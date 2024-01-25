十八王公肉粽推薦這家林蜂肉粽，石門三芝這邊有很多肉粽店，前前後後也買過不少間，但印象最讓我深刻的就是十八王公的林蜂肉粽，肉粽好吃，但最讓我驚訝的是創始人林蜂阿嬤（應該是阿祖了），都已經95歲高齡了竟然到現在還在十八王公擺攤！

林蜂肉粽｜交通方式&停車資訊

十八王公肉粽有很多肉粽攤，林蜂肉粽也在其中，林蜂肉粽在三芝市區有店面，遠遠的就看到很多人圍繞在林蜂阿嬤的小攤子旁，現在攤販都統一移到下面的廣場了，肉粽都是十幾二十個的買，感覺得出來幾乎都是熟客

林蜂阿嬤已經高齡95歲，身體還是很好，不時也會跟客人聊天，攤位前擺了很多大大小小的肉粽，阿嬤還是可以分得出來是什麼肉粽，位置擺哪，算錢也很頭腦清楚，哈哈哈哈哈

小肉粽最受歡迎，很多客人來一買就是一大串，這個姐姐一買就是30顆！旁邊還有很多客人也都是二三十個這樣買

林蜂肉粽｜肉粽價目表

攤位前沒有寫價錢跟種類，問了一下阿嬤，有三種肉粽：小肉粽（15元）大肉粽（30元）蛋黃大肉粽（35元），最多人買的是小肉粽，也可以買現吃熱的，但有時候下午人多熱的很快就賣完了，有時候買小肉粽阿嬤還心血來潮多送你一兩顆

我們原本想先買一顆15元小的試吃，但生意太好熱的都賣完了，只剩下大顆的有熱的，買了一顆蛋黃大粽子，這一顆才35元，裡面有豬肉塊、香菇、蛋黃等等配料還真不少，而且充滿油蔥跟胡椒的香味，而且不油，買回家小顆裡面就只有包瘦肉、菜脯，覺得大顆的比較好吃（料比較多吧）

林蜂阿嬤畢竟年紀真的很大了，手腳會稍微慢一點，但他還是很親切很開朗的面對來買肉粽的客人，老實說，肉粽好不好吃已經是其次了，來看林蜂阿嬤就像看老朋友這樣反而是來這買肉粽的目的，下回有機會來東北角玩，順路就來找林蜂阿嬤買肉粽唷

林蜂肉粽

地址：新北市石門區乾華里阿里磅1-1號 (石門十八王公廟下方廣場)

營業時間：0935-111-510；0906-302-363

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