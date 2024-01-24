饒河街夜市有哪些必吃美食？又哪些是在地人激推的呢？

除了小吃還有餐廳喔！超推 〜蘇記嘀兜雞胡椒豬肚雞火鍋，目前台北只有在饒河夜市才有分店

火鍋新選擇！

【蘇記嘀兜雞-胡椒豬肚雞火鍋 台北松山店】位於台北市松山區八德路四段上，近饒河夜市、松山火車站

、五分埔商圈，捷運松山車站四號出口步行約4分鐘，開車來的朋友可以停松山國小停車場，交通非常方便

霓虹燈滿滿復古港風餐廳耶，彷彿直接飛到香港，街景直接呈現

店內裝潢擺設十分復古，營造濃濃復古港風

座位跟大多數的台北熱炒店很像，是高度偏低的圓桌+小板凳，一二樓都有用餐空間非常寬敞

一樓屬於狹長型的空間，座位數不算多，二樓更加寬敞明亮且分成方桌與圓桌座位

，不管聚餐、辦活動或是尾牙都很適合呢！

店內有些設施還挺有巧思跟貼心，牆壁上有衣架可以掛外套蠻貼心的

剛來訪時間正值晚餐的巔峰時間，座無虛席，所以如果你也想來用餐，建議要先訂位比較保險呦！

店家非常歡迎帶著家中毛孩一同前往用餐，共度美好時光，可落地，只要不影響其他客人用餐都沒問題

【品牌介紹】

湯頭使用精燉大骨湯頭搭配祖傳胡椒粉濃厚順口去濕氣，讓您品嚐到滋味獨特的湯底，讓每一口都充滿濃郁的風味！

而我們更是從印尼挑選出最優質的胡椒粉，為您帶來豐富的口感和辛香味

帶位入座後，即可直接至冷藏冰箱拿取喜歡食材，有許多只有在這裡才吃得到的食材，琳瑯滿目

，實在覺得每一種都想吃，陷入選擇性障礙好猶豫不知從何下手XD

餐具、飲品以及醬料採自助式，提供的調味料種類很多，依喜好搭配餐點使用，醬料區很乾淨整潔

用餐相關消費方式如下：

以自助式的形式呈現，想吃什麼自己拿，而且超平價，以用不同顏色盤子裝盛食材，綠盤$40

、橘盤$60、紅盤$80、白盤$100、黑盤$120，結帳時算盤子就可以了

最後變成擺滿一整桌！

這裡真的很適合三五好友一起來共鍋享用，多人一起吃就可以吃到更多食材呢

【湯底-胡椒豬肚雞(2-4人份) NT.699】

含豬肚雞鍋底乙份、雞腿蛤蜊盤乙份外，可另選菜盤、肉盤、火鍋料滿200元(含)以上，超過補差價

鍋底有豬肚、豬腳、玉米、白蘿蔔、枸杞、薏仁與蓮子，我覺得份量很有誠意，是CP值極高的一個選項

湯底是用大骨跟老母雞慢火熬煮5-10個小時而成，乳白色的湯頭光看就很誘人〜

上桌先喝一碗湯，湯頭鮮美，帶點胡椒味，單喝就很好喝，很順口會讓人胃口大開

，就算是平時較重口味的人也能被大大滿足

每桌上都有胡椒罐，若是想要胡椒香氣再更濃郁，可以自行調整胡椒的辣度

【豬油拌飯】

超級〜〜〜美味！！！

看似簡單的豬油拌飯，不就是豬油加醬油而已嘛，可是要做到道地的味道絕對不簡單

米飯上有油蔥，拌了豬油之後，口感相當醇厚，有醬油的鮮香，拌在一起的味道超棒！

直接秒殺，這一碗真的是無敵美味，沒吃到你真的會搥心肝喔

【茼蒿+娃娃菜】

吃火鍋怎麼能少了茼蒿呢！

茼蒿非常好吃，無論放進薑母鴨、羊肉爐、鹹湯圓還是火鍋裡都非常適合，是冬天必吃的一款青菜

娃娃菜也是火鍋中常見的食材，吃起來比大白菜更為柔軟，口感脆嫩鮮甜

【綜合蔬菜盤】

菜盤都有精心嚴選過，可以吃到新鮮的感覺

【招牌芋頭丸】

是這裡必點的品項，真的吃得到芋頭塊的芋頭貢丸！

最驚豔的就是吃得到滿滿芋頭塊的口感！

一口咬下，嘴巴裡感覺到綿密、厚實的芋頭香，芋頭控們絕對不能錯過

【和牛風味丸】

小心會噴汁喔〜〜〜

一口咬下滿滿湯汁，爆漿多汁，Q脆又彈牙，散發濃郁的和牛香味，多層次口感

仿佛就像是電影《食神》中的撒尿牛丸一樣哈哈

【白灼豬腳】

湯匙舀起來，還可以感受到豬腳軟軟地ㄉㄨㄞ〜ㄉㄨㄞ〜的感覺

皮很Q，輕易地就能骨肉分離，能吃到豬肉本身的甘甜

我本身不太敢吃白灼豬腳，但我覺得這裡的豬腳比我想像中的還要好吃耶

豬腳控必吃！！吃過真的會愛上

【豬肚】

豬肚QQ的口感讓人非常驚豔，不太敢吃的人不用擔心，完全沒有腥味，咀嚼時還會有胡椒香氣

沾點辣椒豆乳醬油，又辣又鹹香還會回甘，味道更提升

QQ的豬肚相信大家都會喜歡

【豬梅花肉】

這裡的肉品都是現切肉品，紅潤的色澤即可看出肉片的新鮮度，品質很棒

梅花肉端上桌，油花分布均勻看起來好美味

鮮嫩多汁又帶有咬勁的口感，梅花豬吃起來也沒有什麼豬腥味！

【澳洲和牛】

(尖叫)不要懷疑！你們沒有看錯！這盤和牛真的只要$120而已！！！

適中的油花及肉感肉片大塊，視覺效果與口感同樣滿足

有別於日本和牛油脂感，澳洲和牛更保有有獨特牛肉本身之口感與香氣

涮幾下，迷人粉嫩肉色，一整片塞進嘴裡，豐沛肉汁縈繞在齒間，恰好厚薄度軟嫩中帶點嚼勁！

【牛胸腹肉】

瘦肉中夾著恰到好處的脂肪，可以同時享受到肉感及脂香

一吃就能品嘗到那油花融在口中的香氣與幸福感！

【去骨雞腿肉】

超大超厚的去骨雞腿上桌囉，真的很一大份，我覺得就算男生吃完也會覺得飽

雞腿煮熟後肉質超級超級軟嫩多汁，令人食指大動，欲罷不能

【蛤蜊】

蛤蜊顆顆多汁飽滿不乾扁，暖呼呼的雞湯，和蛤蜊一起下肚，濃郁鮮香

【鮮豆皮】

一般在火鍋店很少看到有新鮮豆皮的耶

豆皮吸收湯汁，一口咬下真的大大滿足，豆香味十足一口接一口停不下來

蘇記嘀兜雞隆重推出新年年菜組合，現正早鳥預購中！

年菜辦桌組原價2280，開幕特惠只要1680元

提早預購加贈精美紅包以及滿千折百折價券

過年圍爐也是一個不錯的選擇哩！

小珊珊碎碎念：

胡椒豬肚雞火鍋，飄散著辛辣胡椒香的乳白色濃郁湯頭，喝一口就讓人直誇讚，令人驚豔連連！

尤其是豬肚、豬腳都超Q，完全沒有腥味，喜歡吃豬肚的人千萬不能錯過

重點是超平價的，想吃什麼自己夾，吃免驚，不用瘦荷包也能吃超飽

還是寵物友善超適合跟毛孩來吃飯

【Info】

蘇記嘀兜雞-胡椒豬肚雞火鍋 Taipei

地址：台北市南港區八德路四段770號

營業時間：中午 12:00～14:00/下午 17:00～24:00

預約專線：(02)2782-8921

粉絲專頁：蘇記嘀兜雞-胡椒豬肚雞火鍋 Taipei

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