抖音爆紅的美食四川冰粉推出新品囉！

“木瓜椰奶熱甜湯”是小米回憶中港澳甜湯的味道，燉煮過的木瓜特別香甜，加上芋圓、地瓜圓和椰奶西米露，在冬天喝上一碗熱呼呼的甜湯，不只好吃還可以補身體

正值草莓季，怎麼少得了草莓呢~

最新推出的”好多草莓冰粉”，多達14顆新鮮草莓，加上四川冰粉，甜點控還不快衝嗎

熱呼呼的”溫暖草莓藕粉”有草莓醬搭配藕粉，暖心又暖胃

如此吸睛的甜點，快跟著小米一起去看看吧。

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👉四川冰粉位置

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四川冰粉在中正台夜市入口處~

除了外帶以外，店家有跟Foodpanda和Uber eats配合，不想出門的朋友也可以透過平台訂餐

冰粉其實不是”冰”喔！

口感類似台灣的愛玉，不過愛玉是用愛玉子搓揉而成的，冰粉則是用＂冰粉子＂製作而成的。

冰粉本身無色，加入各種食材天然的顏色，就可以變成五彩

有著果凍口感的冰粉，再加入各種配料就是道地的四川甜品

👉四川冰粉菜單目錄搶先看

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冬季新品有好多草莓冰粉、暖呼呼的木瓜椰奶熱甜湯和溫暖草莓藕粉

還有老闆娘特製的暖暖紅豆湯喔！

👉四川冰粉用餐心得分享

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來開動吧！

冬天就是要吃草莓的啦，想要貴婦級享受的話可以點木瓜椰奶熱甜湯，這是新竹獨有的甜點喔

小彤說這兩個她都很喜歡，你們喜歡哪個呢？

好多草莓冰粉(120元)使用多達14顆新鮮大湖草莓，紅通通的很喜氣

冰粉可選5種配料，小米選了小芋圓、地瓜圓、珍珠、小湯圓和硬花生。

接著加入使用新鮮草莓熬煮的草莓醬，增加濃郁和香甜口感，最後加入14顆的新鮮草莓，就是台灣和大陸特色結合的四川冰粉了

新鮮草莓和草莓醬酸酸甜甜滋味，讓小米有初戀的感覺

雖然冰粉沒有什麼味道，但加了火龍果後，多了火龍果香~

搭配軟Q的芋圓、珍珠、煮透且帶有嚼勁的湯圓、硬花生等其他配料一起吃，有多層次口感的享受

木瓜椰奶熱甜湯(75元)小米很驚豔，讓大家『吃甜甜、好過年』

一樣可以自選五種配料，小米偏愛軟Q的大小芋圓、湯圓和珍珠~

接著加入老闆娘當天現熬的燉木瓜~

在等待的時候，就聞得到濃濃的木瓜香，是小米回憶中港澳甜湯的味道

不得不說加入椰奶的燉木瓜完全就是港澳甜湯的風味

老闆選用品質好的木瓜，燉煮完後特別香甜，口感軟綿~

每一口都有木瓜香甜、椰奶和西米露的香氣，讓小米一喝難忘，真的超推薦的

老闆娘強調食材都是當天熬煮的，太晚來可是吃不到的喔。

熱湯的話還有溫暖草莓藕粉(90元)，使用低熱量的蓮藕粉為基底，有點像是白色的燒仙草，不過是淡淡的＂藕味”~

加入手炒米香、仙楂、花生、珍珠、小芋圓、新鮮草莓製成的草莓醬等配料後，接著老闆娘會將配料充分攪拌到牽絲的口感，最後點綴上4顆草莓就完成囉

藕粉很像仙草滑溜的口感，加上甜甜的草莓醬，是女士們會喜愛的口感

這一碗藕粉不僅美味，而且低熱量無負擔，沒什麼罪惡感~

小彤說像這種低熱量的甜點她最愛了

暖暖紅豆湯(75元)是老闆娘特製的家鄉味，一樣可以選5種配料

口感類似澳門的喳咋，有綿密濃稠的口感，帶有紅豆甜香，甜而不膩

喜歡甜一點的朋友，老闆娘會加黑糖。

小米告訴大家隱藏版吃法，只要是報踢小米名號的粉絲，可以請老闆娘加入椰奶，口感就更像澳門的喳咋了

而且真的好好喝喔，粉絲們不妨試看看喔。

最後是酒釀小丸子(75元)，這也是老闆娘精心熬煮的甜品。

酒糟保有酒香但沒有難以下嚥的發酵味道，搭配紅棗、軟Q的湯圓等配料，暖心又暖胃~

喜歡酒釀的朋友不妨嘗看看

以上是我們的心得分享，四川冰粉推出的好多草莓冰粉、木瓜椰奶熱甜湯、暖暖紅豆湯等新品，讓小米很驚豔

這個冬天不管是冰或熱的甜湯都可以來找他們喔！

👉四川冰粉營業時間地址

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🌟店家資訊：四川手搓水果冰粉

🏠地址：新竹市東區文昌街40號(中正台夜市大門入口)

☎電話：0981 111 611

⏰營業時間：15:00–21:30 (週一公休)

粉絲團：四川冰粉

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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