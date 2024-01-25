冬天又是吃火鍋的季節了，來吃個不一樣的吧

泰滾-泰式火鍋

結合泰式風格的裝潢設計，加入現代巧思，與新鮮美味食材做結合，讓來享受美味泰式料理同時，不用出國，也能感受身在泰國呢。

呀米呀米趕快來唷!

就在捷運松江南京站5號出口

泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋(南京店）

台北市南京東路二段178號B1

櫃檯前的名人牆早已有許多熟悉的明星簽名

環境打造熱帶椰林休閒風格

還有綠色叢林的網美牆喔

最好訂位，入座前的等待區

看，大家大快朵頤起來了

真的一秒到泰國的儀式感

如果一家聚餐，人多時也有包廂

道地泰式風味

不用飛泰國 就能品嚐道地的風味

白色布簾的開放包廂，綠意布置，很有感

與家人朋友同事一同享受歡樂時光

選這裡準沒錯

謝謝親切的服務 詳細說明

怎麼吃才划算，澎湃點囉

熱帶椰奶雞湯+泰滾招牌冬蔭功的鴛鴦鍋

置頂精選

【泰滾Rolling Thai泰式火鍋推薦】充滿熱帶風情叢林裝潢一秒到泰國 南洋風味招牌冬蔭功鍋 當月壽星幾歲就送幾隻蝦 高CP值 親朋好友、約會慶生聚餐的好地方 !修改文章

2024/01/24 00:00

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冬天又是吃火鍋的季節了，來吃個不一樣的吧

泰滾-泰式火鍋

結合泰式風格的裝潢設計，加入現代巧思，與新鮮美味食材做結合，讓來享受美味泰式料理同時，不用出國，也能感受身在泰國呢。

呀米呀米趕快來唷!

就在捷運松江南京站5號出口

泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋(南京店）

台北市南京東路二段178號B1

櫃檯前的名人牆早已有許多熟悉的明星簽名

環境打造熱帶椰林休閒風格

還有綠色叢林的網美牆喔

最好訂位，入座前的等待區

看，大家大快朵頤起來了

真的一秒到泰國的儀式感

如果一家聚餐，人多時也有包廂

道地泰式風味

不用飛泰國 就能品嚐道地的風味

白色布簾的開放包廂，綠意布置，很有感

與家人朋友同事一同享受歡樂時光

選這裡準沒錯

謝謝親切的服務 詳細說明

怎麼吃才划算，澎湃點囉

熱帶椰奶雞湯+泰滾招牌冬蔭功的鴛鴦鍋

中午也有商業午餐

新出的泰式素鍋，倒是想讓人嚐嚐 !

好吧，先來個道地的天然椰子水

再來杯泰滾招牌奶茶和曼谷青檸

真過癮，必點喔 !

哇哇哇，鴛鴦火鍋上桌啦

熱帶溫潤的椰奶雞湯暖身，再以三大名湯的冬蔭功衝擊味蕾

再來巨大盤的暴龍去骨牛

油花分布居多，肥而不膩，嘖嘖嘖!

濃濃的泰式火鍋香氣，下鍋嚕

道地泰味 有口皆碑

泰式特有的酸甜醬

等不及了，先下鍋了 !!

對了，最好康的活動

【當月壽星，幾歲送幾隻！】太佛心了

泰滾真是太有心意，選用鮮美藍鑽蝦

讓壽星有回憶，真是"饌"蝦蝦呀

一起來的朋友一起享用"鑽"蝦蝦喔

好大隻呀，真是感動，泰泰泰太爽了

連在剝蝦時，都深深被感動到呀

鮮美藍鑽蝦，真的很大隻 !!

餐廳不會因為大方送作噱頭

看，每一隻都大大隻喔!

所以慶生快來揪朋訂位吧!

內用單點餐點之金額滿$2000元即可贈送(兩人單點滿$1600元即贈)

🎡活動消費方式：請以官網公告為主

喜歡海鮮就要點~星羅海釣船~好澎湃

嚴選食材，吃得出新鮮！

服務人員，隨時主動來桌邊服務

態度親切地沒話說

嘿，隨時來一口

泰拳蝦餅+泰泰蝦餅，泰式必點的招牌

沾點泰式酸甜醬，大口大口吃，非常過癮

加點一盤泰麻三寶

滷牛筋+蜂巢牛肚+滷大腸頭 讚 !

習慣米飯的朋友，還可加點主食

有泰式米粉和銷魂雞油飯

滾燙的火鍋，是冷冷的冬天一定要來吃的

與家人好朋友，大家一起來吃

泰式火鍋湯頭好，氣氛佳，真的適合聚餐的好地方

周圍充滿熱帶風情的叢林，環境舒適好拍

最後來一個甜品

有南椰奶凍和榴槤冰淇淋

香甜濃郁的奶凍，口感好綿密，好吃!

最後壽星與好友在"泰滾"

肯定度過一個快樂的生日聚會哩!

提醒 : 想吃壽星蝦，一定要三天前事先訂位喔 !

22點以後訂位內用，還送2公升泰奶塔！

泰滾在台北唯一選擇-南京店

就在台北松江路與南京東路附近

走入這家泰滾火鍋店真的有驚豔到，結合泰式風格的裝潢設計，真的不用出國，一秒就能感受在泰國。而且超喜歡濃郁湯底，食材超級新鮮，每款飲料都很好喝，沒想到女生聚會也可以吃下那麼多鮮肉，呵呵，還有蝦子多到嚇死人，氣氛氛圍都很好棒，CP值高，真的好適合一群朋友一起聚餐吃消夜，下次想來嚐嚐經典泰素鍋，肯定會再來，愛吃就一起快樂GO !!

泰滾 Rolling Thai 台北南京店: 台北市中山區南京東路二段178號B1 台北預約電話 02-2500-7333

崇德店:台中市北屯區崇德路三段75號

台中預約電話 0424223399

朝富店:台中市西屯區朝富路116號

台中預約電話 04-22585333

(新開幕)桃園店:桃園市桃園區中華路10號2樓

官網：https://www.rollingthai.tw/#RT_feature

FB：https://www.facebook.com/rollingthaitw