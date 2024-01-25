講到日本料理你會想到什麼呢？或許是壽司、拉麵，但實際上日本人愛吃的美食中，這些或許沒那麼常見。高雄市三民區的低調小店「卵和洋食Tamago」，每三個月主廚sakuya（朔夜）就要深入大阪美國村進修，回台後更新菜單給顧客享用最道地的日本洋食，開店十年以來都是如此，會不會太用心！

店家資訊

卵 – 和洋食 Tamago

地址： 80756高雄市三民區北平一街145號

營業時間：星期二 ~四 17:00–21:00、週五17:00-23:00、星期六~日 11:00–14:00, 17:00–23:00，週一公休，最後加點時間為打烊前半小時

訂位電話： 09-88 437 275、09-13 786 202

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環境介紹

卵和洋食位在三民區北平一街 ，近德立莊博愛館，真的是低調到一個很容易路過錯過的小店，幸好店外的小燈泡提醒找店的我們。

店裡有十個座位位置非常少，熟客居多回頭率高，想吃一定要先訂位。一進店裡看到吧檯上放滿了酒、耳邊傳來師傅煎肉的滋滋聲，讓非非聯想到日劇《深夜食堂》中，男主角就是常常下班後去這種空間不大、卻充滿居家氛圍的居酒屋吃晚餐呢。

卵和洋食有常規菜單與特別餐點，特別餐點寫在另一個板子上，當師傅從日本飛回台時就會隨時調整菜色，不過師傅sakuya有說過去的菜色其實也可以點點看，盡可能讓熟客滿足難忘的味道。

菜色介紹

鰻定食 880

據非非所知知名鰻魚飯店大都集中在台北，沒想到卵和洋食也有主打上等鰻魚，關東流派的蒲燒鰻魚，嫩滑的鰻魚肉質，近入口即化。然而不僅是嫩滑而已，更有一種濃郁深沉的柔軟口感，最驚豔的是，吃不到刺、吃不到刺、完全吃不到軟刺？！

詢問師傅後才知道它們鰻魚選用關東流派最繁雜的工法，要先烤後蒸，蒸後回烤、再刷醬烤、再刷一次醬烤、最後再淋醬出餐，瘋狂repeat下才能完全將鰻魚的刺軟化，讓醬汁滲進鰻魚的每一絲絲，還有糯而飽滿的米飯，每一口都有微甜微鹹的風味，還沒開喝就感覺到我的味蕾已經被迷醉了。我好愛真的愛死！

要注意卵和洋食的鰻魚供應只有1、4、7、10月。這是依據日本人的飲食習慣，季節交替、身體虛弱時吃鰻補充元氣，所以想吃到好鰻的各位務必把握這些時段。

鰻定食也提供了超有特色的配菜：伊達卷、時蔬冷漬(天婦羅秋葵)、紅酒番茄、鰻汁茶飯

伊達卷是用魚肉跟蛋攪和下去後一起煎，可以說是日本古時候的蛋糕，味道鮮美口感似玉子燒、紅酒番茄酸甜配鰻魚飯很開胃，而鰻汁茶飯更是非常的純，沒有加一滴水進去的鰻魚汁精華，鹹香爆表，爽感滿滿。

肉捲飯糰

這是出現在日本祭典上路兩旁的攤位裡，一般店面不太會特別去做成料理販售，聽說小孩子特別愛吃這道。卵和洋食用豬五花肉片，將米飯和日本大葉包裹完成，酥脆甘而不膩。

薩摩揚 魚餅 150

屬於鹿兒島的特色美食，卵和洋食的招牌菜之一，選用旗魚手打魚漿，再加上一點鹿兒島的燒酒，酒香與外酥內軟的口感碰撞

沾上附贈的味噌醬整體形成鮮明的層次。

手切密汁脆薯 180

不只販售道地洋食，sakuya也熱於分享過去待在美國舊金山愛上的餐點。薯條淋上滿滿的純蜂蜜後開炸，酥脆甘兒不膩。也因為不是糖漿所以比外面的還要安心，據說顧客也常點給小朋友吃。

味噌烤鮭魚 250

鰻魚都能做那麼細緻了，相信其他魚肉的處理也絕對不會差。炙烤下質地鬆軟且多汁，豐富油脂與味噌相互交融，真是絕配呢。

香炸脆雞皮 125

滴檸檬後雞皮非常的清香爽脆，沒想到市井小吃也能這麼有高級感，據卵和洋食所說，炸完就得慢慢地將油膜一張張撕掉，才不會有可怕的油膩感。是非非繼鰻魚飯後私心愛的美食。

薑汁汽水 100

不喝酒的話推薦喝杯薑汁汽水過過乾癮，薑汁的糖漿必須慢火熬煮6-8小時，附上肉桂的香氣，辛甜滿溢，很讚！

嚴選清酒

卵和洋食供應許多特色清酒！非非有幸試飲兩款，第一杯是浪乃音 かぼスッキリ，是清酒加上酸橘原汁的酒品，適合喜歡柑橘與清淡口感的人

另一款是飛鸞 彩道，口感上微辛、微淡麗，米香適中有乳酸調。

洋風微醺小麥啤酒(自釀啤酒)

店裡居然還做自釀啤酒，不禁懷疑頭家根本沒在睡覺，他是一款自帶花香跟果香的神奇啤酒，推薦給女性喝喔！

還有店裡的師傅之一-Kazu（王毓儒）具備唎酒師證照，就是在日本清酒界中的「侍酒師」，所以向他們詢問清酒知識的話絕對能包你滿意，如果需要其他相關服務也可以問看看。

結論

邊吃晚餐邊聊天的過程中，才知道離我們較遠位置的第三位師傅satosi（黃詣智），之前在THOMAS.簡 法式餐廳當過師傅，這可是高雄首屈一指的法式餐廳，一間小店居然每個都大有來頭。或許是因為少了高檔餐廳裡的誇張裝潢與傲氣，擁有厲害的餐飲背景卻對客人相當親切，讓非非可以更純粹的追求美食。

卵和洋食除了美食無法挑剔外，真的是一間非常有人情味的店，師傅很會聊天、分享他的美食理念跟異國趣聞，還有願意引導新客怎麼吃，對沒有出過國的非非來說，能突破自己過去對日本美食的視野侷限，不管是味蕾上與心情上都令人愉悅、感動。推薦給喜歡聽故事的你！

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相片感謝：敬攝影、Tim Lai提供