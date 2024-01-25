2024 素食年菜 ，將進酒 2024 year of the dragon 年菜系列 這回不走華奢系，是清雅菜系來呈現，團圓時刻的那股溫暖自在，我愛上－川味麻辣烤魚展現香而不辣迷人香氣，暖冬薑母鴨湯鍋醇厚底蘊續碗吧！年菜還有黑松露米糕，上海味烤麩等等共９道，餐後甜湯紅棗蓮子銀耳湯 。
2024 素食年菜 / 將進酒素食燒肉殿年菜篇
- 地址:台中市西區精誠五街27號 / 電話: 04 2327 8012
- 營業時間: 平日 11:30–14:30, 17:30–21:30 /假日 :11:00–15:30, 17:00–21:30 (週三休）
- FB : 按這裡 / 官網：vgbbq.com ／訂位：inline.app
2024 Year of the Dragon《Vegan/全素》$1,988
▶素年菜預購 $1988 點這裡，出貨時間為1/31-2/7。宅配黑貓宅急便-冷凍 or 實體門市取貨(2-3人份)
9道菜品-宅配到府(冷凍) ;料理方式: 直火加熱 / 隔水加熱 / 微波!!
宅配素食年菜，料理前一天再轉放置冷藏區進行解凍，不同食材加熱方式不一樣，其中有四道家常食蔬料理建議用隔水加熱方式覆熱，更能維持食材口感與風味，而薑母鴨則來點季節食蔬吧!!!
2024 將進酒素食燒肉殿年菜篇/開箱 (全素)
線上下單: 按這裡 ，官網說年菜組餐適合2-3人，PA的目測就算4-5人用餐也很足夠!!
覆熱方式：有蒸，直火加熱，也有隔水加熱!
栗子烤麩煨銀杏
烤麩、黑木耳、銀杏果、栗子， 烤麩口感，大貓先生說就是麵筋啊，PA甩一個白眼 不許胡說!人家叫烤麩只是吃起來很像麵筋，但更有彈一些，整體風味屬於鹹中有甜之外還帶著細微的中式香料氣味，醬汁完全巴著，很下飯。
香菇牛蒡燒鳳果
主食材:香菇、牛蒡、鳳果，有芡汁，牛蒡富含豐富鐵質，鳳果有著鬆鬆的口感又甜兼顧養生有著好味道，用綠花椰菜增加視覺的豐富度，也可以用青江菜與芥藍搭配應該也不錯。
麵醬燒枝竹什錦蔬
麵醬是指甜麵醬，冬季蔬菜很甜尤其是紅白蘿蔔，搭配腐竹、香菇、玉米筍、木耳，這道改用了甜麵醬調味，有一種佃煮的風味出現。
義式松露炒真菌
濃郁義式食蔬，搭配多種菇菇-鴻喜菇、雪白菇、杏鮑菇、黑喇叭菇一起料理，選用夏季黑松露與特級初炸橄欖油拌炒之外還有用甜椒，這份炒菜直覺跟義大利麵也很搭之外，好像也可以放在法式麵包捏！
以上四道菜品直接隔水加熱搞定後再到到盤子裡可以，一起加熱就是省事啊！
黑松露板栗油飯
香菇、栗子、杏鮑菇、蛹蟲草子實體、鴻喜菇、美白菇，糯米與黑松露醬！這道我就直接放入電鍋復熱，軟糯的油飯，掀開鍋蓋就聞到黑松露的香氣，讓人聯想到黑松露燉飯無奶油版
松茸菌菇山藥湯/600g
清燉湯品－松茸菌菇與山藥，甜美醇厚！
紅棗雪耳蓮子湯
冰糖、 蓮子、銀耳、紅棗，滿滿植物膠原每一口都是滑嫩中帶著蓮子清香，老少咸宜甜湯!
川味麻辣烤魚
這道 川味麻辣烤魚太迷人了，紅咚咚的麻辣醬汁是小辣左右的辣度香氣逼人…一醬包入鍋整個空間都瀰漫的川味麻辣的香氣，不只讓你鼻尖發癢，更勾著嗜辣者的味蕾啊！
川味麻辣烤魚: 一尾魚(豆製品原味，無香料調味) +主廚特調麻辣醬汁乙份
PA直接從冰箱挖出 酸菜、高麗菜、金針菇、蕃茄（蕃茄可以讓嗆辣椒麻更溫順，畢竟有長輩啊!）搭配川味麻辣醬汁，完整收斂蔬菜甜味，我今天想做的是重慶干鍋－烤魚
提醒: 烤魚可直接隔水加熱就可以，PA則是搞剛的想要讓烤魚帶著鍋氣並快速吸收醬汁，解凍刻意故意將表面煎恰恰並割出線條，再將剛剛炒熱蔬菜醬汁一起倒在這條烤魚上面，搞定。
撒上腰果(花生) 超吸引人的眼球～年年有餘素食版肯定非它不可!!
瞧瞧是不是很誘人－浸潤著醬汁太過癮
暖冬薑母鴨(一組)
薑母鴨已在爐火中慢慢升溫著，隨著溫度上升薑母鴨香氣跟著滾沸起來，淺嚐了一口湯頭(喔~驚豔啊!）醇厚回甘會讓人一碗碗停不下來，蔬菜加入後湯韻更顯得清甜，極品啊！
響鈴捲(年菜組裡的火鍋料) 是火鍋常客啊!
將進酒太太貼心了，不只有湯包，還有這些 1.火鍋料 2.鹽滷凍豆腐 3.響鈴捲，其他建議根據自己的喜好搭配各種鮮蔬!
需要加湯嗎?我覺得不用直接煮開丟入各種蔬菜剛剛好，本身口味清淡者，先品嘗添加開水就可以
加購:五星竹葉圓粽
五星竹葉圓粽有著牛肝菌與白果、栗子、香菇，有著中國風的外貌，風味上則偏西式風格有著多層次風味，大貓先生看到這顆粽子，直呼太可愛了，只有一顆會打架啦！PA問想吃，請加購: 按這裡
五星竹葉圓粽外觀圓圓又可愛，真的可以多訂幾顆，過年一人一顆光看就覺得很喜氣。
加購: 芋頭西米露（奶素）/優惠價$159
推薦加碼選購－芋頭西米露(奶素) 600g ，滿滿芋頭，淡淡椰奶香混合芋香這盅湯品，超芋口味深受全家人喜愛，大貓娘誇獎說：粉圓超小顆這樣喝起來很順口，不用咬真好ＸＤ
餐後來一份甜甜是必須的，芋頭西米露X紅棗雪耳蓮子露通通買回家
將進酒素食燒肉殿年菜系列
➤年菜預購即日開始 年菜下單（單品追加也歡迎），出貨時間為1/31-2/7。
- 地址:台中市西區精誠五街27號 / 電話: 04 2327 8012
- 營業時間: 平日 11:30–14:30, 17:30–21:30 /假日 :11:00–15:30, 17:00–21:30 (週三休）
開箱影片
要記得-> 按讚+留言+訂閱 感謝!，最後加碼….烤魚怎做出來的 請看
【開箱心得】
過年=圍爐 ，火鍋慢慢煮，烤魚慢慢食，幾道精緻家常菜能讓年味展現於餐桌上，將進酒2024素食年菜不同市場上的大份量，而是呈現細膩中帶著風味感十足的家常料理。暖冬薑母鴨與川味麻辣烤魚都也很值得再+1。
過年總要拿出幾道炫耀菜，火鍋料中的菜捲也很好吃!
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