2024墾丁景點推薦哪些呢 ? 每當假期到來很多人會去墾丁旅遊，本篇收集了必去的墾丁景點 、適合親子情侶出遊、 墾丁好玩地方可多著呢。小編規劃了四條墾丁一日遊路線，親子、人文、山海都有，也整理了恆春、和車城讓你順道走訪的墾丁必去景點，想玩久一點的話，我們精挑墾丁住宿供你選擇喔。懶得安排墾丁行程嗎？跟著本篇攻略一起玩墾丁就對了！

墾丁推薦景點排名

墾丁景點推薦TOP1-龍磐公園

墾丁景點推薦TOP2-水窪窟大草原

墾丁景點推薦TOP3-屏東海生館

墾丁景點推薦TOP4-貓鼻頭公園

墾丁景點推薦TOP5-鵝鑾鼻燈塔

墾丁推薦景點快速分類

墾丁新景點 推薦新開幕鹿ㄦ島園區，比照雷門規格建縮小版豚門，拍照打卡也好看。

推薦新開幕鹿ㄦ島園區，比照雷門規格建縮小版豚門，拍照打卡也好看。 墾丁私房景點 很少人知曉龍磐公園，CNN評選為亞洲最被低估景點之一 ; 白沙灣和後壁湖沙灘較少人前往，適合不想人擠人的遊玩。

很少人知曉龍磐公園，CNN評選為亞洲最被低估景點之一 ; 白沙灣和後壁湖沙灘較少人前往，適合不想人擠人的遊玩。 墾丁景點親子 墾丁共3座鹿農場，⌜鹿境生態園區⌟擁有最龐大又親人的梅花鹿數量，靠近恆春市區地址方便。

墾丁共3座鹿農場，⌜鹿境生態園區⌟擁有最龐大又親人的梅花鹿數量，靠近恆春市區地址方便。 墾丁ig景點 推薦「台版威尼斯」的夢幻島，島上14棟繽紛的馬卡龍色系房屋洋溢的滿滿度假感 ; ⌜水蛙窟大草原⌟人煙稀少可以盡情迎風奔跑隨意拍都充滿唯美清新氛圍！

推薦「台版威尼斯」的夢幻島，島上14棟繽紛的馬卡龍色系房屋洋溢的滿滿度假感 ; ⌜水蛙窟大草原⌟人煙稀少可以盡情迎風奔跑隨意拍都充滿唯美清新氛圍！ 墾丁一日遊

墾丁景點恆春 景點類型超多，浮潛者喜愛恆春萬里桐、電影海角七號場景⌜阿嘉的家⌟、免費參觀台電展示館、和可愛動物親近恆春有多個生態園區。

景點類型超多，浮潛者喜愛恆春萬里桐、電影海角七號場景⌜阿嘉的家⌟、免費參觀台電展示館、和可愛動物親近恆春有多個生態園區。 墾丁景點美食 高人氣美食吃什麼好呢! 後壁湖刺身、阿伯綠豆蒜、樹夏飲事、肥春號全受歡迎人氣店家，看更多墾丁美食

墾丁景點地圖攻略

墾丁景點路線地圖出爐囉! 文章提到30個推薦的墾丁景點，全收錄進來要規劃墾丁一日遊有參考依據了，未來持續編輯豐盛內容，讓大家遊玩墾丁更容易、更好玩。

如果想遊玩南台灣更多景點，歡迎參考編輯推薦墾丁附近縣市景點，規劃好屏東一日遊、高雄一日遊。

墾丁景點優惠票券推薦

墾丁熱門票券 線上購票 NO.1 屏東墾丁國家森林遊樂區：門票・聯票 NO.2 「鵝鑾鼻公園&貝殼砂島&關山日落一日遊」恆春出發 |可加購高鐵票 75 折 NO.3 墾丁南勇後壁湖浮潛體驗 NO.4 屏東: 墾丁熱門觀光景點一日遊 NO.5 墾丁夜間潮間帶秘探體驗 NO.6 包車接駁：墾丁/東港 (高雄出發) NO.7 墾丁快線往返車票 NO.8 屏東墾丁｜體驗潛水・水肺潛水・初階OW課程 NO.9 墾丁七孔瀑布溯溪垂降體驗 NO.10 屏東｜墾丁後壁湖半潛艇體驗

墾丁景點推薦【萬里桐】

清徹見底的礁石海岸，以及地形多變的深海水域，色彩繽紛且種類眾多的珊瑚礁群生物，吸引眾多潛水愛好者前來；而視野絕佳的夕陽，更是玩SUP的最佳地點。過去這裡曾是電影「海角七號」的拍攝地，電影中男主角坐著看海的地方，便是萬里桐這個墾丁景點。

地址：屏東縣恆春鎮萬里路14-3號 (導航)

營業時間 : 24小時開放

推薦閱讀 : 漸層式絕美海洋，一探浮潛與SUP秘境

墾丁景點推薦【南風微甜】

走進南風微甜復古的紅色貨櫃屋，很容易就能讓顧客的少女心大爆發。粉色系的馬卡龍色調裝潢墾丁景點，牆上的霓紅掛飾、超美式的復古點歌機，都是網美打卡的必拍重點。店裡專賣冰淇淋與甜點，造型浮誇又充滿創意，香甜不膩口的甜食，讓空氣中也飄散著甜甜的味道，喜歡驚喜的你，不妨試試每日限量的隱藏版菜單吧。

地址：946屏東縣恆春鎮恆公路716-15號 (導航)

營業時間 : 12:00-19:00 (週三休息)

電話：08-8882682

墾丁景點推薦【墾草趣親子園區】

墾草趣不只有風靡全台的治癒系動物梅花鹿，還有又萌又活潑的草泥馬、小羊、小兔、麝香豬…等，全都可以拿著飼料近距離接觸。園內造景簡單但有特色，在園區的白色馬車前與超級明星草泥馬合照，浪漫又高雅；而園內唯一的稻草涼亭，又是十足的南洋風情。親人的小動物們，寬敞又乾淨的空間，加上人潮不多，是個可以舒服與動物互動的墾丁景點。

地址：946屏東縣恆春鎮恆公路21-3號 (導航)

營業時間 : 09:00-17:00

電話：0905-656228

墾丁景點推薦【台電南部展示館】

免費開放的墾丁景點台電南部展示館，除了可參觀核電廠、了解海底珊瑚保育實況外，館所也設有4D立體劇場、地震屋等大型互動裝置，還有孩子們最愛的兩層樓溜滑梯，非常適合親子同遊屏東恆春墾丁景點。

地址：屏東縣恆春鎮大光里大光路79號之64 (導航)

營業時間 : 08:30-17:30 (週一休息)

電話：08-8867630

墾丁景點推薦【鹿ㄦ島水豚生態園區】

墾丁又有新的親子景點，摸摸拍拍水豚已無法滿足你 ! 全台唯一和懶懶水豚君共游地方開幕，近2000坪日式風貌園區，環境造景優美，種植落羽松、櫻花樹、比照雷門規格建縮小版豚門，還有兌換遊戲，不只動物摸飽飽、雙手拿精品小禮，適合大人小孩一起墾丁旅遊歡樂的好地方

地址：屏東縣恆春鎮省北路275之1號 (導航)

營業時間 : 10:00-17:30

電話：0978 613 572

優惠購票 :

墾丁景點推薦【阿信巧克力農場】

從可可樹→採收→加工→到成為香甜可口的巧克力成品，阿信巧克力農場都有專業導覽帶著你一探究竟。園區活動相當多元，這裡有梅花鹿、兔子、鵝、鴨等可愛動物與你互動。喜歡DIY的朋友，可以參加巧克力或香草精油DIY。另外還有適合拍照的彩色玻璃咖啡屋、一天兩場的食人族表演、小農體驗活動…等，適合各種年齡層參觀的墾丁景點。

地址：946屏東縣恆春鎮萬里路27-8號 (導航)

營業時間 : 09:00-17:30

電話：08-8869696

墾丁景點推薦【鹿境梅花鹿生態園區】

鹿境可說是墾丁餵梅花鹿熱潮的始祖墾丁景點。園區內現有梅花鹿與水鹿兩個鹿種，除了可以近距離餵食可愛的小鹿之外，園方為愛拍照的遊客設置許多道具，白色鹿境玻璃屋、木頭做的馴鹿車、甚至還有自然脫落的鹿角。而咖啡廳和紀念品店則是走文青風，不論是精緻又可愛的小鹿紀念品或飲品，都可以用門票折抵哦。

地址：946屏東縣恆春鎮恆公路1097-1號 (導航)

營業時間 : 10:00-16:00

電話：08-8881940

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墾丁景點推薦【樹夏飲事】

墾丁景點高大張揚的鳳凰樹、斷垣殘壁的老屋、採光良好的透明玻璃，這就是墾丁的網紅打卡咖啡廳樹夏飲事。半頹的水泥牆與玻璃的結合，新舊相融的風格，既突兀又和諧，南國的陽光透過鳳凰樹的枝枒間灑下，在這裡喝上一杯飲品發個呆，悠哉、愜意、安靜、慢活，這正是老闆夫婦想打造的「樹下隱士」空間。

地址：946屏東縣恆春鎮恆西路12-21號 (導航)

營業時間 : 10:30-18:00 (週四休息)

墾丁景點推薦【阿嘉的家】

風靡全台的國片「海角七號」拍攝地-阿嘉的家，已成了恆春老街的熱門打卡地點，小小一間2層樓的傳統老屋，販售墾丁及電影相關的明信片和紀念小物，屋裡則展示了劇中道具和場景，還有郵差制服提供遊客角色扮演，而外牆漆上白底紅色的「海角七號」大字，更是影迷必拍的墾丁景點之一。

地址：946屏東縣恆春鎮光明路90號 (導航)

營業時間 : 09:00-18:00

電話：08-8892585

墾丁景點推薦【恆春老街】

恆春老街位於恆春鎮內的中山路及福德路交會路段，至今已逾百年歷史，是恆春最具代表性的墾丁觀光景點之一。老街上大多是歷史悠久的商家，販售著各式各樣的商品，包括文創小物、伴手禮、特色美食等。走在老街上，可以感受濃濃的懷舊氛圍，也能體驗墾丁恆春在地的文化。

地址：屏東縣恆春鎮福德路中山路 (點我導航)

營業時間 : 08:00-22:00

墾丁景點推薦【關山觀景台】

關山夕照曾入選CNN全球12大夕陽美景，來到了自然不能錯過這墾丁景點，站在關山觀景台可以完整將整條海岸線盡收眼底。從太陽緩慢西下到沉沒進海平面下，不過短短十幾分鐘，平靜的海面從金黃到火紅到最後的藍紫，層層疊疊的光影有如最完美的水彩畫。不過想看夕陽美景還得天公作美，建議來關山前，先上網查一下當日天氣哦。

墾丁景點推薦【關山田庄所在】

想看關山夕陽，但不想要人擠人，這裡有個秘密景點報你知，「田庄所在」擁有喜歡拍照打卡的你所需的一切。一棟百年紅磚瓦房、氣氛清幽的庭園咖啡、視野遼闊的露天觀景區、價格實惠的餐飲服務，還有超美的夕陽景觀。與三五好友來田庄所在喝飲料觀夕陽，這應該就是墾丁景點渡假該有的樣子吧。

地址：946屏東縣恆春鎮樹林路53號 (導航)

營業時間 : 11:00-19:00 、週三 15:00-19:00

電話：08-8866687

墾丁景點推薦【南灣遊憩區】

南灣是墾丁地區最熱鬧的沙灘了，夏天的南灣，不只有碧海藍天的絕美景色，還有各種水上水下活動，沖浪、浮潛、香蕉船、水上摩托車..等。不論你是六塊肌猛男、比基尼辣妹、天真無邪的孩童、或是一旁溫柔歡笑的父母，來到了墾丁南灣，彷彿都能拋掉煩惱，收獲南台灣的熱情與快樂。

墾丁景點推薦【南灣沙灘】

墾丁景點最有觀光氣息的海灘，每次假期到來遊客會聚集在這，一眼看過去擺滿陽傘、椅子、各出門用工具，觀光氣息很濃厚，南灣周圍開著各種水上活動店家，想體驗水上摩托車、、香蕉船之類的活動可以到這裡比較看看。







墾丁景點推薦【船帆石】

墾丁船帆石海灘，是墾丁其中幾個必去沙灘，除了欣賞無敵海景和熱情陽光灑向自己，圖中外型酷似即將啟碇的帆船，因而得名，來墾丁旅遊經過時可以停下腳步，拍幾張墾丁景點美照~

地址 : 屏東縣恆春鎮船帆路 (點我導航)

開放時間 : 24小時

墾丁景點推薦【後壁湖星砂灘】

有人說星砂灘是墾丁秘境景點，比起人潮報表的南灣、白沙灣，這裡就顯幽靜許多，燈塔、沙灘及碧藍的大海與往來穿梭的漁船，這大大小小元素組成超美打卡畫面，推薦逛附近台電南部展示館，安排比較不熱的時刻來看風景、踏踏水吧

地址 : 屏東縣恆春鎮大光路123號

開放時間：24小時

身為全台灣最南端的燈塔，純白的鵝鑾鼻燈塔，背山面海，獨自矗立在蔚藍的海峽旁，映襯在藍天白雲之下，頗有希臘異國風，相當美麗。鵝鑾鼻燈塔不只漂亮，更是全國唯一的武裝燈塔，仔細看四週的圍牆，還能看到射擊用的槍眼，非常特別的墾丁景點。

💗完整圖文：南部森林遊樂區推薦 ｜天然活博物館，散步森林步道中享受芬多精

地址：946屏東縣恆春鎮燈塔路90號 (導航)

營業時間 : 09:00-17:00 (週一休息)

電話：08-8851101

墾丁景點推薦【台灣最南點】

走跳南台灣墾丁景點，有機會別錯過最南點竹筍般的塔型地標，被兩旁盛名海洋包夾的景點，一邊是太平洋，一邊是巴士海峽，接近傍晚時刻，更是另一番美景唷。

地址：946屏東縣恆春鎮燈塔路 (導航)

營業時間 : 24小時

墾丁景點推薦【龍磐公園】

CNN評選墾丁必去景點龍磐公園，無敵美麗海崖風景與大草原，半夜無光害自然環境，燦爛銀河星空降落此地，景色美得不像話，難怪被評選亞洲18個被低估墾丁景點。

地址：946屏東縣恆春鎮台26線946號 (導航)

營業時間 : 24小時

墾丁景點推薦【貓鼻頭公園】

墾丁看海秘境景點貓鼻頭公園，飽覽蔚藍海線風景好去處的墾丁景點，景觀台附近陸地與大海交界處，受海浪沖刷影響造就獨特地質，步道盡頭有隻貓咪裝置藝術，像極龍貓動畫的貓咪巴士，不愧是公園特色招牌實在有夠可愛。

地址：屏東縣恆春鎮下泉路100號 (導航)

營業時間 : 8:00-17:30

墾丁景點推薦【青蛙石海洋遊憩公園】

青蛙石海洋公園是個鬧中取靜墾丁景點，沿著步道可近距離觀察珊瑚礁、海蝕岩、蜂窩岩等濱海地形景觀，清澈透明碧藍海洋和礁岩景觀沙灘，畫面超美給人秒飛馬爾地夫感覺，最後安排在漂亮的閩南房屋住一晚，相信會是特別的旅遊回憶，

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路17號 (導航)

營業時間 : 6:00-17:30

墾丁景點推薦【高山巖福德宮】

很有武俠小說情境的墾丁景點，是台灣最早土地公廟，嚴福德宮是連在地人激推賞景去處，礁岩小徑和洞穴探索，多了和其他宮廟都沒有新奇體驗，路過這裡可以祈求保個平安，據說非常靈驗。

地址：屏東縣恆春鎮檳榔路9之11號 (導航)

營業時間 : 05:30–21:30

關山夕照開放時間：13:30-17:30

龜山因外型像隻昂首的烏龜而得名墾丁景點，步道位於屏東海生館與車城福安宮之間，步道平緩好走，適合一家老小前來踏青散步，沿途可見一路綠意盎然的樹林，以及充滿歷史意義的廢棄軍事基地，步道設有三座不同視野的觀景台，可遠瞰阡陌縱橫的農田、層層綿延的中央山脈，蜿蜒崎嶇的海岸線，以及層次多重的藍色大海。

地址：944屏東縣車城鄉後灣路 (導航)

所需時間 : 45分鐘 難易度低

墾丁景點推薦【四重溪溫泉】

一年四季免費參觀景點四重溪溫泉，泉質屬於弱鹼性碳酸泉，是名副其實的美人湯 ! 除了木造的建築還有鳥居、石燈籠、步道小徑、以及免費的泡腳池，在公園能體驗日式浴衣及品嘗烤糰子，頗讓人有來到日本溫泉小鎮的感受。

建於明朝的車城福安宮，是恆春地區的信仰中心。廟中最大的特色便是經過精密的計算風向和角度，被稱為「神明點鈔機」的金爐，它會自動將放在爐口的金紙捲入，相當神奇墾丁景點。來到福安宮，必定要好好欣賞建築中長達300多年的各項工藝技術，參拜後也不能錯過廟前的小市集，來一碗車城特色小吃綠豆蒜補充體力。

地址：944屏東縣車城鄉福安路51號 (導航)

開放時間 : 05:00-21:00

電話：08-8821345

墾丁景點推薦【日日旅海】

民宿日日旅海擁有超大片綠色草地，高低有次的白色房屋，在藍天白雲的映襯下，彷彿來到了地中海一般。民宿戶外有著絕佳的海景視野、木頭盪鞦韆、白色木柵欄、還有現在最紅的網美必備稻草捲，最棒的是，這些全都免費開放給路過旅人進入。當然，你也可以到民宿經營的咖啡廳優雅的吃一頓早午餐，慢慢享受眼前的美麗景色。

地址：947屏東縣滿州鄉興海路33號 (導航)

營業時間 : 08:30-21:00

電話：0933-216019

墾丁景點推薦【港口吊橋】

港口吊橋紅白相間的橋身，橫跨在港口溪入海口上，橋身兩側是綠意盎然的樹林，與不遠處的大海，形成一幅紅、白、綠、藍相交映的彩色風景照，景色美麗醉人。走在吊橋上，隨著腳步搖晃的橋身，增加了遊覽的樂趣。日落時分，由橋上向出海口方向遠眺，更是個毫無遮擋物的最佳觀夕墾丁景點。

自111年3月31日下午17:00起暫停開放，重新開啟時小編再更新喔

地址：屏東縣恆春鎮墾丁里公園路201號 (Google 導航)

開放時間 : 暫停營業

電話：08-8802926

墾丁國家森林遊樂區涵蓋於墾丁國家公園，園區內擁有豐富多彩的生態，孕育了超過1000多種的熱帶植物，除了是台灣第一座熱帶植物園，更被列為世界十大熱帶植物園之一。有機會還能在這遇見台灣獼猴、梅花鹿，甚至是來過冬的紅尾伯勞、灰面鵟鷹或是稀有的黃鸝。同時也擁有台灣少見的高位珊瑚礁林及石灰岩地形，難得一見的鐘乳石、石筍、石柱，都能在這看到。

來到墾丁除了海邊活動好玩，住進墾丁看海景，很多人都不知道墾丁也有充滿豐富的山林生態的墾丁景點，位於墾丁國家公園內的 墾丁國家森林遊樂區，不但擁有充滿芬多精的植物生態森林、壯觀的珊瑚礁奇岩怪石、偶爾還會碰上稀客梅花鹿，還有能把三個海峽美景無死角收藏在心中的觀海樓，只要一張門票就能一次享有，推薦來個半日遊細細品味，玩出一個不一樣的墾丁。

地址：947屏東縣滿洲鄉茶山路 (導航)

開放時間 : 08:00-17:00

電話：08-8861211

墾丁景點一日遊路線推薦

1. 親子路線：艾米達精靈谷茶樹莊園→國立海洋生物博物館→墾丁大街夜市

家長帶著小孩最怕舟車勞頓，推薦爸爸媽媽早上和下午各一個重點遊程，早上先到可愛力爆棚的艾米達精靈谷茶樹莊園，童話般的精靈莊園與小動物餵食體驗。下午到屏東海生館，與孩子們一起佯淌在夢幻多樣的海底世界。晚上再到墾丁大街餵食一頓，好玩、好吃、又能育教於樂，最適合推薦給親子家庭。

2. 情侶約會路線：星砂灣→後壁湖浮潛→熊家萬巒豬腳→四重溪溫泉公園

情侶約會以浪漫為主軸，星砂灣與後壁湖美麗乾淨且人潮不多，不怕被其他旅人打擾小倆口談情說愛，浮潛簡單好入門，重點還能增加一點肢體接觸，中午就選擇屏東名產萬巒豬腳，好好飽食一頓後，以浪漫溫馨又高品質的四重溪溫泉，來結束完美的一日約會吧。

3. 人文風情路線：恆春古城(恆春民謠館、阿嘉的家、城門)→高山巖福德宮→關山日落

此路線推薦給喜歡歷史文化的旅客們，擁有百年歷史的恆春古城，東西南北四個城門保存完整且各有特色，古樸的恆春民謠，完美體現古早南台灣的生活點滴。電影海角七號以恆春城為取景地，影迷們自然不能錯過，最棒的是，這些景點都在附近，步行便可一網打盡。欣賞關山夕照前，順路到福德宮看一下全台最早的土地公，喜歡懷舊的文青們就選這條路線吧。

4. 山海風情路線：龍磐公園→水蛙窟大草原→肥春號→龍鑾潭自然中心→小巴里島岩

想體驗南台灣大自然風情與熱情陽光，此路線網羅了大草原、淡水湖、賞鳥、看海、戲水…等好拍好玩景點。站在龍磐公園與水蛙窟大草原，享受吹來的陣陣暖風。台灣最大的淡 水湖龍鑾潭，有秀麗的湖光山色，也能欣賞到稀有的留鳥、候鳥。小巴里島岩有天然珊瑚礁形成的小戲水池，提供民眾玩水及觀潮間帶的樂趣。肥春號是由老屋改建而成的咖啡廳，品嚐墾丁美食也能美拍打卡！

墾丁景點兩天一夜路線推薦

Day1：墾丁國家森林遊樂區→船帆石→後壁湖邱家生魚片→後壁湖半潛艇→台電南部展示館→墾丁夢幻島

Day2：海角賽車場→鹿境梅花鹿生態園區→波波廚房→國立海洋生物博物館

兩天一夜行程包含了美景、美食、遊戲、網美拍照、教育等多個面向，內容豐富多樣，力求滿足不同需求的旅客。

首先安排到墾丁國家森林遊樂區，榕樹林、銀龍洞、一線天、石筍寶穴等特殊地貌都在這裡一次看盡。接著到船帆石欣賞美麗的海天一色。午餐選擇後壁湖超人氣的邱家生魚片，新鮮澎湃的海產，不論是生食或熱炒，全都便宜又好吃。下午就近在後壁湖乘半潛艇看一下海底風情，而免費參觀的台電南部展示館，不但可以學到許多新知識，館內的互動式體驗教具，讓大人小孩都玩得開心。

晚上入住最夯的墾丁夢幻島民宿社區，七彩馬卡龍色的外觀，秒殺了每個人的相機記憶體，特色十足的泳池、咖啡廳、漂浮早餐，絕對能滿足每個旅人的拍照慾望。

第二天到海角賽車場與朋友來一趟尖叫連連的精彩比賽，接著到鹿境看看可愛的梅花鹿，午餐選擇網紅咖啡廳，吃一頓營養豐富的早午餐，下午順著回程路線，到海生館找可愛小白鯨打卡吧。

墾丁景點推薦 | 墾丁怎麼去

墾丁大眾交通怎麼搭?

搭乘墾丁快線

路線：高鐵左營站─枋寮─車城農會─海生館─恆春轉運站─南灣─墾丁牌樓─墾丁派出所─小灣(墾丁)

票價：

單程 來回 全票(紙本) $401 $600 全票(電子票證) $352 N/A

其他票價與時刻表請見台灣好行官網

自行前往

西部出發：國道1號→於台南系統轉國道8號→於新化交流道轉國道3號→於南州交流道下→朝187乙縣道/南州方向前進→沿屏鵝公路往恆春鎮前進

東部出發：台9線→於佳鵝公路/屏鵝公路/台26線向左轉→往恆春鎮方向前進

墾丁景點推薦│墾丁美食推薦

小編精選14間墾丁必吃美食，在地人必吃墾丁小吃到超夢幻下午茶甜點通通介紹給你，絕對能滿足你的胃！

▼墾丁必吃美食

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墾丁景點推薦│墾丁住宿推薦

幫大家準備好了夏日度假的墾丁住宿懶人包，大家最愛的墾丁海景villa、墾丁飯店、墾丁海景民宿，經過廝殺整理後的這15家，剩下要住哪間的問題換你煩惱囉！

▼墾丁住宿推薦

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