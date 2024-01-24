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肉鮮生韓式烤肉用餐方式及價位介紹

肉鮮生韓式烤肉是採吃到飽方式就在南屯捷運站只有3分鐘左右的路程，(文心路與南屯路加叉口),附近也有停車場及路邊停車格,就在路口目標很顯著也好找唷!

是以韓式烤肉為主(現場食材.飲料.炸物.主食.副食.小菜通通是自取吃到飽)現在優惠價位平日中午369元 (免10%清潔費_珍惜食材專享 ),平日晚上399元 (免10%清潔費_珍惜食材專享 ),節假日399元 (另收10%清潔費 )

用餐環境及菜色介紹

線上用餐環境很寬敞,每一桌都有獨立下拉的抽風設備,所以不用擔心油煙味,而且烤爐還是特別設計傾斜下方有吸油設備可以把多餘油脂直接收集,烤盤上還會放烘培紙這樣烤肉方便又部會黏鍋唷!(服務人員還會隨時協助換烤紙唷!)

取食區乾淨寬敞有各種肉品(豬肉.雞肉.牛肉.香腸..)海鮮種類也不少(魷魚.魚下巴...)還有各種韓式小菜搭配解膩(海帶芽.黃豆芽.泡菜..)新鮮蔬菜.現做的像是韓式炸餃.酸菜魚.人篸雞.海鮮粥....

真的種類非常之多,而且上新菜的時候服務人員還會很貼心到各區提醒客人有新的上色上菜大家可以自取趁熱吃..我覺得好棒!真的不怕客人吃耶!

豺狼小幫手邊烤邊吃邊聊食記分享

先拿了一些熟食還有食材我們準備開烤囉~

現場上了兩種不同口味的炸雞(蜂蜜芥末.韓式)我自己喜歡蜂蜜芥末口味,兩款都是現炸非常好吃(雖然我吃的時間不是餐期也不會給冷的且一直補唷!)



韓式泡菜跟黃金泡菜兩種口味我都喜歡,還提供這種韓式小菜盤我覺得好讚!,另外服務人員還會熱心教我們烤肉片跟洋蔥搭配還有特調的醬汁,另外還會提供乳酪絲給客人唷!

看到了嗎?這幾腿排也誇張的大差不多整隻唷!都在食材區只要不浪費店家一點都不小氣唷!

一邊烤一邊烤服務人員一邊換烤紙完全不會有技術不好黏鍋的問題,而且我超喜歡這種烤盤可以把多餘的油脂一邊烤一邊收掉這樣多餘的油才不會在烤盤上油膩膩的



對了當日服務人員還特別跟我們介紹,肉鮮生還有針對壽星另外準備生日禮唷!

只要是當月壽星(出示證件)就可以享有草蝦.牛小排.北海道豆乳三選一的生日禮!太棒了!



今天整體吃下來最於肉鮮生韓式燒我覺得真的是CP值破表,這種平日$369假日$399的價位,至少我在台北沒吃過,而且食材真的超多樣化的,不只肉品海鮮還有好多現做的韓式單品我覺得真是佛心來著,如果我住台中應該會是常客唷!很推薦給大家!!

肉鮮生韓式烤肉地址資訊

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大家可以許願唷~想看我們去哪裡吃?哪裡玩?可以告訴我們唷~

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