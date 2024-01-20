提到台中伴手禮，肯定不能錯過超高人氣的「六月初一8結蛋捲」，特殊的8字造型，使得蛋捲有著酥脆又不失紮實的迷人口感，多種口味選擇更是讓人欲罷不能！

除了蛋捲必買之外，不少內行的熟客甚至會為了他們家的零食系列而來，像是極其熱銷的肉酥酥、鳳梨酥與鳳梅酥，或是年節送禮最應景的南棗核桃糕、芝麻糕和夏威夷豆軟糖，可以搭配禮盒作為輕巧伴手禮，價位親民、送禮又大方體面！

這天魚編是跑來六月初一8結蛋捲的門市大採購，台中美村門市就位在美村路二段與柳川東路交叉口附近，可能是因為最近年節將近，來買伴手禮的客人也激增不少，想在門口臨停都要碰碰運氣呢～

如果無法親至實體門市也別擔心，六月初一本身也有官方網站可以直接下單購買，免出門就能送到家。

由於以往過年的門市買氣超級旺，所以聽說接近年節時，實體門市還會限購每人的購買數量，真的是先買先贏！

這天在門市已經看到備好如一座座小山的貨，高到魚編都能在裡面玩躲貓貓，就不難想像銷量到底有多驚人啦～

六月初一的試吃也很大方，多種口味的蛋捲與零食系列都能試吃，還有提供茉莉花茶與白開水能夠搭配，吃了有喜歡、現場就能買。

幾乎人手必帶的單盒裝蛋捲分享盒，一盒是40入；如果你們想要送禮，可以參考門市內兩側展示架上的禮盒組。

禮盒組合也很多元，從南棗核桃糕、芝麻糕、夏威夷豆軟糖、肉酥酥、鳳梨酥、鳳梅酥等零食系列，甚至是棗香枸杞茶、成真咖啡……等等都能入禮盒，可以依據各人喜好去做搭配超彈性！

零食系列除了盒裝之外，也有分享包的規格，很適合買回家自己吃。

像是黑松露乳酪絲、厚切椒鹽海苔、香酥醬燒海苔和無糖芒果乾也很熱銷，而且目前門市還有優惠活動喲！

魚編這次帶了8結隨享茶點禮盒、剛好一口酥禮盒、提盒裝肉酥酥，以及單盒裝的棗香枸杞茶與夏威夷豆軟糖，設計簡潔討喜又有質感。

魚編最愛這款8結隨享茶點禮盒，吃得到蛋捲又能搭配其他單品，整盒內含內含兩盒8入蛋捲(口味任選)，另可挑選兩款單品入盒。

雖然搭配不同單品的價位，禮盒價位會稍有不同，但平均價位約在$500元上下，以同等級的禮盒來說真的不貴，臨時要買來作為伴手禮送給朋友也很方便。

比較特別的是，這款禮盒的8結蛋捲，每盒為8入規格，份量不會太有負擔，兩種口味又能一次滿足！

經典原味蛋捲特別耐吃，不僅吃得雞蛋的飽滿香氣，而且甜度恰到好處，8結蛋捲的設計，不只精緻好入口，口感還更加紮實酥脆呢！

濃情巧克力又稍微更加脆口一些，微苦的巧克力香氣之中略帶點甜度，但是甜度卻不膩口，更能襯托出雞蛋本身的香氣，十分涮嘴～

剛好一口酥禮盒也是超具特色的小伴手禮，鳳梨酥是台灣最具代表性的伴手禮，裡面可以搭配鳳梨酥+鳳梅酥的完美組合；不只尺寸輕巧，像是商務出國、探親訪友，輕巧的禮盒尺寸都方便輕鬆攜帶。價位相對更為親民，約在$320元上下，特別好入手～

這款禮盒同樣也能自由搭配其他單品，像是夏威夷豆軟糖、芝麻糕、核棗糕、國寶茶、枸杞茶、成真咖啡與黑松露系列堅果，組合超多元。

打開每盒單品，可以看到內容物均有獨立包裝，不用擔心整盒拆開就要馬上吃完。

魚編將零食熱銷排行榜的人氣品項全都梭哈啦！南棗核桃糕、黑曜芝麻糕、夏威夷豆軟糖、鳳梨酥與鳳梅酥通通都沒少，當作零嘴或下午茶也很讚～

許多長輩最愛的南棗核桃糕，入口帶有滿滿黑棗泥的甜香，極其嫩Q的口感之中，同時還能吃得到脆口的核桃仁，層次感很豐富。

黑曜芝麻糕的芝麻香氣超級濃郁，甚至還能感受到芝麻豐滿的油脂香氣，吃起來甜而不膩、香Q彈牙。

夏威夷豆軟糖則是將夏威夷豆低溫烘烤，搭配香甜濃郁的太妃糖；除了帶有迷人的焦糖風味，酥脆大顆的夏威夷豆口感也很過癮！

打開他們家的一口酥禮盒，馬上就被這精緻小巧的模樣給萌翻啦！六月初一推出的一口鳳梨酥，講究的是一口剛剛好入口的黃金比例，份量無負擔、又能吃到奶香酥皮與內餡完整的美味，果香甜蜜又不膩口。

鳳梅酥的風味也很驚豔，鳳梨內餡搭配了12年釀漬的陳年老梅和義大利巴薩米克醋，酸甜交織的香氣層次，讓人唇齒留香。

肉酥酥也是魚編的心頭好，提盒裝肉酥酥包含兩袋，分別均為密封袋裝，可將原味與辣味混搭。

肉酥酥可不是一般的肉鬆，據說是委託60年老店、嚴選台灣溫體豬後腿肉，並以純手工剝絲古法製作而且，全台僅此一家！

可以看到原味肉酥酥的肉絲紮實，吃起來不僅香酥脆口，還有十足的豬肉香氣，而且愈嚼愈香。

辣味肉酥酥也相當脆口，同樣以傳承三代的獨門醬汁醃漬而成，另外再加入朝天椒調製，酥香微辣超對味！

魚編最後特別私心推薦他們家的「厚切椒鹽海苔」，厚切海苔的口感吃起來香脆紮實，表面更是有著滿滿的椒鹽，鹹香之中帶有微微的迷人辣度，忍不住讓人一片接著一片呢！分享給你們參考喲～

六月初一8結蛋捲

營業時間：11:00–20:00

電話：04 2375 6001

地址：台中市南區美村路二段19號

粉絲專頁：六月初一.8結蛋捲

官方網站：https://www.june1.com.tw/

購買連結：https://june1.cc/b7BEL