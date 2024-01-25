台北南港甜點蛋糕店推薦「Timchi’s週末肉桂捲」，地點隱身在住宅區街道，想吃記得預約喔！這是預約制甜點店，來現場買真的不會有。

Timchi’s週末肉桂捲肉桂捲和可麗露都是必點招牌，很少見的紅絲絨蛋糕和磅蛋糕也很多人推薦，生日蛋糕、特殊節日選擇蛋糕都可以提前預訂，目前吃過最愛的紅絲絨蛋糕就是這間。

南港甜點 Timchi’s週末肉桂捲 位置

Timchi’s週末肉桂捲地址就藏在南港區中南街，連招牌都好低調，要是地點距離太遠，可以洽詢店家外送自付運費，我上次就預訂肉桂捲和可麗露，請店家幫我找拉拉外送，運費自付。

Timchi’s週末肉桂捲 預約制

地址：台北市南港區中南街50號

電話：無

訂購請加Line ID : @timchi4522

地址：台北市南港區中南街50號

營業時間：

星期四 07:30–09:00, 13:00–19:00

星期五 13:00–19:00

星期六 13:00–19:00

星期日 13:00–19:00

星期一 07:30–09:00, 13:00–19:00

星期二 13:00–19:00

星期三 13:00–19:00

粉絲團：Timchi’s週末肉桂捲

因為營業時間很特別，取貨時還問一下老闆，怎麼有甜點店這麼早開啊！

原來是附近許多上班族都會約好時間取貨或者在附近面交，當天的辦公室下午茶時間就能享用，要是預訂後不方便停車，也可以和老闆提前說，在附近也能免下車取貨。

南港甜點 Timchi’s週末肉桂捲 訂購取貨

隱身在住宅區，連大門都關起來真的非常非常低調，進去取貨還要先按鈴喔！

Timchi’s週末肉桂捲以預約外帶、外送(自付運費）和面交為主。

預定甜點蛋糕後，依照約定時間來到店家自取，甜點師客氣親切，對於甜點蛋糕保存有問題都可以現場詢問，也可以加購甜點蛋糕使用的紙盤和刀叉，超級可愛。

南港甜點 Timchi’s週末肉桂捲 菜單價錢

Timchi’s週末肉桂捲菜單價錢

販售甜點有究濃肉桂捲2入、4入和6入、五種口味磅蛋糕、布朗尼、波爾多可麗露、紅絲絨蛋糕、各種餅乾和季節限定蛋黃酥、鳳梨酥。

說實話，第一次看到價位會覺得不便宜，但實際看到甜點還有包裝，覺得相當可以，尤其是究濃肉桂捲啊～個頭真的是別家的一倍，包裝也讓我難忘，小細節都很用心的甜點店，買來送禮絕對推薦。，這篇推薦的蛋糕也超適還送朋友慶祝生日或各種紀念日。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

南港甜點 Timchi’s週末肉桂捲 推薦紅絲絨蛋糕

招牌紅絲絨蛋糕 1200元

包裝極精緻又好看的牛皮提袋加上紙盒，最上面還有保存說明卡片。

要是我生日收到這蛋糕，真的會小心翼翼捨不得馬上拆，因為包裝真的會讓人想多看一眼。

最上面的卡片有招牌紅絲絨蛋糕保存方式

招牌紅絲絨蛋糕一個六吋



台灣很少見的招牌紅絲絨蛋糕

製作過程也相當費工

之前都在美式餐廳才能吃到

不過很多都是工廠製作送到餐廳

認識我的都知道，我超愛紅色XD

打開盒子取出紅絲絨蛋糕時，真的心花怒放～

外層艷紅真是美極了！

Timchi’s的招牌紅絲絨蛋糕有著我很愛的莓果香

像紅寶石點綴的莓果糖漿，襯托出蛋糕的高雅和質感

加購的可愛小熊造型餐盤和金色刀叉很有質感

金色和紅色也很搭

來試試加購的刀子好不好切

不然慶祝把蛋糕切醜了會很囧

測試結果很棒，應該是有經過挑選，這蛋糕被我切得有夠美，光看側面就覺得超好吃！

很有層次紅絲絨蛋糕，難怪是招牌！

使用可可、莓果、乳酪和水果醋等精選食材製作

入口酸甜明顯，尾韻帶有乳酪的淡雅香氣

可可的甜味也不會膩，超級好吃啊！

還記得這天朋友來家做客

切了兩塊蛋糕請他們嚐鮮

結果朋友的男友才吃一口就說超好吃，不停點頭稱讚

吃完就說還想再吃一塊

真的很難得

Timchi’s週末肉桂捲的磅蛋糕有五種口味

綠檸檬綠檸檬

英國奶奶太妃糖香蕉

藍莓佐香酥脆脆

惡魔可可

酒香無花果

每條都是420元（如價格有更改請依照店家為主）

英國奶奶太妃糖香蕉

口味適合螞蟻人，味道香甜濃厚

這條我拿來給愛吃甜＋香蕉的朋友

朋友說蛋糕扎實很有份量

味道偏甜，很適合當下午茶配一杯美式咖啡

酒香無花果

一開始看到”酒香“就覺得我會喜歡

果然沒錯

磅蛋糕有附刀子，如果當天取貨帶去野餐或辦公下午茶就很方便。

蛋糕體看起來很扎實，一開始還怕會偏乾

但其實不會，口感倒是細緻、清香又帶優雅

無花果乾香甜好吃，整塊蛋糕咀嚼後，迷人的酒香溫和討喜，這時候煮一杯熱紅酒來配，完美的下午茶。

「Timchi’s週末肉桂捲」不僅是招牌肉桂捲厲害，我覺得蛋糕也各有滋味，最讓人印象深刻的就是包裝小細節也很棒，選這間甜點蛋糕送禮、朋友來家中作客要吃蛋糕、辦公室訂購下午茶、團購蛋糕都好適合唷！

究濃肉桂捲啊～個頭真的是別家的一倍，包裝也讓我難忘，小細節都很用心的甜點店，買來送禮絕對推薦。

Timchi’s週末肉桂捲 預約制

地址：台北市南港區中南街50號

電話：無

訂購請加Line ID : @timchi4522

地址：台北市南港區中南街50號

營業時間：

星期四 07:30–09:00, 13:00–19:00

星期五 13:00–19:00

星期六 13:00–19:00

星期日 13:00–19:00

星期一 07:30–09:00, 13:00–19:00

星期二 13:00–19:00

星期三 13:00–19:00

粉絲團：Timchi’s週末肉桂捲

IG：Timchi’s週末肉桂捲

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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