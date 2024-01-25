高雄鹽埕區有許多必比登推介美食
傳承三代60年的在地老店
位於愛河旁河西路上
座位為開放空間,自行找位子入座
夏天會比較炎熱,冬天最為舒適
菜單只有下圖7樣,樣樣都很吸引人
排隊人潮不間斷,內用外帶一起排
點餐後,餐點迅速完成,自行端至餐桌
筒仔米糕 ~50元
上層有滿滿的滷肉,吃的到肉條,真材實料
搭配薑片一起食用風味極佳
米糕部分粒粒分明,不會濕爛,口感整體不錯
喜歡辣的朋友,加辣後風味更棒
蒸蛋湯 ~50元
超推薦這碗蒸蛋湯,湯頭鮮甜好喝
不是單單只有蒸蛋,也有絞肉及香菇,
蒸蛋香嫩滑順,蛋香四溢,多了肉的鮮味與香菇的提味
很特別的蒸蛋湯,大家千萬一定要點來喝
這家的米糕跟蒸蛋湯超搭,人人一組
吃完蒸蛋湯後會令人回味無窮
米糕就算外帶,加熱後依然美味
來到鹽埕區,千萬別錯過這銅板價的米其林必比登美食唷~
口味因人而異,以上僅供參考~
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<<店家資訊>>
• 北港蔡三代筒仔米糕
• (07) 551 7443
• 13:30~21:30
• 週三公休
• 高雄市鹽埕區河西路167號
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