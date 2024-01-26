宜蘭礁溪一日遊推薦什麼美食和景點呢？要規劃礁溪一日遊和二天一夜旅遊都很方便，溫泉泡湯吃美食或者到五旗峰瀑布走走都很愜意，若提到宜蘭最愛去哪旅遊，礁溪絕對是我先推薦的，因為我愛泡湯，可以選擇百元平價湯屋，也能選擇溫泉旅館住宿一晚～

礁溪早餐、午餐、下午茶、甜點蛋糕、怕下雨推薦景點、晚餐到百萬夜景餐廳咖啡館都有可以參考～

礁溪一日遊 里海咖啡

宜蘭餐廳【里海咖啡】搬到新地址了！每次都礁溪旅遊必吃的鮮魚美食餐廳搬到更大空間，還有超大免費停車場，環境升級超多，可以說是里海咖啡2.0啦！這次到宜蘭溯溪特別訂位來朝聖，訂位電話真的很難打，真的是宜蘭礁溪近期很夯的打卡美食餐廳。

里海咖啡粉絲團介紹：里海cafe在宜蘭礁溪，執著於在地蔬食與現撈漁獲料理的和風定食，自製果醬、手作甜點、義式咖啡、手沖咖啡和台灣好茶。雖然里海店名有咖啡，但其實招牌是鮮魚料理定食，觀光客必吃推薦。

看店家粉絲團的菜單竟然出現思念已久的漁夫鍋，來礁溪泡湯＋吃火鍋剛剛好的一日遊、兩日遊行程規劃。

里海咖啡

地址：宜蘭縣礁溪鄉玉龍路二段406號

營業時間：11:30–16:00, 17:30–20:30(星期三休息)

訂位電話：03 987 1213

粉絲團：里海 cafe’

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備註：每人低消200元或一杯飲料，12歲以下不計低消，用餐限時1.5小時

礁溪一日遊 玉田炭烤香腸

宜蘭礁溪排隊小吃「玉田炭烤香腸」是許多來宜蘭礁溪旅遊的觀光客必買美食，搜尋地標藏在鄉野間的炭烤香腸，附近地點不算熱鬧還是吸引許多人開車來買炭烤香腸，「玉田炭烤香腸」就在宜蘭有名的里海咖啡餐廳附近，可以列入宜蘭礁溪美食順遊，交通很近。

玉田炭烤香腸

地址：宜蘭縣礁溪鄉玉民路一段229-1號

營業時間：10:00–17:30（週一休息）

電話號碼： 03 987 6671

粉絲團：玉田炭烤香腸

食記：【宜蘭礁溪美食】玉田炭烤香腸，碳烤皮脆多汁香腸真好吃！

礁溪一日遊 滇峰小吃

礁溪美食推薦「滇峰小館」，菜單提供手作米干、豌豆粉、涼皮等雲南小吃，營業時間早上7點開始～可以當作礁溪早餐新選擇。

提到雲南米干就想到之前去桃園中壢龍岡忠貞市場的回憶，市場裡販售許多道地的雲南小吃，光是米干就有30~40間吧！而這間「滇峰小館」是桃園龍潭干城五村的眷村第二代，米干和清境及屏東里港眷村吃法相似。

滇：ㄉㄧㄢ · 大陸地區雲南省的簡稱。

「滇峰小館」地址位於礁溪路七段，旁邊是福哥石窯雞，店址對面就是礁溪有名的櫻桃谷烤鴨，對於我這個想吃很多間礁溪美食的觀光客來說，小吃是安排一日遊、兩日遊最好的選擇。

滇峰小館

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路七段81號1樓

營業時間：07:00–14:00 (週三休息)

電話： 0921 900 982

粉絲團：滇峰小館

食記：【宜蘭美食】滇峰小館 礁溪早餐推薦！雲南手作米干、豌豆粉專賣

礁溪一日遊 喜拉朵美式早餐

如果到礁溪旅遊推薦必吃這間喜拉朵美式早餐店！超夯的礁溪早餐推薦，生意超好的！地址在礁溪鄉大忠路上的「喜拉朵 美式早餐」，主要是以西式的早餐為主，除了基本款的漢堡、蛋餅， 這裡還有老闆自行研發的和風煎餅跟創意蘿蔔糕兩樣熱賣商品，另外還有義大利麵、班尼迪克蛋、歐姆蛋…等早午餐店常見的餐點。

喜拉朵美式早餐

電話：(03)987-6925

地址：礁溪鄉大忠路42號之1

營業時間：06:00 ~ 12:30 (每周三公休)

食記推薦：【宜蘭礁溪早午餐】礁溪超紅美式早午餐店喜拉朵美式早餐

礁溪一日遊 玉里橋頭臭豆腐-礁溪店

玉里橋頭臭豆腐好吃嗎？花蓮有名的排隊臭豆腐在礁溪開分店囉！《玉里橋頭臭豆腐礁溪店》地址位在礁溪路三段，是花蓮玉里橋頭臭豆腐在宜蘭的旗艦店，菜單就賣臭豆腐、紅茶、豆漿、黑豆漿和紅茶豆漿，提供超大停車場，騎車和開車來吃臭豆腐都很方便，附近還有A.maze Pilot 兔子迷宮~狐狸小姐可以順遊。

玉里橋頭臭豆腐-礁溪店

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路三段56號

電話：0928 858 976

食記：宜蘭美食玉里橋頭臭豆腐礁溪店，地址菜單價錢停車場

備註：提供內用和外帶，無外送

礁溪一日遊 白水豆花

終於吃到宜蘭礁溪排隊美食『白水豆花』，白水豆花是近幾年礁溪很紅的豆花店，由兩位年輕人為吃素的母親挑選天然有機食材，採用古法自家手工製作的鹽滷豆花，連製作豆花的水都是老闆精挑細選，除了雪山的新鮮湧泉跟太平洋深層海水，看粉絲團最近還有用富士山泉水來做豆花，所以稱之白水。

除了鹽滷豆花，固定班底還有現刨麥芽糖花生和香菜，另外還可以選擇粉圓或桃膠兩種配料，是IG相當受歡迎的礁溪必吃美食。

白水豆花 礁溪店

電話：0968 023 785

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路68號

營業時間：13:00~20:00(週三、週四公休）

食記推薦：宜蘭礁溪美食推薦白水豆花，礁溪甜品推薦

白水豆花 粉絲團：https://www.facebook.com/baishuidouhua

礁溪一日遊 奶油麵包

【奶油麵包礁溪旗艦店】菜單提供多種品項推薦，宜蘭礁溪的義式餐廳，有許多觀光客來礁溪泡溫泉都順道過來買奶油麵包和用餐，店內環境美美的很有質感。

奶油麵包礁溪旗艦店

電話：03-9870020

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段35號

營業時間：10:00~17:30

食記推薦：【宜蘭礁溪】奶油麵包 礁溪旗艦店～早午餐｜下午茶｜烘焙麵包店

粉絲團：https://www.facebook.com/thebreadnbutterJiaoxi

用餐規則：內用基本消費為每位一杯飲品(品項)，12歲以下小孩無須基本消費。

礁溪一日遊 柯氏蔥油餅

宜蘭小吃「柯氏蔥油餅」是許多來宜蘭旅遊觀光客必吃的礁溪美食，這間宜蘭排隊美食每次經過都有長長的人潮在等候蔥油餅。

從礁溪火車站走過來大約10多分鐘，攤位前面有許多機車停車格，對面的礁溪國小也有地下停車場，停車非常的方便，不過大部分的人還是喜歡路邊亂停車，畢竟只是買個蔥油餅，但要小心被警察開單，這裡可是重點取締路段。

柯氏蔥油餅(僅此一家別無分店)

電話：無提供

(柯氏蔥油餅沒有提供電話訂餐，只能現場排隊。)

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號

營業時間：09:00~18:00 (週三公休)

食記：【礁溪美食】柯氏蔥油餅，礁溪排隊蔥油餅小吃！

礁溪一日遊 空ㄟ農場

擁有百萬蘭陽平原夜景的空ㄟ農場，景色非常的漂亮，而且還提供免費停車場跟接駁車，這樣的營運成本設定低消和菜單價格是合理的，因為這裡賣點就是百萬夜景啊！太美了～

如果有安排礁溪旅遊，一定要來看看這礁溪百萬景點！

空ㄟ農場

地址：宜蘭縣礁溪鄉白石腳路157巷31號

營業時間：星期一~星期五 15:00~23:00；星期六~星期日 15:00~00:00

電話：0912-089795

粉絲團：https://www.facebook.com/kongpizzacafe/

食記：【宜蘭景觀餐廳】空ㄟ農場，礁溪百萬夜景喝咖啡，免費接駁車推薦

礁溪溫泉泡湯 11間礁溪溫泉推薦

到礁溪旅遊還蠻方便的，如果沒有開車，可以搭火車或是客運到礁溪轉運站，礁溪熱鬧的街上就有很多溫泉湯屋選擇。

這篇【宜蘭礁溪住宿.溫泉湯屋懶人包】礁溪兩天一夜住宿推薦/礁溪溫泉湯屋.平價溫泉.24小時溫泉湯屋.百元溫泉推薦整理文主要推薦我住過民宿及去過的礁溪溫泉湯屋分享，還會持續新增喔!

礁溪住宿推薦 兆品酒店礁溪

如果想要在礁溪兩天一夜，很多飯店酒店推薦參考

「兆品酒店礁溪」是宜蘭礁溪有名住宿飯店，因為溫泉、尋寶積木房、大間遊戲室及室外游泳池深受親子家庭推薦，鄰近湯圍溝公園景點加上免費停車場就在飯店對面也非常方便，如果不是開車來飯店，兆品酒店礁溪每日早上9點晚上7點有接駁車，可預約制定點接駁，接送地點：礁溪火車站、礁溪轉運站。

從兆品酒店礁溪官網訂雙人房大約四千起，這次遇到住宿優惠價只要三千多，超划算！

兆品酒店礁溪

地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路48巷18弄1號

電話：03 988 2828

官網：兆品酒店

遊記：宜蘭飯店推薦兆品酒店礁溪親子家庭住宿

線上訂房：

礁溪住宿推薦 園仔湯旅店

礁溪是我在宜蘭最愛的鄉鎮，在這也住過好幾間溫泉旅館，每次來礁溪都有不同的收獲與心情，這次入住的園仔湯旅店要推薦給以下族群

✔全家人一起出遊 ✔情侶旅遊 ✔商務人士 ✔國外旅客 ✔找礁溪車站附近住宿 ✔想找大雙人房 ✔大浴池推薦

園仔湯旅店

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽村德陽路33號

電話：03-988-8070

訂房❯ 園仔湯旅店優惠訂房去：

文章：【宜蘭礁溪車站】園仔湯旅店，超華雙人房、大浴池‬，泡湯好舒服

礁溪住宿推薦 捷絲旅宜蘭礁溪館

捷絲旅住宿蠻有名的，在台灣有台北西門館、林森館、三重館、臺大尊賢館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、高雄站前館及中正館，還有優惠價格，住宿有含早餐自助吃到飽。

捷絲旅宜蘭礁溪館

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路24巷8號

電話：03 910 2000

營業時間：

官網：捷絲旅

遊記推薦：捷絲旅礁溪溫泉住宿 早餐吃到飽 大眾池泡湯

備註：提供免費無線上網、大浴場男女裸湯、露天風呂(須著泳裝)



礁溪住宿推薦 長榮鳳凰酒店(礁溪)

礁溪溫泉酒店長榮鳳凰酒店兩天一夜旅遊，生日慶祝安排了礁溪兩天一夜旅遊，入住礁溪五星級飯店長榮鳳凰酒店，享受一下久違的溫泉放鬆之旅。

>有浴缸，超大、可接送(請事先說明)，房價可參考官網

長榮鳳凰酒店(礁溪)

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號

文章：

再次入住宜蘭知名溫泉住宿「礁溪長榮鳳凰酒店」，推薦宜蘭美食絕對不能錯過的宜蘭櫻桃鴨烤鴨，礁溪長榮鳳凰酒店鳳凰軒推出的新宜蘭菜，主打櫻桃鴨一鴨六吃，多道菜色取自蘭陽平原各地所生產的當地食材，每一道富有創意的料理都讓人耳目一新，

這次入住的晚餐沒有選擇吃到飽，來試試看「礁溪長榮鳳凰酒店」新宜蘭菜的桌菜，享受渡假放鬆的時刻。

礁溪長榮鳳凰酒店 鳳凰軒

地址:宜蘭縣礁溪鄉健康路77號2F

電話:03-9100988

營業時間:17:30~21:00

食記：【宜蘭溫泉飯店】礁溪長榮鳳凰酒店，鳳凰軒新宜蘭菜烤鴨推薦！



礁溪溫泉：美慶湯屋，隱密五峰旗風景區溫泉湯屋！來去礁溪山中泡湯

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食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

粉絲團：小可愛阿貴

家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠

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特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

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