊的口感！

一口咬下，嘴巴裡感覺到綿密、厚實的芋頭香，芋頭控們絕對不能錯過

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

【和牛風味丸】

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

小心會噴汁喔〜〜〜016飄過

一口咬下滿滿湯汁，爆漿多汁，Q脆又彈牙，散發濃郁的和牛香味，多層次口感

仿佛就像是電影《食神》中的撒尿牛丸一樣哈哈

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

【白灼豬腳】

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

湯匙舀起來，還可以感受到豬腳軟軟地ㄉㄨㄞ〜ㄉㄨㄞ〜的感覺

皮很Q，輕易地就能骨肉分離，能吃到豬肉本身的甘甜

我本身不太敢吃白灼豬腳，但我覺得這裡的豬腳比我想像中的還要好吃耶

豬腳控必吃！！吃過真的會愛上045來親個

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

【豬肚】

豬肚QQ的口感讓人非常驚豔，不太敢吃的人不用擔心，完全沒有腥味，咀嚼時還會有胡椒香氣

沾點辣椒豆乳醬油，又辣又鹹香還會回甘，味道更提升

QQ的豬肚相信大家都會喜歡051點頭

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

【豬梅花肉】

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

這裡的肉品都是現切肉品，紅潤的色澤即可看出肉片的新鮮度，品質很棒

梅花肉端上桌，油花分布均勻看起來好美味

鮮嫩多汁又帶有咬勁的口感，梅花豬吃起來也沒有什麼豬腥味！

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

【澳洲和牛】

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

(尖叫)不要懷疑！你們沒有看錯！這盤和牛真的只要$120而已！！！

適中的油花及肉感肉片大塊，視覺效果與口感同樣滿足015啊

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

有別於日本和牛油脂感，澳洲和牛更保有有獨特牛肉本身之口感與香氣

涮幾下，迷人粉嫩肉色，一整片塞進嘴裡，豐沛肉汁縈繞在齒間，恰好厚薄度軟嫩中帶點嚼勁！

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

【牛胸腹肉】

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

瘦肉中夾著恰到好處的脂肪，可以同時享受到肉感及脂香

一吃就能品嘗到那油花融在口中的香氣與幸福感！035喜

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

【去骨雞腿肉】

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

超大超厚的去骨雞腿上桌囉，真的很一大份，我覺得就算男生吃完也會覺得飽

雞腿煮熟後肉質超級超級軟嫩多汁，令人食指大動，欲罷不能

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

【蛤蜊】

蛤蜊顆顆多汁飽滿不乾扁，暖呼呼的雞湯，和蛤蜊一起下肚，濃郁鮮香

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

【鮮豆皮】

一般在火鍋店很少看到有新鮮豆皮的耶

豆皮吸收湯汁，一口咬下真的大大滿足，豆香味十足一口接一口停不下來

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

蘇記嘀兜雞隆重推出新年年菜組合，現正早鳥預購中！

年菜辦桌組原價2280，開幕特惠只要1680元

提早預購加贈精美紅包以及滿千折百折價券

過年圍爐也是一個不錯的選擇哩！193酷哦

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小珊珊碎碎念：

胡椒豬肚雞火鍋，飄散著辛辣胡椒香的乳白色濃郁湯頭，喝一口就讓人直誇讚，令人驚豔連連！

尤其是豬肚、豬腳都超Q，完全沒有腥味，喜歡吃豬肚的人千萬不能錯過004拍手

重點是超平價的，想吃什麼自己夾，吃免驚，不用瘦荷包也能吃超飽566吃飽

還是寵物友善超適合跟毛孩來吃飯

饒河夜市美食推薦，蘇記嘀兜雞台北松山店，獨門祕製超濃郁大骨湯

 

【Info】

蘇記嘀兜雞-胡椒豬肚雞火鍋 Taipei

地址：台北市南港區八德路四段770號

營業時間：中午 12:00～14:00/下午 17:00～24:00

預約專線：(02)2782-8921

粉絲專頁：蘇記嘀兜雞-胡椒豬肚雞火鍋 Taipei

V提供WIFI   X一成服務費  V寵物入內

 

 

文章標籤

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