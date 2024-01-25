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高雄-北港蔡三代筒仔米糕《2023米其林 必比登推介 》

2024-01-25 23:06:40 chaoerh小昭 人氣：101
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：62篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：北港蔡三代筒仔米糕
phone07-5517443
place高雄市鹽埕區河西路167號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.50
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高雄-北港蔡三代筒仔米糕《2023米其林 必比登推介 》

 

高雄鹽埕區有許多必比登推介美食

北港蔡三代筒仔米糕

傳承三代60年的在地老店

位於愛河旁河西路上

座位為開放空間,自行找位子入座

夏天會比較炎熱,冬天最為舒適

高雄-北港蔡三代筒仔米糕《2023米其林 必比登推介 》

 

菜單只有下圖7樣,樣樣都很吸引人

高雄-北港蔡三代筒仔米糕《2023米其林 必比登推介 》

 

排隊人潮不間斷,內用外帶一起排

高雄-北港蔡三代筒仔米糕《2023米其林 必比登推介 》

 

點餐後,餐點迅速完成,自行端至餐桌

高雄-北港蔡三代筒仔米糕《2023米其林 必比登推介 》

 

 筒仔米糕  ~50元

高雄-北港蔡三代筒仔米糕《2023米其林 必比登推介 》

上層有滿滿的滷肉,吃的到肉條,真材實料

搭配薑片一起食用風味極佳

高雄-北港蔡三代筒仔米糕《2023米其林 必比登推介 》

米糕部分粒粒分明,不會濕爛,口感整體不錯

喜歡辣的朋友,加辣後風味更棒

高雄-北港蔡三代筒仔米糕《2023米其林 必比登推介 》

 

 蒸蛋湯  ~50元

超推薦這碗蒸蛋湯,湯頭鮮甜好喝

高雄-北港蔡三代筒仔米糕《2023米其林 必比登推介 》

不是單單只有蒸蛋,也有絞肉及香菇,

蒸蛋香嫩滑順,蛋香四溢,多了肉的鮮味與香菇的提味

很特別的蒸蛋湯,大家千萬一定要點來喝

高雄-北港蔡三代筒仔米糕《2023米其林 必比登推介 》

 

這家的米糕跟蒸蛋湯超搭,人人一組

吃完蒸蛋湯後會令人回味無窮

米糕就算外帶,加熱後依然美味

來到鹽埕區,千萬別錯過這銅板價的米其林必比登美食唷~

 

高雄-北港蔡三代筒仔米糕《2023米其林 必比登推介 》,以上僅供參考~

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

 

<<店家資訊>> 
 北港蔡三代筒仔米糕
• (07) 551 7443
• 13:30~21:30 
• 週三公休
• 高雄市鹽埕區河西路167號 


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀:

高雄-鴨肉珍《2022高雄必比登推介 》

文章標籤

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