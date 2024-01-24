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【高雄 飲料推薦】山大和茶舖｜杏仁茶｜K歌必備 膨大海｜菊花茶｜桂花洛神梅茶｜古法製作漢方飲品 高雄飲料新選擇

2024-01-24 21:12:05 愛麗 人氣：134
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窩客好文

愛麗

發表篇數：368篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：山大和茶舖
phone07-5366118
place高雄市前鎮區正勤路73號
作者本次評價：
4.65
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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山大和茶舖 -高雄飲料店新選擇

你喝喜歡喝那些飲品?我喜歡嘗試不同的飲品

炎熱的夏天，每天至少1~2杯冰涼的飲料消暑

寒冷天氣來一杯熱飲暖身，溫潤健康的飲品是冬季飲品選擇

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台灣人很愛喝茶，台灣茶世界知名

連國外的朋友都知道台灣的茶好喝

人手一杯手搖飲料，現代人對飲料的要求越來越高 

推薦山大和茶舖，對食材挑選、製作過程都非常用心的飲料店

總店在好市多附近的正勤店

近期山大和茶舖鳳山開了一家分店

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山大和茶舖

主打古早味飲品的品牌

運用食藥同源的基礎，依茶品原料屬性

適合飲用的時節，做季節飲品的推廣

傳承先人的智慧與經驗，就是山大和的精神

飲品類別除了熱門品項，還有冬季限定的飲品 

外觀門面復古木製漢方中藥櫃很有特色

牆面上標語讓人放心喝茶的茶飲店

選擇優質的茶葉，掌握水溫和沖泡時間，呈現出最純粹的甘甜

古法製作以原食材的搭配，無添加任何添加物，安心天天飲用

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正勤總店｜07-5366-118

地址｜高雄市前鎮區正勤路73號 

營業時間｜09:30~20:30(週日固定公休)

外送時間｜09:30~19:00

線上點餐 正勤總店

歡迎加入LINE官方會員．可以使用線上點餐服務

ID：@417fktkm

連結：https://lin.ee/y9UpN1F 

正勤總店優惠活動｜

不分外帶外送，一律滿五杯贈送指定品項(紅茶/麥茶) 

.............................

鳳山分店｜07-7195020 

地址高雄市鳳山區中山西路42號  

營業時間｜09:30~18:00(週一固定公休)

外送時間｜09:30~17:00

線上訂餐鳳山分店 

歡迎加入LINE官方會員 現在加入會員可享集點優惠活動

ID：@716qoahq 連結：https://lin.ee/1CjlxaNL

鳳山店優惠活動｜

平常日(二~五)：滿五杯折抵價格最低者

假日(六、日)：滿三杯折抵價格最低者

FB粉絲團

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菜單參考(如有變動以店家為正確)

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膨大海

飲料店也可以買到膨大海真的很感動

每天必須不停的說話，遇到感冒未完全好，喉嚨還是有點卡卡

除了喝溫熱的開水，還是想要喝點可潤喉的茶飲

想到了山大和茶飲的膨大海、杏仁茶

趁著中午來到好事多附近，特地來買幾杯帶回公司

山大和的膨大海茶飲古早味的傳統製程

除了熟悉的膨大海，店家加入羅漢果

慢火熬製出回甘潤喉不膩口

其中的甜味全部來自於羅漢果，完全沒加入任何糖

沒有中藥味，自然的甘甜、順口好喝，K歌必買飲品

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杏仁茶

杏仁加入米漿好特別的杏仁茶，喝起來有絲滑的口感

沒有太濃厚特殊的杏仁味，喝了會想要再喝一杯

店家以泡過水的杏仁及米，使用傳統石磨機，磨製出漿後

再慢火熬熬製而成，加入米漿達到絲滑的口感

經過慢火熬煮去除刺鼻的氣味，保留著濃郁的杏仁香氣

美味來自於好的食材加上繁瑣慢工的流程

喜愛杏仁茶的朋友一定要來品嘗

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菊花茶

菊花茶一年四季都受到喜愛

夏天冰涼喝，店家推薦加珍珠有不同的口感

菊花茶的香氣清新淡雅，Q彈帶勁的珍珠在口中翻滾

清香菊花茶多了珍珠口感豐富

夏天冰冰喝透心涼，冬天熱熱喝也很不錯

店家非常用心在研發好的飲品

選用台灣苗栗小農摘種的菊花，搭配黃菊與白菊

利用不同品種的香氣，熬製出獨一無二的菊花茶

相信這杯山大和菊花茶可以滿足喜愛菊花茶的你

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圖片來自山大和茶舖FB粉專

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桂花洛神梅

傳承至家傳配方，內容有洛神、桂花、烏梅等多樣食材的搭配

經過長時間的熬煮，洛神花、烏梅自然的酸氣加上冰糖熬製

多了桂花清香味，酸酸甜甜的好滋味口口回甘

喜歡酸甜滋味的飲料，桂花洛神梅好喝讓人回味無窮

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龜毛的古早味紅茶-店家招牌之一必買

用心做好茶，是山大和茶舖的理念

一杯20元的古早味紅茶，價格都很古早味

細節相當龜毛，使用古早做法的手炒糖下去熬煮

讓焦糖的香氣帶出紅茶的果香

推薦購買瓶裝全家一起喝，加上鮮奶就是好喝的鮮奶茶

喜愛古早味紅茶的朋友推薦必買

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山大和茶舖獨特飲品、熱門商品以及季節推出的限定商品

受到顧客的喜愛，如果您還沒喝過山大和茶舖飲品，一定要來嘗鮮看看

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 愛麗
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