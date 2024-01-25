台中西屯下午茶/鬆餅推薦！台灣大道三段超人氣熱門美食推薦！荷蘭小鬆餅、台中秋紅谷甜點

台中市西屯區必吃美食「搗蛋檸檬現烤小鬆餅」

喜歡吃鬆餅的人快來！ＹＵＮＯ來推薦新開幕的甜點店 ! 主要販售各種鹹甜荷蘭小鬆餅、咖啡、飲品....等等

「荷蘭小鬆餅」以酵母、蕎麥粉製成 口味微甜 吃起來鬆軟綿 通常是撒上糖粉、以奶油簡單調味後食用

​搗蛋檸檬將這道荷蘭傳統美食與台灣特色風味結合 推出如「巧克焦焦」、「玉米濃湯」、「鬆鬆辣妹」等多樣化的口味

視覺和味覺都充滿享受 新鮮現烤荷蘭小鬆餅 吃起來口感鬆軟棉 口口把幸福都吃進去！

另外還提供咖啡與茶飲 主要做外帶居多 內用有少許座位 很適合和朋友一起聚餐閒聊

另外搗蛋檸檬現烤小鬆餅也有提供 UberEats外送 想吃好料不出門也可以輕鬆享受

原文:搗蛋檸檬現烤小鬆餅｜視覺與味覺雙重享受的下午茶時光！滿滿幸福感 現點現烤 鹹甜口味通通有。菜單價位(台中西屯下午茶/鬆餅推薦)

搗蛋檸檬現烤小鬆餅在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

名稱:搗蛋檸檬現烤小鬆餅

搗蛋檸檬現烤小鬆餅電話:04-2452-1108

搗蛋檸檬現烤小鬆餅營業時間:上午11:00 - 下午7:00 週日公休

搗蛋檸檬現烤小鬆餅臉書: 點我

搗蛋檸檬現烤小鬆餅地址:台中市西屯區台灣大道三段650巷16弄9號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以搗蛋檸檬現烤小鬆餅為主

文章內有搗蛋檸檬現烤小鬆餅地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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搗蛋檸檬現烤小鬆餅位於台中市西屯區台灣大道三段巷弄之中裡

大家來這可以以認一下它們的招牌 有著大大的檸檬超療癒的

走進店裡 雖然店內的空間不是很大 卻毫無壅擠感 充滿著溫馨感

乾淨整潔 設置的也很到位 相當好拍照 一個人來偷閒、閨蜜聚會、約會都很適合

ＹＵＮＯ個人最喜歡這個區域 好像來到藝術館一樣

一般傳統荷蘭鬆餅是不會包餡的 都是淋醬為主 而搗蛋檸檬現烤小鬆餅是改良版的荷蘭鬆餅

除了經典風味 還有多款獨創口味荷蘭鬆餅 都是現點現烤 製作過程超療癒

搗蛋檸檬現烤小鬆餅菜單價位

搗蛋檸檬融合台灣特色風味結合 推出如「巧克焦焦」、「玉米濃湯」、「鬆鬆辣妹」....等多樣化的口味

另外還提供咖啡與茶飲 喜歡吃甜點的小夥伴們 還有季節限定的經典卡士達草莓塔＆檸檬塔（需提早兩天預訂）

搗蛋檸檬現烤小鬆餅｜檸檬安口

「搗蛋檸檬現烤小鬆餅」的鬆餅 不同於一般厚塊三角鬆餅 而是小巧的圓形

有種莫名的療癒感 現烤小鬆餅Q彈帶有蛋香 配上酸到耳後的檸檬醬 再加上檸檬皮 口口都是美味

愛酸人必吃的口味 沒有任何苦味 完全剩下酸與甜 味道很棒超滿足

搗蛋檸檬現烤小鬆餅｜巧克蕉蕉

荷蘭小鬆餅上淋了巧克力醬 再放上香蕉片 撒上杏仁角

吃起來不會死甜還帶有微微苦味 搭配充滿奶香的滑順鮮奶油 真的太好吃太幸福了！

搗蛋檸檬現烤小鬆餅｜巫婆蘋果

小鬆餅加上焦糖蘋果再撒上肉桂粉 不得不說 相當令人意外的好吃

烤蘋果酸甜濃郁還帶著脆度 而且吃完不會膩

搗蛋檸檬現烤小鬆餅｜鬆鬆辣妹

又是一個創意吃法 辣條餅乾加上海苔肉鬆

鹹香的滋味 有點像在吃肉鬆麵包一樣 辣條餅乾脆脆的口感超讚

搗蛋檸檬現烤小鬆餅｜有嗎炒麵

這是不是超像炒麵的 這是店家的巧思

結合台灣特產地瓜做成蒙布朗 另外淋上黑糖蜜 吃起來不甜膩

搗蛋檸檬現烤小鬆餅｜水果多多

這款超繽紛 都是用新鮮的水果做成 裡面有草莓、無子綠葡萄、藍莓

最後撒上糖粉 視覺與味覺雙重享受

搗蛋檸檬現烤小鬆餅｜玉米濃湯

這款玉米濃湯 真的是跌破ＹＵＮＯ眼鏡 鬆餅淋上玉米濃湯醬

鹹香奶味十足搭配上玉米、火腿和起司 胃口小的女孩們 中午吃這個就飽嚕

搗蛋檸檬現烤小鬆餅｜草莓芭菲

這款少女配色的草莓芭菲！好可愛 裡面除了滿滿草莓外

還加了藍莓、無籽葡萄、草莓晶凍、奶酪

吃起來酸甜 一口吃下真的太幸福了！

搗蛋檸檬現烤小鬆餅｜經典卡士達草莓塔

冬天就是吃草莓的好時節 搗蛋檸檬推出季節限定的卡士達草莓塔

需要兩天前預訂 才能吃得到 經典原味起司塔面上擠滿草莓卡士達內餡

再毫不手軟的將草莓疊成視覺衝擊力十足的超高峰草莓山

一入口口腔交織著草莓的酸甜及起司塔的醇濃柔滑 相當推薦草莓控來吃！

搗蛋檸檬現烤小鬆餅｜檸檬紅茶＆洋甘菊

ＹＵＮＯ選了洋甘菊茶 當天天氣正好很冷 喝起來超暖胃清爽 吃甜食既可以解膩 單喝也不會很淡

另外朋友點的檸檬紅茶也很推 使用冷壓技術的檸檬汁 喝起來香氣十足 酸甜可口

搗蛋檸檬現烤小鬆餅將傳統荷蘭鬆餅改良 不僅造型可愛 裡頭還藏著內餡

而且不只甜的好吃 鹹口味也很讚！今天選的幾種口味無論賣相或味道都棒極了！

和朋友或是情侶來這約會聊天都很適合

經過附近時不妨也來搗蛋檸檬現烤小鬆餅嘗嘗看吧!!