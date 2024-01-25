週末跟家人到竹圍漁港玩，想找家可以內用的餐廳，就找到這家鰻魚主題餐廳-鰻天下，堅持使用活鰻魚，新鮮度滿分，魚肉格外Q彈，沒有土味腥味，好味道一吃就被圈粉~

首推太極鰻魚，一次可以吃到兩種口味鰻魚，蒲燒、白燒都超級美味，我身為愛吃鰻魚的台北元太，一定要大力推薦這家，鰻天下的鰻魚不論白燒或蒲燒，我都要給一百分！！

超浮誇大尾鰻盛SIZE是一般壽司的十倍以上，一上桌就立刻成為全場矚目的焦點，鰻魚控一定不能錯過～魚肉超有厚度、魚皮非常Q彈、熟度抓得剛剛好，醬汁鹹中帶甜超開胃~

除了鰻魚料理好吃外，料多到看不到米飯的鮭魚卵蒸飯，宜蘭直送的母香魚定食、清爽開胃蟹肉和風沙拉、香噴噴爽脆的酥炸魷魚、假日才吃得到的超厚鮭魚生魚片，樣樣都厲害

內用吃完後，別忘了買冷凍真空包回家加菜，真空魚肉、料理包、伴手禮應有盡有，也能透過網路訂購宅配到府，愛吃海鮮的朋友一定要來朝聖，這家鰻天下你一定會愛不釋手

鰻天下可以說是北部鰻魚的第一品牌，把台灣在地養殖的活鰻 發揚光大，讓外銷日本紅遍半邊天的鰻魚，在國內也能以優惠的價格享用到~

一走入鰻天下一樓是販售商品區，滿滿的冷凍食品、調理包樣樣都有，過年前就該來這邊補補年貨，才可以過個好年～

走上二樓就是寬敞的用餐空間，明明已經下午兩點多了，客人還陸陸續續，自然採光空間不會有壓迫感，還可以遠眺漁港的景致

鰻天下菜單

鰻魚在台灣跟日本都高人氣，我從小也超愛吃鰻魚，就如同卡通名偵探柯南的元太一樣，一提到鰻魚就會流口水～

鰻魚營養價值滿分，豐富營養素通通有，超高蛋白質是超夯的聖品，日本夏天甚至有土用丑日，當天每個人都要大口吃一份營養開胃的鰻魚料理、 強健身體、 是日本人戰勝酷暑的習俗喔！

鰻天下提供多元支付，Line Pay、信用卡、Apple Pay都有，想吃鰻魚料理超級方便，現金帶不夠也可以輕鬆買回家~

鰻天下機器貓送餐

餐點採機器人送餐很方便，第一次接觸貓咪機器人真的好有趣，拿取完餐點後，再按下完成就可以，小朋友看到機器貓都超興奮~

鰻天下活鰻魚

活蹦蹦的鰻魚，是從海邊捕獲的魚苗開始養起， 鰻天下與台灣在地養殖戶契作、

每尾魚苗都是在地捕撈、養到成鰻後再收購，因此鰻天下可以獲得第一手的漂亮價格，

圖片的1917就代表袋子內的鰻魚苗數量，現在鰻魚價格也超來越高，趁現在還沒到天價前要預防性多吃一些~

太極（大）$480

鰻魚界的黑白郎君就是這個太極鰻丼，白燒跟蒲燒一次吃得到，雙重美味加倍幸福，新鮮活鰻的肉質肉軟皮Q，真的太好吃了~

香Q米飯吸收鰻魚醬汁，鹹甜的好滋味大小朋友都喜歡，搭配嫩薑或芥末蹦出不同的滋味，這麼大一份居然不用五百元，物超所值有夠划算~

搭配三款精緻小菜，爽脆醃蘿蔔、濕潤黃金泡菜，涼拌木耳，搭配鰻魚享用很開胃，一下子就吃完一大份太極鰻丼

大尾鰻盛$760

網路上推到不行的大尾鰻盛，一上桌立刻成為全場的注目焦點，巨無霸的鰻魚壽司，一整尾大鰻魚直接放在飯上~

鰻魚控一定要點來吃看看，一大口咬下鰻魚，Q彈的油脂、軟嫩的魚肉、搭配香Q的米飯，超大份量建議可以2-3一起SHARE

附贈多款小菜可以搭配大尾鰻盛一起吃，醃漬番茄、清爽龍鬚菜、玉子燒等小菜，更能彰顯鰻魚的美味，這麼好吃的浮誇系美食，只有鰻天下才吃得到~快來體驗視覺跟味覺的雙重饗宴吧！

母香魚定食$290

鰻天下還有多款定食選擇，宜蘭產地直送的母香魚，超大一尾裏頭滿滿的魚蛋，魚肉軟嫩不會乾澀，帶點淡淡的香甜，沾點胡椒鹽就超級好吃～

魚肉熟度抓得剛剛好，魚皮帶點酥脆，搭配定食的白飯、沙拉、茶碗蒸、醃漬物、就是相當豐富的一餐，出完後也可以買冷凍真空包回家料理喔～

鮭魚卵蒸飯$200

小朋友超愛的魚卵飯，來鰻天下就能吃到，滿滿的鮭魚卵多到快看不到米飯，中間還有加入鮭魚鬆拌飯，米飯淋上開胃的醬汁，跟魚卵一起入口逼逼波波，細細品嚐感受吃到兩種鮭魚的不同口感，很有層次感滋味很豐富～

蟹肉和風沙拉$160

三代同堂一起用餐，當然不能忘了補充纖維素，一定要來份沙拉補充日常欠缺的營養素，生菜新鮮清脆，滋味酸甜清爽，上頭還有小朋友喜歡的蟹肉棒，吃上一份超開胃～

酥炸魷魚$180

炸得香酥可口的新鮮魷魚，魷魚超級大塊，Ｑ彈口感相當涮嘴，沾上美乃滋相當解膩，一塊接一塊一吃就停不下來～

假日限定－鮭魚生魚片$300

假日限定的厚切鮭魚，魚肉切得超級大片，軟嫩的口感我好喜歡，沾上芥末醬油就好好吃，愛吃生魚片的朋友記得假日才吃得到喔～

採取自助式服務，到櫃檯點餐後，就可以到自助吧領取餐具及飲用水，一旁還有一鍋很香的湯品，超級吸引我的目光

鰻天下味噌湯

居然還有加入魚肉的味噌湯可以免費喝爽爽，天冷就要來碗熱騰騰的味噌湯才過癮，香濃的湯頭擄獲小朋友的味蕾，才剛喝完就立刻說要再來一碗

鰻天下商品販售區

吃飽喝足後，別忘了離去前，要大肆採購一番，其實我平常很怕吃到有腥味的海鮮，來鰻天下可以放心採購，這邊的海鮮處理得很乾淨，鄰近漁港新鮮度相當值得信賴

鰻天下優惠

剛好遇到全館滿三千現折兩百的優惠，立刻大肆採購一番，籃子裝得滿滿的，把鰻天下的好料通通都回家！這個過年不怕餓肚子了

鰻天下木雕展品

最後要補充一下，店內充滿許多木雕的藝術品，聽店員說都是老闆的珍藏，每一個刀工都很細緻，大師級的作品相當吸引人，讓用餐空間增添不少的質感，來享用美食之餘，也別錯過這些巧奪天工的作品喔～

鰻天下 5大特色

1.竹圍漁港必吃鰻魚主題餐廳，堅持使用新鮮活鰻現烤，新鮮度滿分，吃起來格外Q彈，沒有土味，還有淡淡的魚肉鮮甜！二樓餐廳可以遠眺漁港景緻，機器貓送餐快速又方便，提供多元支付，享用鰻天下美味頗方便

2.太極鰻魚一次可以吃到兩種口味，蒲燒、白燒通通滿足，我身為愛吃鰻魚的台北元太，以前不太吃白燒鰻魚，擔心會有鰻魚的土味。好在鰻天下的鰻魚無敵新鮮，完全不用擔心有異味，不論白燒或蒲燒都非常好吃

3.超浮誇大尾鰻盛份量是壽司的十倍以上，一上桌立刻成為全場焦點，鰻魚控一定不能錯過～料多到看不到米飯的鮭魚卵蒸飯，逼逼波波大小朋友都愛吃！宜蘭直送母香魚定食，吃得到蛋蛋，肉質軟嫩有淡淡的香甜味～

4.定食有附上茶碗蒸、沙拉、小菜等，以及免費味噌湯喝到飽！也可以單點清爽開胃蟹肉和風沙拉、香噴噴酥炸魷魚、假日限定超厚鮭魚生魚片等佳餚，不論一人一餐或一起共食都相當推薦

5. 內用吃完後，別忘了買冷凍真空包回家享用，鰻魚、香魚、料理包、伴手禮應有盡有，也可以透過網路訂購宅配到府，愛吃海鮮的朋友一定要來朝聖，這家鰻天下你一定會愛不釋手～

💭店家資訊 鰻天下

🏠地址: 桃園市大園區漁港路326號

☎️電話: 03-393-7438

⏰時間: 1100-1900 六日1100-2000

😪公休: 週一公休

💲消費: 現金、Line Pay、信用卡、Apple Pay

💬粉專: https://www.facebook.com/Eels.TW

💬官網: https://www.eelstw.com/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406810869



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