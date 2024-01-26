新竹竹北火鍋吃到飽推薦巴適經典麻辣鍋！巴適經典麻辣鍋在新竹是知名火鍋吃到飽品牌，不僅有多達80種頂級食材可以爽爽吃，就連日本A5和牛、哈根達斯冰淇淋也是通通吃到飽，還有生啤酒無限暢飲！（喝酒不開車、未滿十八歲請勿喝酒）當月壽星招待帝王牛乙份、當日壽星招待日本北海道干貝乙份！

最特別的是巴適經典麻辣鍋總是會給客人浮誇到不行的驚喜，這次草莓季強勢回歸，每日從大湖直送的新鮮草莓也可以吃到飽！實在太扯了啦！尤其這次推出網美必拍的草莓九宮格超級夢幻，一整個激發ㄚ綾綾的少女心！火鍋控、草莓控一定要朝聖一下！

文章目錄 Toggle

巴適經典麻辣鍋－店面環境與交通位置

來自澎湖跟台南有名的麻辣火鍋吃到飽 「巴適經典麻辣鍋竹北店」位於成功一街上，距離新竹豐邑喜來登大飯店跟竹北國民運動中心很近，開車前往可將汽車停在竹北國民運動中心，走路約3~5分鐘可到達。 金碧輝煌的挑高空間讓人有種走入皇宮的錯覺，一二樓大約可坐56人，主要以四人桌跟六人桌為主，長型沙發座椅坐起來挺舒適，每張餐桌都有設置插座USB插座跟插孔讓客人免費充電，側邊抽屜還有紙巾、濕紙巾、牙線棒，十分貼心。

巴適經典麻辣鍋－消費方式及菜單

巴適經典麻辣鍋以手機掃描QR code線上點餐，共80幾種食材無限供應，最近推出草莓甜點吃到飽，這樣最低只要$719就可以吃到，實在是很划算耶！

A方案：$719元安格斯黑牛吃到飽

B方案：$1019元澳洲.美國和牛吃到飽

C方案：$1219元金色三麥無限暢飲

D方案：$2089元日本A5和牛吃到飽

銀髮 65歲以上 85折

國小 85折

4～6歲 $100元

0～3歲 免費

➡ 超過88種頂級食材吃到飽

➡ 10%清潔費另計、可接受刷卡服務

➡ 歡迎自帶酒水、飲料、免開瓶費

➡ 用餐時間110分鐘（自第一人進場起計時）

➡ 限2人以上開鍋，一人用餐酌加收100元

➡ 巴適總共可容納56位貴賓

巴適經典麻辣鍋－自助區

醬料多達14種，期待之後新增特色獨門醬料，一旁還有雞蛋可以拿來加在醬料中！ 再來就是用丼飯醬＋白飯取代常見的滷肉飯，再加上一顆生雞蛋，我的媽啊！這也太誘人了～ 現場竟然還有美國哈根達斯冰淇淋、俄羅斯卡比索皇家冰淇淋兩種冰品吃到爽！冷飲目前提供巴適煎茶、特調奶茶、烏梅汁喝到飽，熱茶有TWININGS英國唐寧茶跟Magnet曼寧花果茶包。除此之外還有不同國家的麵食：科學麵、王子麵、蒸煮麵、菠菜手工拉麵、龍口冬粉、泰國蝦味麵、印尼乾麵等等。



沒想到吃到飽火鍋店還有一鍋黑糖波霸可以無限續加，一邊還能體驗DIY自製珍珠奶茶的樂趣。 最誇張的是巴適經典麻辣鍋還有金色三麥、百威啤酒喝到飽，旁邊也有生啤酒喝到飽，也太爽了吧！相信很多人看到這點眼睛都亮了XDD（喝酒不開車，未滿十八歲請勿喝酒）

巴適經典麻辣鍋－草莓吃到飽

巴適經典麻辣鍋強勢回歸的草莓季開跑了！每天新鮮直送的大湖草莓，想吃多少就吃多少！一整個值回票價耶！好幸福的感覺啊！這一刻我真的懷疑自己是來吃火鍋，還是來吃草莓的，直接開啟大胃王的最高戰力再說！

草莓甜點九宮格

店員端上一個木盒子，打開竟然是裝著滿滿的草莓甜點！加上仙氣飄飄的乾冰效果，整個營造出無敵夢幻的氛圍耶！ 話說不止是草莓本人，就連那個草莓泡芙、草莓慕斯、草莓奶酪、草梅起司蛋糕、草莓慕斯蛋糕、草莓馬卡龍等等，出乎意料的好吃！真的是好吃不甜膩，你們絕對不能錯過這個「草莓甜點九宮格」呀！ 來來來～給你們仔細看看有什麼～ 難得有這麼吸睛又漂亮的草莓盛宴，當然要跟草莓九宮格好好合照一張啦！

新鮮草莓盛宴

巴適經典麻辣鍋提供的草莓並不是進口草莓，而是苗栗大湖新鮮草莓，每天產地直送！所以每天的草莓產量並不一定，會因為氣候變遷而有影響，每日限量的喔！哇～看到沒，這裡每顆草莓都「頭好壯壯」，吃起來紮實香甜。

巴適經典麻辣鍋－火鍋湯底

巴適經典麻辣火鍋湯底共有六款：麻辣紅湯、養生白湯、剝皮辣椒湯、泰式冬蔭功湯、柚子鹽湯、蔬食湯（素食），鴛鴦鍋可選擇兩款湯頭！ 在泰國幾乎無人不知無人不曉的冬蔭功湯，在巴適經典麻辣鍋也喝得到啦！鮮香美味的滋味也頗受客人喜愛。

巴適經典麻辣鍋－日本和牛、澳洲和牛、美國和牛吃到飽

以火鍋吃到飽的店來說，巴適經典麻辣鍋的肉質還算不錯，無肉不歡的肉食控絕對要來，十多種肉品全部都是吃到飽！例如安格斯梅花牛、嫩肩板腱牛、紐西蘭沙朗牛、頂級豬五花等等。 沒想到在新竹火鍋吃到飽的店，還可以吃到日本和牛、澳洲和牛、美國和牛耶！和牛肉質鮮甜，光看油花就覺得好吸引人喔！只要輕輕涮個幾秒就可以吃囉！ 不吃牛的人也可以選特級松阪豬、伊比利豬、台灣梅花豬等等，肉質也很Q彈好吃！

巴適經典麻辣鍋－海鮮、火鍋料、蔬菜菇類吃到飽

哇賽！這個海鮮擺盤也太有氣勢了吧！數大就是美，一點都不怕客人吃，重點是蝦子好新鮮啊！生食級干貝的個頭也是很大耶！其它像是蛤蜊、九孔鮑、花枝、白蝦，還有一整塊厚實的鮭魚排等等品項，也是通通吃到飽！ 澎湖花枝丸也非常的好吃耶！ 滷三寶是麻辣鍋底的好朋友，建議早點將滷大腸、滷牛肚、滷牛筋放進去麻辣紅湯熬煮。

巴適經典麻辣鍋－壽星生日優惠

➡ 當月壽星招待帝王牛一份

➡ 當日壽星招待日本北海道干貝一份

巴適經典麻辣鍋－店家資訊

巴適經典麻辣鍋－分店資訊

巴適經典麻辣鍋－林口店

營業時間：11:00-22:00

訂位電話：03-3280084

地址：桃園市龜山區文化三路318號 辛巴適麻辣鍋－台北店

營業時間：11:00-22:00（下午不休息）

訂位電話：02-77379784

地址：台北市信義區松壽路12號5樓（信義ATT4FUN） 初巴適麻辣鍋－台南店

營業時間： 11:00-15:00、17:00-22:30

訂位電話：06-2086565

地址：台南市東區中華東路一段88號 巴適經典麻辣鍋－澎湖店

營業時間：11:00-15:00、17:00-22:00

訂位電話：06-9269968

地址：澎湖縣馬公市中華路329號 巴適經典麻辣鍋－澎湖店

營業時間： 11:00-15:00、17:00-22:00

訂位電話：06-9261666

地址：澎湖縣馬公市六合路19號

點我加入新竹美食吃什麼



點我加入新竹美食外送找我｜懶得出門的人



點我加入新竹風城大小事在地社團 點我加入團購千萬不能讓老公知道社團



哪裡可以找到ㄚ綾綾 歡迎訂閱追蹤ㄚ綾綾的youtube頻道：https://bit.ly/3oytCoK 歡迎加入ㄚ綾綾的社團：我是新竹人、新竹吃什麼 歡迎加入ㄚ綾綾的Instagram：ㄚ綾綾單眼皮大眼睛