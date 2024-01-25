高雄鹽埕區有許多必比登推介美食

北港蔡三代筒仔米糕

傳承三代60年的在地老店

位於愛河旁河西路上

座位為開放空間,自行找位子入座

夏天會比較炎熱,冬天最為舒適

菜單只有下圖7樣,樣樣都很吸引人

排隊人潮不間斷,內用外帶一起排

點餐後,餐點迅速完成,自行端至餐桌

筒仔米糕 ~50元

上層有滿滿的滷肉,吃的到肉條,真材實料

搭配薑片一起食用風味極佳

米糕部分粒粒分明,不會濕爛,口感整體不錯

喜歡辣的朋友,加辣後風味更棒

蒸蛋湯 ~50元

超推薦這碗蒸蛋湯,湯頭鮮甜好喝

不是單單只有蒸蛋,也有絞肉及香菇,

蒸蛋香嫩滑順,蛋香四溢,多了肉的鮮味與香菇的提味

很特別的蒸蛋湯,大家千萬一定要點來喝

這家的米糕跟蒸蛋湯超搭,人人一組

吃完蒸蛋湯後會令人回味無窮

米糕就算外帶,加熱後依然美味

來到鹽埕區,千萬別錯過這銅板價的米其林必比登美食唷~

口味因人而異,以上僅供參考~

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<<店家資訊>>

• 北港蔡三代筒仔米糕

• (07) 551 7443

• 13:30~21:30

• 週三公休

• 高雄市鹽埕區河西路167號



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