山大和茶舖 -高雄飲料店新選擇

你喝喜歡喝那些飲品?我喜歡嘗試不同的飲品

炎熱的夏天，每天至少1~2杯冰涼的飲料消暑

寒冷天氣來一杯熱飲暖身，溫潤健康的飲品是冬季飲品選擇

台灣人很愛喝茶，台灣茶世界知名

連國外的朋友都知道台灣的茶好喝

人手一杯手搖飲料，現代人對飲料的要求越來越高

推薦山大和茶舖，對食材挑選、製作過程都非常用心的飲料店

總店在好市多附近的正勤店

近期山大和茶舖在鳳山開了一家分店

山大和茶舖



主打古早味飲品的品牌

運用食藥同源的基礎，依茶品原料屬性

適合飲用的時節，做季節飲品的推廣

傳承先人的智慧與經驗，就是山大和的精神

飲品類別除了熱門品項，還有冬季限定的飲品

外觀門面復古木製漢方中藥櫃很有特色

牆面上標語讓人放心喝茶的茶飲店

選擇優質的茶葉，掌握水溫和沖泡時間，呈現出最純粹的甘甜

古法製作以原食材的搭配，無添加任何添加物，安心天天飲用

正勤總店｜07-5366-118

地址｜高雄市前鎮區正勤路73號

營業時間｜09:30~20:30(週日固定公休)

外送時間｜09:30~19:00

線上點餐｜ 正勤總店

歡迎加入LINE官方會員．可以使用線上點餐服務

ID：@417fktkm

連結：https://lin.ee/y9UpN1F

正勤總店優惠活動｜

不分外帶外送，一律滿五杯贈送指定品項(紅茶/麥茶)

.............................

鳳山分店｜07-7195020

地址｜高雄市鳳山區中山西路42號

營業時間｜09:30~18:00(週一固定公休)

外送時間｜09:30~17:00

線上訂餐｜ 鳳山分店

歡迎加入LINE官方會員 現在加入會員可享集點優惠活動

ID：@716qoahq 連結：https://lin.ee/1CjlxaNL

鳳山店優惠活動｜



平常日(二~五)：滿五杯折抵價格最低者

假日(六、日)：滿三杯折抵價格最低者

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菜單參考(如有變動以店家為正確)

膨大海

飲料店也可以買到膨大海真的很感動

每天必須不停的說話，遇到感冒未完全好，喉嚨還是有點卡卡

除了喝溫熱的開水，還是想要喝點可潤喉的茶飲

想到了山大和茶飲的膨大海、杏仁茶

趁著中午來到好事多附近，特地來買幾杯帶回公司

山大和的膨大海茶飲，古早味的傳統製程

除了熟悉的膨大海，店家加入羅漢果

慢火熬製出回甘潤喉不膩口

其中的甜味全部來自於羅漢果，完全沒加入任何糖

沒有中藥味，自然的甘甜、順口好喝，K歌必買飲品

杏仁茶

杏仁加入米漿好特別的杏仁茶，喝起來有絲滑的口感

沒有太濃厚特殊的杏仁味，喝了會想要再喝一杯

店家以泡過水的杏仁及米，使用傳統石磨機，磨製出漿後

再慢火熬熬製而成，加入米漿達到絲滑的口感

經過慢火熬煮去除刺鼻的氣味，保留著濃郁的杏仁香氣

美味來自於好的食材加上繁瑣慢工的流程

喜愛杏仁茶的朋友一定要來品嘗

菊花茶

菊花茶一年四季都受到喜愛

夏天冰涼喝，店家推薦加珍珠有不同的口感

菊花茶的香氣清新淡雅，Q彈帶勁的珍珠在口中翻滾

清香菊花茶多了珍珠口感豐富

夏天冰冰喝透心涼，冬天熱熱喝也很不錯

店家非常用心在研發好的飲品

選用台灣苗栗小農摘種的菊花，搭配黃菊與白菊

利用不同品種的香氣，熬製出獨一無二的菊花茶

相信這杯山大和菊花茶可以滿足喜愛菊花茶的你

圖片來自山大和茶舖FB粉專

桂花洛神梅

傳承至家傳配方，內容有洛神、桂花、烏梅等多樣食材的搭配

經過長時間的熬煮，洛神花、烏梅自然的酸氣加上冰糖熬製

多了桂花清香味，酸酸甜甜的好滋味口口回甘

喜歡酸甜滋味的飲料，桂花洛神梅好喝讓人回味無窮

龜毛的古早味紅茶-店家招牌之一必買

用心做好茶，是山大和茶舖的理念

一杯20元的古早味紅茶，價格都很古早味

細節相當龜毛，使用古早做法的手炒糖下去熬煮

讓焦糖的香氣帶出紅茶的果香

推薦購買瓶裝全家一起喝，加上鮮奶就是好喝的鮮奶茶

喜愛古早味紅茶的朋友推薦必買

山大和茶舖獨特飲品、熱門商品以及季節推出的限定商品

受到顧客的喜愛，如果您還沒喝過山大和茶舖飲品，一定要來嘗鮮看看

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