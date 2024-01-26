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熾焰美式炭烤牛排的地址為桃園市中壢區三民路一段423號。

這邊就位於中壢往新屋方向的交流道附近，大馬路旁都有免費停車格~非常方便👍

此外這裡距離中央大學也很近，開車的話5-10分鐘就到，很適合一家人玩耍完畢後來用餐。

要注意的是這間熾焰美式炭烤牛排只開晚上而已唷~

中午不營業，不要中午跑來了發現沒開 >

也因為只有晚上營業所以有時候一開門就滿滿人潮XD

尤其是假日建議大家提早出門，可能就不需等太久

店家有貼心的準備了等候的椅子，候位時可以不用一直站著🤣

在候位的時候就會有滿熱情的店員先幫你點餐，因為牛排現做滿需要時間的~

快到你的時候先幫你點餐，這樣有空桌時不用等太久馬上就可以用餐了🥰

中壢美食 熾焰美式炭烤牛排 店內用餐環境

熾焰美式炭烤牛排的內用座位大多以圓桌為主，長桌也有只是比較少~

如果用餐人數比較多的話會採取圓桌併桌的方式。

但因為桌面造型為圓形的，所以用餐起來稍微會卡一點，就辛苦一下XD

店內的餐具、醬料和湯品皆為自取，大家依需求拿取即可~

醬料有提供小碟子，有需要可以擠點番茄醬拿回座位享用❤️

中壢美食 熾焰美式炭烤牛排 菜單

熾焰美式炭烤牛排的菜單很簡單，就分成兩頁：前面以牛肉為主，第二頁就為雞、豬排和炸物小點。

選擇沒有到很多，但來這邊用餐的人基本上就是來吃牛的 XD 目標很明確😂

點一份主餐會免費提供一份飲品，有可樂、雪碧、蘋果汁、無糖綠茶和紅茶可以選~

如果喝完還想喝就需要再自費購買，不想購買的話可以喝水就好哈哈

湯品則為內用無限供應~以價格來看還算滿划算的。

中壢美食 熾焰美式炭烤牛排 餐點推薦

來這間網友激推的舕碳烤牛排就是要吃牛肉啦！

第一次來的朋友可以從沙朗牛排和老饕板腱牛排開始品嘗~

這兩種牛肉吃起來都是非常軟嫩多汁的，口感很不錯🤤

而且還會根據不同的熟度幫你做切條！還滿特別的。

喜歡咀嚼型的可以考慮穀飼牛肋條，可以讓你咬很久🤣

特級雪花沙朗牛排

沙朗牛排可以選8oz或12oz的份量，以女生來說8oz就可以吃飽飽了😋

但如果食量比較大建議點12oz的份量唷，因為這間不像一般牛排館還有其他的麵類主食~

在吃的時候純粹以品嚐牛肉的風味為主，如果很餓的話可以再加點其他麵食或餐包炸物唷😆

這份企鵝是點了五分熟，外酥內嫩，切開時可以很明顯感受到牛肉的不同的熟度層次~

從帶有焦香的外皮到內裏濃郁的肉香，多汁又好吃！

而且油脂分布適中，能同時品嘗到油花以及瘦肉相間的絕佳口感😍

老饕板腱軟嫩牛排

老饕板腱牛排的價格是以秤重為主，1.2元1克~點餐的時候服務人員會給你幾個克數的選擇，

就看每個人的食量多少決定要吃多重的牛排。

這份也跟沙朗牛排一樣，如果點七分熟就會幫忙切條，五分則不會~

企鵝的朋友選擇了五分但我自己是推薦七分熟哈哈 XD

七分熟的牛排血水比較不會那麼多，比較適合平常不太愛吃生食的朋友

板腱牛排瘦肉的比例比較多，肉質也扎實。

口感更佳的Q彈和充滿韌性~吃起來充滿嚼勁又軟嫩！一樣超級好吃😍

吃第一口就會讓人感受到肉汁在嘴裡蹦開，讓人覺得超幸福

穀飼牛肋條

牛肋條則是油花豐富帶著筋膜的口感，口感更加的充滿嚼勁~

要一直咀嚼，吃到後面嘴吧可能會有點痠🤣如果是小朋友和老人就不建議點這個。

但如果很喜歡咀嚼一直咬食物的朋友這道就很推薦！會吃得很開心😆

除了以上牛排外，企鵝和朋友們也加點了薯條和餐包，畢竟一直吃肉會有點單調 XD

基本上附餐都還OK，不會太雷~ 食量大的的朋友記得點起來哈哈

排餐裡的小菜像是醃黃瓜、辣椒片可以無限食用~

吃完了跟店員說一下就會補新的給你，還滿不錯的❤️

中壢美食 熾焰美式炭烤牛排 評價

這間牛排的肉質真的沒話說！確實很好吃！

外酥內嫩又鮮嫩多汁，吃的第一口就讓人驚艷😍

而且第一次來的時候店員也會很熱情的介紹和推薦餐點~

就算是不常吃牛排或不懂牛肉部分的人也可以找到喜歡的牛質口感🥰

難怪google評價裡會有網友說這間是中壢最好吃碳烤牛排。

這邊企鵝也溫馨提醒一下碳烤牛排跟一般平價牛排或夜市牛排不太一樣~

不是主打滿滿的牛肉加上麵條、蛋那種高CP值享受~

吃碳烤牛排是好好的享受、細細品嘗牛肉的肉質。

如果是想要找平價牛排吃到飽的朋友可以參考這一篇文章唷❤️

青埔高CP值牛排👉https://foodiepenguin.blog/238-2/

那單純吃牛肉的風味的朋友這間一定要收藏

熾焰美式炭烤牛排 餐廳資訊

🍽：熾焰美式炭烤牛排The Flame STEAK HOUSE

📍：桃園市中壢區三民路一段423號

⏰：19:00-22:00

📞：0922-689 882

💌：熾焰美式炭烤牛排粉絲團