繼芎林 桔滿緣寶山農場 採橘子後，這次我們來竹東【上瑞柑橘觀光果園】，上瑞地點比桔滿緣更隱密，知名度也不及桔滿緣但個人還蠻喜歡，老闆親切，柑橘種類豐富，環境清幽有與世隔絕的美好，入園費也只要50元就可以現採吃到飽，小六生以下免入園費！

目前柑橘已經進入尾聲，想要採橘子的要把握時間了，錯過就要再等一年！

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上瑞柑橘觀光果園 ❙ 入園費50元橘子吃到飽，柑橘種類多，新竹採橘子推薦!

上瑞柑橘觀光果園地點在新竹竹東的東河產業道路上，若不是導航帶領根本不知道怎麼抵達，抵達後可以見到上瑞指標，還需要往上開一小段路，路很小是有坡度的，一度疑惑車子是否可以開車上去？不開上去又不知道要走多遠？

還好後來見到有人開車上去我們才放心跟著往上開，開上去是沒有問題的，車子也有地方停放，但山路很小大部分路段無法會車，車多時建議停下面走上去，其實也不需要走太久！

ADD:新竹縣竹東鎮瑞峰里1鄰1號

TEL:03-594-9012

FB粉絲專頁

除了現採外也有採下來的柑橘可以直接購買！

每年約從產季11月中至農曆過年前開放現採，假日可直接前往，平日則需提前一天預約

採果前店家人員會親切解講，也會給予橘子試吃

果園佔地約1.5公傾，品種很多，有桶柑、茂谷、佛利蒙、甜橙、金桔、酸橘、砂糖橘、清見及佛手柑等，有特別想要採的品種記得關注上瑞柑橘觀光果園粉絲專頁或是社團，我們目前來的時候僅剩下較多的桶柑，以及不多的茂谷、甜橙等

採果會給予裝橘子的籃子、橘子剪及塑膠袋，在橘子園內剝下的橘子皮記得放在塑膠袋內，不要丟棄在果園內

雖然橘子剩下不多但還是相當好拍，可以想像還沒被摘採時滿山黃橙橙的盛況，明年有時間的話一定要早點來，拍照一定很美

近年火紅的砂糖橘也是比較早開放，喜歡砂糖橘的也是要早點來

喜歡桶柑的現在來剛剛好，樹上結實累累

原來採茂谷還有個小撇步，經老闆告知後才知道要採表皮全面摸起來都光滑的，若是有一面是粗糙的，那面可能就沒有水分、不好吃等，就要避免採

果園老闆也很佛心，告知若是不小心摘採了也沒關係，不會計價免費讓你帶回家

橘子果樹高度特別適合小朋友摘採，隨手可得

茂谷柑金外型圓扁討喜，目前也剩下不多了，摘採時記得摸一摸是否整顆都光滑

有想吃的都可以現採現吃，茂谷柑皮薄多汁、香甜微酸感，目前一斤50元

採橘子前老闆就會介紹每種品種的價格，大部分的果樹都沒有標示品種，但看外觀大致可以分辨出來

桶柑一斤50元，10斤以上則算一斤40元，目前桶柑數量多可以盡興採

摘採橘子時記得使用工具，不要硬扯，以免弄傷果樹，然後要真心喜歡再下手，避免摘採後亂丟

帶小朋友也要特別注意避免摘採未成熟果實

果園內甜橙有紅肉及黃肉，都蠻甜的，小朋友很喜歡！

我們當天採了茂谷、桶柑及甜橙，茂谷及桶柑都是一斤50元、甜橙一斤35元，因為數量也沒有很多所以老闆直接算我們一斤35元，人真好！

佛利蒙則因為都被採下來了，我們另外買了兩袋！

喜歡吃甜的，摘下來的橘子可以放常溫三天以上，橘子的酸味會減少就會更甜！

很不錯的新竹柑橘觀光果園，老闆人真的很不錯，想採橘子的推薦可以來上瑞柑橘觀光果園！

今年還想採橘子體驗樂趣的要把握時間了，錯過再等一年！

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