北港朝天宮生炒鴨肉羹這家光明路阿安鴨肉羹 鴨骨麵線可以說是在地人都超愛的銅板美食，聽說已經有數十年的歷史，現在已經傳承到第三代，特色就是現炒的生炒鴨肉羹，清甜的好滋味，陪伴了不少老北港人的時光歲月

光明路阿安鴨肉羹 鴨骨麵線|交通方式&停車資訊

光明路阿安鴨肉羹 鴨骨麵線就在光明街跟中山路交接處，北港朝天宮商店街旁，用餐時間真的是坐滿滿的，他們家幾乎都是在地人居多

用餐時間鴨肉羹一下子就被客人消滅了，老闆開始現炒鴨肉，雲林可以說是台灣的養鴨重鎮，老闆特別選用在地的雲林鴨肉大火爆炒，加入特製的調味料，邊炒攤位周圍也瀰漫著炒鴨肉的香氣

剛炒起來的鴨肉羹真的香！老闆邊把剛炒好的鴨肉羹杓進大鍋裡，老闆娘也沒閒著，趕快把鴨肉羹裝給現場在等的客人們

光明路阿安鴨肉羹 鴨骨麵線|菜單

光明路阿安鴨肉羹 鴨骨麵線的料理十分簡單，就是鴨肉羹還有鴨骨麵線，鴨肉羹可以加米或是麵然後不加價，一碗都是40元，超便宜的！

光明路阿安鴨肉羹 鴨骨麵線|鴨肉羹 鴨骨麵線

點了鴨肉羹跟鴨骨麵線，這樣才65元，真的很便宜呢！

25元的鴨骨麵線，雲林朝天宮的麵線幾乎都是用白麵線，高湯是用鴨骨高湯，吃起來格外清甜滑溜，而且裡面還有放鴨骨肉呢，這樣25元真的超值

鴨肉羹，這裡的鴨肉羹是用生鮮鴨肉大火爆炒，一整個就是香氣四溢，鴨肉羹不會很甜，有加醋去提鮮，微微的醋酸香氣帶出鴨肉本身的鮮味，鴨肉吃起來也很嫩，裡面還有大量的筍絲跟洋蔥，十分爽口

建議還有加一點辣椒粉更好吃，辣椒粉不會很辣，就是一點點微微的辣度跟香氣，更能增添鴨肉羹的層次口感

光明路阿安鴨肉羹 鴨骨麵線真的便宜又好吃，老闆娘也很親切，因為鴨肉羹都是生鮮鴨肉大火爆炒，跟一般燙過再炒的鴨肉羹口感香味真的完全不一樣，如果有來北港朝天宮玩，光明路阿安鴨肉羹 鴨骨麵線必須吃啦！

光明路阿安鴨肉羹 鴨骨麵線

地址：雲林縣北港鎮光明路7號

電話： 0932 694 406

營業時間： 10:00–18:00

店家/景點資訊

店家名稱：光明路阿安鴨肉羹 鴨骨麵線

所在地址：臺灣雲林縣北港鎮光明路7號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-18:00

店家電話：0932 694 406

評價：★★★★★ Google即時導航





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