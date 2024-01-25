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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北：台大【Just Italian義饗食堂】晶華五星飯店義式料理，沙拉、麵包、飲料、湯品吃到飽！(捷運公館站美食)

台北：台大【Just Italian義饗食堂】晶華五星飯店義式料理，沙拉、麵包、飲料、湯品吃到飽！(捷運公館站美食)

2024-01-25 17:11:23 雲大少爺 人氣：107
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窩客好文

雲大少爺

發表篇數：85篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Just Italian 義饗食堂
phone02-7735-5077
place台北市大安區羅斯福路四段83號2F(捷絲旅臺大尊賢館)
作者本次評價：
4.25
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
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Just Italian義饗食堂

      晶華國際酒店集團旗下捷絲旅臺大尊賢館【Just Italian義饗食堂】，寒假期間推出了「買龍蝦送牛小排海陸義麵雙饗，也就是凡點用波士頓龍蝦蕃茄義大利麵一客，即贈送黑胡椒牛小排義大利麵一客——吼，我才在那兒垂涎著龍蝦，優惠就來了，那還不手刀衝一波？！

      ↓Just Italian義饗食堂】位於臺大尊賢館捷絲旅飯店2樓，一進場，哇！超過180度的環繞窗景，充滿了綠意，也太美了，視覺就先飽餐一頓。

Just Italian義饗食堂

       ↓桌與桌之間的距離相當寬敞，果然飯店等級的空間。

Just Italian義饗食堂

      ↓坐落於最高學府，整個空間以溫暖的木質調搭配輕工業風，天花板還懸掛了原文書，打造出猶如哈利波特霍格華茲學院般的神秘有趣風格。

Just Italian義饗食堂

Just Italian義饗食堂

      ↓先看菜單。毫無懸念，就點波士頓龍蝦番茄義大利麵($1080)只要單點主餐，即可免費升等享用蔬食吧、湯品、麵包及飲料吧無限暢飲，等於吃到飽

Just Italian義饗食堂:菜單

     ↓沙拉吧的蔬菜超新鮮，特別的是今天還有蓮藕和紫皮地瓜。

Just Italian義饗食堂:蔬食吧

       ↓沙拉醬有柚香芥末醬和日式胡麻醬兩種，或是選用橄欖油、葡萄醋或巴薩米克醋。

義饗食堂:蔬食吧

      ↓馬上夾一盤爽脆的生菜，淋上略甜微鹹帶點酸的胡麻醬，太開胃了，多吃個幾盤都可聲稱為了健康。

義饗食堂:生菜沙拉

      ↓麵包有雜糧和奶油兩款，建議自助烤兩次後食用，外酥內鬆，絕妙的餐包。

義饗食堂:麵包

      ↓洋蔥例湯，炒過的洋蔥入湯如同放了糖，高湯濃濃熬製，黑胡椒提味，還略帶點奶味，多喝幾碗也不為過。

義饗食堂:洋蔥湯

      ↓自助飲料吧自然有汽水、茶飲、果汁，我嚐了奶茶、果醋和可樂，愛喝咖啡的，別錯過了西西里咖啡。

義饗自助飲料吧飲料吧

      ↓上菜了！波士頓龍蝦番茄義大利麵、黑胡椒牛小排義大利麵，再點一個經典的瑪格麗特披薩($360)

義饗食堂:「買龍蝦，送牛小排」海陸義麵雙饗

      ↓瑪格麗特披薩：番茄、羅勒和莫札瑞拉起司的簡約組合，送上來就香到不行。

義饗食堂:瑪格麗特披薩

      ↓以具有顆粒口感的杜蘭小麥粉製成的餅皮，咬起來分外酥脆。

義饗食堂:瑪格麗特披薩

      ↓番茄的酸太銷魂了，牽絲的起司熱熱地吃當然是無上享受，後來外帶回家，冷掉了都還是超好吃。

義饗食堂:瑪格麗特披薩

      ↓噢，波士頓龍蝦義大利麵，超澎派，窯烤後的龍蝦光賣相就讓人流口水了。這道龍蝦義大利麵，疫情期間在台北晶華酒店，光一個餐期就能賣到上千套！現在在這邊就能輕易享用到。

義饗食堂:波士頓龍蝦番茄義大利麵

      ↓貨真價實大大一隻。拿起來還滴汁。

義饗食堂:波士頓龍蝦番茄義大利麵

      ↓OMG，奶香十足，清甜Q彈的龍蝦肉啊！新鮮的，肉還跟殼相連，對龍蝦的渴望得到了大大的滿足。

義饗食堂:波士頓龍蝦番茄義大利麵

      ↓大大的螯有恐龍的fu

義饗食堂:波士頓龍蝦番茄義大利麵

      ↓螯裡也是飽滿的肉，比蝦身的略鹹，更具大海風味。

義饗食堂:波士頓龍蝦番茄義大利麵

      ↓紅醬義大利麵，感覺至少混和了三種起司，也像焗烤過。

義饗食堂:波士頓龍蝦番茄義大利麵

      ↓經典的義大利麵條煮得剛剛好，搭配著秀珍菇的咕溜感，滿滿的番茄酸度和洋蔥的甜，整個就是滑溜飽足感。

義饗食堂:波士頓龍蝦番茄義大利麵

      ↓黑胡椒牛小排義大利麵，帶骨牛小排的肉味怎麼那麼勾人啊！

義饗食堂:黑胡椒牛小排義大利麵

      ↓一份五片牛小排，份量頗多。

義饗食堂:黑胡椒牛小排義大利麵

      ↓主廚特選油花細緻的牛小排部位、於鐵板香煎上色過，微焦，不是特別軟嫩但肉感十足，牛油香彷彿在口中爆炸了。

義饗食堂:黑胡椒牛小排義大利麵

      ↓義大利麵和龍蝦的，同樣基底，但分別滴過龍蝦汁和牛肉汁，所以吃起來味道很明顯就不太一樣，海與陸各擅勝場，難分軒輊。

義饗食堂:黑胡椒牛小排義大利麵

      ↓加價$180，六種哈根達斯冰淇淋自助吧無限享用。

義饗食堂:哈根達斯冰淇淋吧

      ↓巧克力、芒果雪酪，不會過軟、不會太冰礫，口感綿密適中。

義饗食堂:哈根達斯冰淇淋

      ↓最推覆盆子果醬，好酸好酸啊！酸得太過癮。吃過覆盆子再嚐草莓的，竟然覺得奶油感特濃郁。

義饗食堂:哈根達斯冰淇淋

      ↓隔壁桌的青醬雞肉義大利麵($380)，看起來也超誘人。

義饗食堂:青醬雞肉義大利麵

      ↓太飽足了，沒吃完的瑪格麗特披薩外帶。

義饗食堂:外帶披薩

      ↓外面的雨嘩啦啦地下個不停，義饗食堂裡卻是一派溫馨悠閒。

台大公館商圈

      今日用餐總共1782元，五星級飯店國際主廚團隊的精緻義式料理與服務，卻能以平實優惠的價格享受得到，賺了賺了，以後有什麼聚餐，這裡都將是首選，毫無疑問。

 

Just Italian義饗食堂(臉書)

地址：台北市大安區羅斯福路四段832

電話：(02)7735-5077

營業時間： 11:30~14:3017:30~21:00

交通：捷運公館站2號出口步行約3分鐘。

 

「買龍蝦，送牛小排」海陸義麵雙饗1080元起/兩客活動(原價1760)期間為2024.01.10 - 2024.02.08，有興趣的朋友，趕快訂起來！

 

 .

 

 

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