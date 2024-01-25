很多人下班之後
都會想找一個舒適又比較安靜的地方
品嚐一下晚餐或是宵夜
並搭配著啤酒
對不少人來說，是人生的一大享受
這時候餐酒館就是一個很好的選擇
而哪裡可以找到舒適又安靜又美味的餐酒館呢？
有的~就位於台北六張犁捷運站附近
就有這麼一間餐酒館
還不錯吃餐酒館 Buenas Bistro
六張犁捷運站附近好吃氣氛佳又美味的餐酒館
這家店有什麼特別又迷人的餐點
馬上帶大家瞧瞧
店家的室內空間共有兩層樓空間
一樓和地下一樓
一樓主要是一般的用餐區
這裡有單人吧檯、三人、四人、八人桌
很適合朋友之間的聚餐
而且不論是地下室還是一樓都可以包場
(包場資訊於文末)
地下一樓的部份
則是以沙發區為主的空間
只要在店裡消費滿600元
就可以到地下室
享受不一樣的空間感~
B1還有小包廂
如果需要包廂的話
可以跟服務人員做詳細詢問哦~
而不論哪一個空間
都會有超大的電視
播放著運動賽事
一邊喝啤酒一邊看賽事，真是一種享受
(((未成年請勿飲酒)))
很多人會選擇到餐酒館跟朋友聚餐
但有些人是不喝酒的~
這時候也不用擔心
因為店裡也有賣茶類飲品
口味都非常好
是除了酒類以外不錯的另類選擇
這裡的菜單都是採用掃QR碼
掃完之後加入好友
就可以選擇看菜單以及當期的活動
選好餐點之後，就可以跟服務人員直接做點餐
看到這道菜的第一眼
讓我忍不住一直盯著糯米椒看
第一看到炸物搭配糯米椒，很特別
而且吃起來不辣
雞肉炸的酥酥脆脆
吃起來非常的香~
而且不會乾澀
軟嫩又多汁
點這一道菜搭配啤酒，絕對不會錯的
燒烤蒜香豬五花x芥末籽田園沙拉
如果想來一點輕爽型的下酒菜
那麼這一道料理就非常的適合
油花分佈漂亮的五花肉
搭配蒜香以及胡椒等食材製作而成
滿滿的鹹香味
絕對會讓你忍不住想點一杯啤酒來搭配
吃多肉類有點罪惡感時
旁邊的生菜
就是讓你減少罪惡感的最好幫手~
搭配一起吃，更顯的清爽無負擔
法式奶油焗菠菜
這道絕對是可以當店裡招牌菜的餐點
上層烤到金黃色的起司
一旁可以看到有幾塊麵包
不用懷疑，就是拿起一旁烤過的麵包
然後沾著用白醬、菠菜、起司烹煮而成的醬汁一起吃
味道出奇的好
麵包酥脆，而醬汁更是香濃可口
味道濃郁，白醬與菠菜
意外的搭~
再加上濃郁的起司
吃在嘴巴裡滿滿都是濃郁的奶香味~
久久不散~
燒烤和牛漢堡排佐白蘭地肉汁
採用和牛做成的漢堡肉
經過大火煎過表面後
再進入烤箱烘烤
一切開
裡面滿滿的肉汁
整個爆發開了~
只要用叉子或是切子
輕輕一壓
肉汁就不斷的流出~
伴隨著迷人的焦香味~
這道也是絕對必點的~
法式油封鴨腿松露燉飯
長時間低溫油封烹煮的鴨腿
上桌前再使用高溫的鐵鍋煎至上色
餐點一上桌，馬上可以看到迷人的鴨腿
上桌之後，服務人員會很貼心幫忙把鴨腿去腿
並且用成一絲一絲的條狀
可以方便食用
長時間烹煮的鴨腿
口感非常的軟嫩
又帶有迷人的鹹香味
搭配粒粒分明的松露燉飯
味道意外的搭~又美妙
這道真的好吃~
尤其是鴨腿的鹹香感
真的會讓人忍不住想要搭配啤酒呀~
絕對必推必吃必點的菜色
非法式奶油焗菠菜莫屬
味道溫和又順口又帶有奶香的濃郁感~
真的是好吃~
如果喜歡吃肉的話，和牛漢堡排也是必推
滿滿的肉汁超級驚人的
吃在嘴巴，可以深深感受到肉汁所帶來的迷人滋味
另外，店裡還有非常多的優惠活動像是
****活動以現場為主****
【🍺Happy Hour】
📍活動期間：每週一、每週三
📍活動規則： 只要在每週一、每週三營業期間入場
Happy Hour時段為進場點單起算3小時內
享啤酒暢飲$600/人。
【🥂Ladies Night】
📍活動時間：每週二、每週四
📍活動規則： 只要在每週二、每週四營業期間入場
凡每組貴賓有兩位女仕入場，每位女仕招待一杯本店特調
若有三位(含)以上女仕入場，每位女仕招待二杯本店特調
千萬別錯過哦~
📍包場可容納人數/包場費用
1F開放式空間/25人/3萬
B1開放式空間/25-30人/3萬
B1包廂/10人/1萬5千
🔺包場費用可全額折抵餐點酒水，不收額外場地費用!!
🔺若有特殊需求，歡迎於訂位時先行告之，備有免費佈置服務。(ex.生日、紀念日、客制化菜 單)
🔺價格需再加一成服務費。
***其它相關資訊請洽服務人員***
訂位電話： 02 2732 0128
營業時間：17:30~凌晨02:00
地址：106台北市大安區樂利路30號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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