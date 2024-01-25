【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

竹科一帶印度工程師不少，有印度人出沒的地方一定會有道地的印度料理，這間淇里思印度餐廳位在新竹關新七街上，在台中有多間分店，其實一開始是被他們的8000多則google評論吸引，餐廳的用餐空間極為華麗有濃濃印度風，各式印式咖哩現做手工烤餅通通都吃得到，吃膩了中式、日式、泰式菜，偶而換換口味吃個印度菜也很不錯！

餐廳門口備有停車位，如果車位滿了可停附近路邊停車格。

▲餐廳外觀為大面積的玻璃帷幕，上方的招牌為黑底白字還配上一朵大辣椒。

▲餐廳門口有提供汽車機車停車位，但車位不多建議早點來停。

▲門口前有一座金色的鞦韆，小朋友在進門前就已經先玩了起來。

▲進入大門後馬上有印度之神在門口迎接你。

▲餐廳用餐空間寬闊座位很多，彩色玻璃吊燈和桌椅都很有印度風情，該不會都是印度空運來台灣的吧？

▲很喜歡這些彩色吊燈，夜晚點起來特別有氣氛。

▲廚房對外有個透明玻璃窗，可以看到外籍師傅認真烤餅的身影。

淇里思菜單：有單點和多人套餐可選，我們這次點了四人套餐2300元+香料羊肉咖哩450元。

▲印式番茄湯：番茄湯有濃濃的茄汁風味，味道不錯酸度剛好，飯前喝很開胃。

▲印式南瓜湯：南瓜湯湯頭濃郁，湯內可以看到南瓜的纖維，口味很溫和適合小朋友喝。

▲招待的小點心類似印尼蝦餅，吃起來脆脆的很唰嘴。

▲瑪莎拉脆薄片捲：這道是很經典的印度前菜，將小黃瓜、番茄、蘋果等蔬菜夾在薄餅中，吃起來清爽無負擔，旁邊附了青醬可搭配使用。

▲印度熱拉茶：拉茶表面有綿密濃郁的奶泡，茶和奶的比例極為完美，茶香味濃厚，甜度也很剛好。

▲綜合碳烤雞肉塊：綜合雞肉塊可以一次吃到奶酪和香料塔都兩種風味的醬汁，旁邊附了生菜和沾醬。

▲原味烤餅：烤餅烤得有點酥酥的，表面略有蓬鬆感，可以直接吃也可以加咖哩一起配著吃。

▲印式白米飯：印式的白飯口感較為鬆散，跟我們平常吃到黏在一起白飯有很大不同，第一次吃到印式白飯真的很特別。

▲綜合海鮮咖哩：海鮮咖哩是白醬，表層淋上了椰奶非常香，內有魚塊、花枝、蝦仁等配料。

▲黃醬雞肉咖哩、香料羊肉咖哩：雞肉咖哩肉質軟嫩，羊肉咖哩幾乎沒有羊騷味肉質也不錯。兩種咖哩醬都很適合配飯或搭配烤餅食用。



▲綜合蔬菜咖哩： 蔬菜咖哩內有四季豆等配料，咖哩極為濃郁，很適合素食者的一道菜。

▲烤餅搭配咖哩醬一起吃超讚！麵粉香氣與咖哩醬相輔相成，飽足感十足。

雞蛋糕短評：餐廳有提供停車位，用餐空間裝潢華麗很有印度氛圍，店員親切和善，烤餅烤得酥酥的很好吃，咖哩香濃但味道不夠重，應是調整台灣人能接受的口味，白飯是鬆鬆的口感蠻特別的。



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★



淇里思新竹店 CHILLES美食資訊：

地址：新竹市東區關新西街100號

電話：036663111

官網：https://www.chilliesine.com.tw/

營業時間：11:00–14:30、17:30–21:00

停車場：有

服務費：有(10%)

廁所：有

刷卡：有(可linepay)

外送：無



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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