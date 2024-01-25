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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 宜蘭縣五結鄉宜蘭五結鄉》太平洋釣蝦場 戶外海釣池.室內釣蝦池.活蝦料理.自助燒烤.桌菜料理超精采

宜蘭縣五結鄉宜蘭五結鄉》太平洋釣蝦場 戶外海釣池.室內釣蝦池.活蝦料理.自助燒烤.桌菜料理超精采

2024-01-25 21:02:09 紫色微笑 人氣：106
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紫色微笑

發表篇數：1319篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 五結鄉


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宜蘭五結鄉景點》太平洋釣蝦場是家多功能的釣蝦場，不管是泰國蝦、斑節蝦、海釣魚池通通都釣的到，特別的是熱炒、活蝦料理、代客料理、火鍋、自助碳烤這裏也都有提供。來釣個蝦吃個自助燒烤超愜意的，連在地人都喜歡來這裏，而且對面就是國立傳統藝術中心，白天到宜蘭傳統藝術中心玩樂，下午再釣個蝦、吃個晚餐，也是很棒的安排

太平洋釣蝦場 店家資訊

  • 地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段232號
  • 營業時間：08:00–03:00
  • 電話： 03 950 8676
  • FB

太平洋釣蝦場 交通停車

  • 【自行開車】Google導航輸入太平洋釣蝦場即可到達
  • 【停車場】有附設免費停車場，開車來很方便

太平洋釣蝦場位在宜蘭縣五結鄉五濱路二段上，近傳藝中心

戶外的停車空間非常大，幾十台沒問題

太平洋釣蝦場 門票價位

  

  • 釣蝦的部份，分成室內蝦池戶外海釣池
  • 蝦池有泰國蝦、泰國公蝦、斑節蝦池三個
  • 另外也有自助燒烤及桌菜的部份

太平洋釣蝦場 釣蝦趣

戶外有海釣池

這裏非常受到釣客的歡迎，不管是泰國蝦、斑節蝦、草蝦、海釣魚池，這裏通通都有

室內是釣蝦池

這次的斑節蝦似乎很輕易上勾呢，超有成就感的

我們這次釣泰國蝦一支400元，不過。這一池有點難釣啊

奮戰多時終於釣到了，皇天不負苦心人啊

記得釣好蝦再拿到洗手可沖洗一下!! 這樣比較乾淨

這是別人高手準備自已的裝備!!

太平洋釣蝦場 菜單價位

哈哈，很難想像吧，這裏根本也像一般的餐廳啊

不管是熱炒、活蝦料理、代客料理、火鍋、自助碳烤烤肉這裏通通都有
如果只想吃大餐的話，來這裏一面釣蝦一面享受吃美食也是超讚的！

把剛剛釣的蝦清洗一下，再灑上鹽，送到烤箱，不一會兒，香噴噴的烤蝦就上場了

來看看我們當天享受的菜色吧!! 真的很有水準呢

幾乎有手掌大的烤香魚

小鮑魚、鴨賞~~涼菜組合

著名宜蘭菜-西魯肉

櫻花蝦米糕

鮮蝦

藥膳雞湯

胡椒蝦

太平洋釣蝦場 自助燒烤

這裏也有自助燒烤的部份，在冷凍櫃裏拿到食材到櫃台結帳就可以了

釣魚之蝦，能夠烤個東西來吃也很棒啊

 

我們的戰利品之一

太平洋釣蝦場 附近景點美食

除了出海口可以看到無敵海景及龜山島的迷人景致，由蘭陽溪、冬山河、宜蘭河沖積而成河口溼地更是國際級賞鳥據點，而且這一帶的養殖漁業也很發達。因此，這一帶的特質成就了許多風格民宿、特色餐廳、在地體驗，農事DIY~~等精采活動


▼宜蘭五結鄉一日遊精采獨木舟、蝦丸DIY 、釣蝦體驗，特色下午茶

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