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【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店) - 竹科裝潢華麗的印度料理，有免費停車位

2024-01-25 09:48:38 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：320
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：634篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：淇里思印度餐廳-新竹店
phone03-6663111
place新竹市東區關新西街100號
作者本次評價：
4.15
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.00
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【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

 

竹科一帶印度工程師不少，有印度人出沒的地方一定會有道地的印度料理，這間淇里思印度餐廳位在新竹關新七街上，在台中有多間分店，其實一開始是被他們的8000多則google評論吸引，餐廳的用餐空間極為華麗有濃濃印度風，各式印式咖哩現做手工烤餅通通都吃得到，吃膩了中式、日式、泰式菜，偶而換換口味吃個印度菜也很不錯！

餐廳門口備有停車位，如果車位滿了可停附近路邊停車格。

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

▲餐廳外觀為大面積的玻璃帷幕，上方的招牌為黑底白字還配上一朵大辣椒。

 

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

▲餐廳門口有提供汽車機車停車位，但車位不多建議早點來停。

 

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

▲門口前有一座金色的鞦韆，小朋友在進門前就已經先玩了起來。

 

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

▲進入大門後馬上有印度之神在門口迎接你。

 

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

 

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

▲餐廳用餐空間寬闊座位很多，彩色玻璃吊燈和桌椅都很有印度風情，該不會都是印度空運來台灣的吧？

 

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

 

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

▲很喜歡這些彩色吊燈，夜晚點起來特別有氣氛。

 

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

▲廚房對外有個透明玻璃窗，可以看到外籍師傅認真烤餅的身影。

 

 

淇里思菜單：有單點和多人套餐可選，我們這次點了四人套餐2300元+香料羊肉咖哩450元。

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

 

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

印式番茄湯：番茄湯有濃濃的茄汁風味，味道不錯酸度剛好，飯前喝很開胃。

 

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

印式南瓜湯：南瓜湯湯頭濃郁，湯內可以看到南瓜的纖維，口味很溫和適合小朋友喝。

 

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

▲招待的小點心類似印尼蝦餅，吃起來脆脆的很唰嘴。

 

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

瑪莎拉脆薄片捲：這道是很經典的印度前菜，將小黃瓜、番茄、蘋果等蔬菜夾在薄餅中，吃起來清爽無負擔，旁邊附了青醬可搭配使用。

 

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

印度熱拉茶：拉茶表面有綿密濃郁的奶泡，茶和奶的比例極為完美，茶香味濃厚，甜度也很剛好。

 

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

綜合碳烤雞肉塊：綜合雞肉塊可以一次吃到奶酪和香料塔都兩種風味的醬汁，旁邊附了生菜和沾醬。

 

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

原味烤餅：烤餅烤得有點酥酥的，表面略有蓬鬆感，可以直接吃也可以加咖哩一起配著吃。

 

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

印式白米飯：印式的白飯口感較為鬆散，跟我們平常吃到黏在一起白飯有很大不同，第一次吃到印式白飯真的很特別。

 

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

 

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

綜合海鮮咖哩：海鮮咖哩是白醬，表層淋上了椰奶非常香，內有魚塊、花枝、蝦仁等配料。

 

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

黃醬雞肉咖哩香料羊肉咖哩：雞肉咖哩肉質軟嫩，羊肉咖哩幾乎沒有羊騷味肉質也不錯。兩種咖哩醬都很適合配飯或搭配烤餅食用。
 

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

綜合蔬菜咖哩： 蔬菜咖哩內有四季豆等配料，咖哩極為濃郁，很適合素食者的一道菜。

 

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

【新竹食記】淇里思 CHILLES (新竹店)

▲烤餅搭配咖哩醬一起吃超讚！麵粉香氣與咖哩醬相輔相成，飽足感十足。

 

 

 

 

雞蛋糕短評：餐廳有提供停車位，用餐空間裝潢華麗很有印度氛圍，店員親切和善，烤餅烤得酥酥的很好吃，咖哩香濃但味道不夠重，應是調整台灣人能接受的口味，白飯是鬆鬆的口感蠻特別的。


用餐環境★★★★☆
餐點★★★★☆    
服務★★★★
CP值★★★


淇里思新竹店 CHILLES美食資訊：

地址：新竹市東區關新西街100號
電話：036663111
官網：https://www.chilliesine.com.tw/
營業時間：11:00–14:30、17:30–21:00
停車場：有
服務費：有(10%)
廁所：有
刷卡：有(可linepay)
外送：無


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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