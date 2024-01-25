這間有本吉咖啡位在鬧區的咖啡廳，在鬧區裡靜謐的一角，充滿溫度的木製質感搭配清水模，裝潢走清新文青的氛圍感，有自家烘焙的咖啡室更是滿溢的咖啡香氣，菜單有單品咖啡、義式咖啡、茶飲、甜點等，價位落在$90~$200之間，每人低消一杯飲品

有本吉咖啡 在哪？

有本吉咖啡位於成功路與中正路的轉角處，距離斗六火車站走路大約10分鐘路程，開車的話附近有收費停車場可以停放～

店外走清水模的日式質感風格，充滿靜謐悠閒的氛圍感～

店內空間

店內空間相當寬敞，一進門就是大片落地窗讓整體光線相當充足，一半是半開放式吧台，一半則是用餐空間

吧台空間十足，搭配上吊燈簡約又舒適，喜歡與店員聊天可以坐在吧台唷！！

吧檯旁也有販售自家烘焙的咖啡豆，有興趣也可以看看～

另一邊的座位空間，不少人喜愛的靠窗的高腳座位區，與友人一起同來可以坐在沙發區，空間寬敞不擁擠～

這裡還有自家烘焙的烘豆室，店內的咖啡豆都是自己烘焙的，烘焙時還可以聞到烘豆香氣唷！！

水杯自取

店內不收取服務費，水杯有需要可以自由取用

菜單MENU

菜單有單品咖啡、義式咖啡、茶飲、甜點等，價位落在$90~$200之間，每人低消一杯飲品，平時人少時不限時，尖峰時間用餐限時2小時，店內有幾個座位是有插座可以使用

餐點

琥珀拿鐵

琥珀拿鐵喝起來相當順口，咖啡苦韻不重，搭配濃郁的鮮奶，整體溫潤順口

熱巧克力

不喝咖啡也可以選擇熱巧克力，這裡非咖啡因飲品選擇不多

提拉米蘇

店內甜點偏少，提拉米蘇苦甜帶點酒香，入口滑順濃郁，蛋糕體柔軟綿密，整體濕潤而不乾～

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店家/景點資訊

店家名稱：有本吉咖啡 Yobenji Coffee Roasters

所在地址：640臺灣雲林縣斗六市成功路64號

營業時間：日 一 二 四 五 六 12:00-18:00

店家電話：05-5324603

評價：★★★★★

備註資訊：

✔每人低消一杯飲品

✔尖峰時間用餐限2小時

✔寵物友善

✔免收服務費

✔免費插座 Google即時導航





交通資訊

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