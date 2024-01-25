很多人下班之後

都會想找一個舒適又比較安靜的地方

品嚐一下晚餐或是宵夜

並搭配著啤酒

對不少人來說，是人生的一大享受

這時候餐酒館就是一個很好的選擇

而哪裡可以找到舒適又安靜又美味的餐酒館呢？

有的~就位於台北六張犁捷運站附近

就有這麼一間餐酒館

還不錯吃餐酒館 Buenas Bistro

六張犁捷運站附近好吃氣氛佳又美味的餐酒館

這家店有什麼特別又迷人的餐點

馬上帶大家瞧瞧

還不錯吃餐酒館 Buenas Bistro 目錄

還不錯吃餐酒館 Buenas Bistro 店內環境

還不錯吃餐酒館 Buenas Bistro 菜單

還不錯吃餐酒館 Buenas Bistro 推薦餐點

還不錯吃餐酒館 Buenas Bistro 評價

還不錯吃餐酒館 Buenas Bistro 影片介紹

還不錯吃餐酒館 Buenas Bistro 包場資訊

還不錯吃餐酒館 Buenas Bistro 店家資訊

還不錯吃餐酒館 Buenas Bistro 店內環境

店家的室內空間共有兩層樓空間

一樓和地下一樓

一樓主要是一般的用餐區

這裡有單人吧檯、三人、四人、八人桌

很適合朋友之間的聚餐

而且不論是地下室還是一樓都可以包場

(包場資訊於文末)

地下一樓的部份

則是以沙發區為主的空間

只要在店裡消費滿600元

就可以到地下室

享受不一樣的空間感~

B1還有小包廂

如果需要包廂的話

可以跟服務人員做詳細詢問哦~

而不論哪一個空間

都會有超大的電視

播放著運動賽事

一邊喝啤酒一邊看賽事，真是一種享受

(((未成年請勿飲酒)))

很多人會選擇到餐酒館跟朋友聚餐

但有些人是不喝酒的~

這時候也不用擔心

因為店裡也有賣茶類飲品

口味都非常好

是除了酒類以外不錯的另類選擇

還不錯吃餐酒館 Buenas Bistro 菜單

這裡的菜單都是採用掃QR碼

掃完之後加入好友

就可以選擇看菜單以及當期的活動

選好餐點之後，就可以跟服務人員直接做點餐

羅勒炸去骨雞肉佐胡椒

看到這道菜的第一眼

讓我忍不住一直盯著糯米椒看

第一看到炸物搭配糯米椒，很特別

而且吃起來不辣

雞肉炸的酥酥脆脆

吃起來非常的香~

而且不會乾澀

軟嫩又多汁

點這一道菜搭配啤酒，絕對不會錯的

燒烤蒜香豬五花x芥末籽田園沙拉

如果想來一點輕爽型的下酒菜

那麼這一道料理就非常的適合

油花分佈漂亮的五花肉

搭配蒜香以及胡椒等食材製作而成

滿滿的鹹香味

絕對會讓你忍不住想點一杯啤酒來搭配

吃多肉類有點罪惡感時

旁邊的生菜

就是讓你減少罪惡感的最好幫手~

搭配一起吃，更顯的清爽無負擔

法式奶油焗菠菜

這道絕對是可以當店裡招牌菜的餐點

上層烤到金黃色的起司

一旁可以看到有幾塊麵包

不用懷疑，就是拿起一旁烤過的麵包

然後沾著用白醬、菠菜、起司烹煮而成的醬汁一起吃

味道出奇的好

麵包酥脆，而醬汁更是香濃可口

味道濃郁，白醬與菠菜

意外的搭~

再加上濃郁的起司

吃在嘴巴裡滿滿都是濃郁的奶香味~

久久不散~

燒烤和牛漢堡排佐白蘭地肉汁

採用和牛做成的漢堡肉

經過大火煎過表面後

再進入烤箱烘烤

一切開

裡面滿滿的肉汁

整個爆發開了~

只要用叉子或是切子

輕輕一壓

肉汁就不斷的流出~

伴隨著迷人的焦香味~

這道也是絕對必點的~

法式油封鴨腿松露燉飯

長時間低溫油封烹煮的鴨腿

上桌前再使用高溫的鐵鍋煎至上色

餐點一上桌，馬上可以看到迷人的鴨腿

上桌之後，服務人員會很貼心幫忙把鴨腿去腿

並且用成一絲一絲的條狀

可以方便食用

長時間烹煮的鴨腿

口感非常的軟嫩

又帶有迷人的鹹香味

搭配粒粒分明的松露燉飯

味道意外的搭~又美妙

這道真的好吃~

尤其是鴨腿的鹹香感

真的會讓人忍不住想要搭配啤酒呀~

這次品嚐的餐點之中

絕對必推必吃必點的菜色

非法式奶油焗菠菜莫屬

味道溫和又順口又帶有奶香的濃郁感~

真的是好吃~

如果喜歡吃肉的話，和牛漢堡排也是必推

滿滿的肉汁超級驚人的

吃在嘴巴，可以深深感受到肉汁所帶來的迷人滋味

另外，店裡還有非常多的優惠活動像是

****活動以現場為主****

【🍺Happy Hour】

📍活動期間：每週一、每週三

📍活動規則： 只要在每週一、每週三營業期間入場

Happy Hour時段為進場點單起算3小時內

享啤酒暢飲$600/人。

【🥂Ladies Night】

📍活動時間：每週二、每週四

📍活動規則： 只要在每週二、每週四營業期間入場

凡每組貴賓有兩位女仕入場，每位女仕招待一杯本店特調

若有三位(含)以上女仕入場，每位女仕招待二杯本店特調

千萬別錯過哦~

『平日及一般假日包場資訊』

📍包場可容納人數/包場費用

1F開放式空間/25人/3萬

B1開放式空間/25-30人/3萬

B1包廂/10人/1萬5千

🔺包場費用可全額折抵餐點酒水，不收額外場地費用!!

🔺若有特殊需求，歡迎於訂位時先行告之，備有免費佈置服務。(ex.生日、紀念日、客制化菜 單)

🔺價格需再加一成服務費。

***其它相關資訊請洽服務人員***

還不錯吃餐酒館 Buenas Bistro 影片介紹

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(直接點擊連結)

店名：還不錯吃餐酒館 Buenas Bistro

訂位電話： 02 2732 0128

營業時間：17:30~凌晨02:00

地址：106台北市大安區樂利路30號

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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