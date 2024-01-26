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【賣魚郎食酒处】位在宜蘭礁溪的大塭養殖區之間，台191線路段這一帶都是魚塭，店的位置就在一大片的魚池中間，還好指標還滿清楚的，不算難找。賣魚郎顧名思義就是以魚類為主，低消一桌4000元，這裏的鹽烤台灣鯛經典好吃，其他的料理都是清淡調理，以食材本味為主。這一帶附近景點有金車生技水產養殖研發中心、輕親魚朵、水鹿咖啡親子館、金車礁溪蘭花園等，吃完可以順遊礁溪一日遊豐富有趣哦！
賣魚郎 店家資訊
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉大塭路16-21號
- 營業時間：
- 週一、二、五 11：00-14：30
週六、日 11：00-19：00
公休日: 周三、四
- 電話：(03)9881792 (一定要事前電話預約)
- FB
賣魚郎 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入賣魚郎即可到達
- 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便
賣魚郎食酒处簡稱賣魚郎比較好記XD
這裏位於礁溪大塭養殖區裏，來到這裏四目所及都是魚塭
所以來到這裏感覺好像在魚池之中鑽來鑽去
賣魚郎停車場
礁溪大塭這一帶附近有很多魚蝦養殖場，同時也有一些釣蝦場
從191線旁沿著指標及導航進入餐廳，這裏雖然有停車場，但大概停個幾輛就客滿了
賣魚郎 菜單價位
這裏是採桌菜方式，我們點了5000元合菜
賣魚郎 環境介紹
四周的環境堪稱清幽，因為沒什麼住家
餐廳內部採光良好，感覺很簡單卻滿舒服的，這裏的大桌也是由兩張長桌併起來的，坐10-12人沒問題
因為這裏地處鄉間，所以餐廳還備有防蚊液可以自行取用呢，滿貼心的
有機溫室的蔬菜，喜歡也能買回家！
店家自已做的海鮮醬
賣魚郎 菜色心得
和風透抽
和風透抽
這是一尾超大透抽，簡單川燙後淋上醬汁加上洋蔥、小黃瓜、番茄，簡簡單單的調味。新鮮清甜又好吃
櫻花蝦炒飯
櫻花蝦炒飯，沒有太多的調味料，反而更突顯出櫻花蝦的香氣，口感也不會油膩膩的，好吃!!
醉雞腿
就是一般常見的紹興醉雞，這道採用去骨後的雞腿，雞肉軟嫩可口又帶有淡淡酒香，冰冰涼涼吃的很適合夏日享用
西京漬豬五花
西京漬豬五花
西京漬指的就是用肉類用味噌醃製過的料理，日本有著名的西京燒
醃漬後的五花肉用火烤的方式處理，吃的時候再沾上店家特製醬汁，肉質有嚼勁又夠味，愈嚼愈香好好吃
鹽烤台灣鯛
重頭戲上場了，鹽烤台灣鯛
這一帶很流行用這種方式來處理台灣鯛，先用鹽包覆魚身再放入烤箱
這樣的鹽烤方式，讓鹽滲入魚肉之中，更突顯了魚肉的鮮美
自家養的台灣鯛，因為這一帶水質良好清澈，所以養出來的肉質清甜細緻，大家都喜歡吃
清蒸龍虎斑
清蒸龍虎斑
龍虎斑的肉質非常鮮嫩，用清蒸的方式，突顯魚肉的鮮美
和剛剛鹽烤的方式相比，清蒸的方式也很好吃!
鹽烤白蝦
鹽烤白蝦
新鮮白蝦只用鹽烤的方式處理，一樣展現出食材的鮮甜，沒有過多調味，開蓋後隨著熱氣上升。蝦子的香氣撲鼻而來
上菜時服務生特地交代蝦殼要留著，等等吃飽去餵魚。第一次聽到可以這樣做!! 原來蝦殼真的可餵魚啊
蛤蠣湯
這道蛤蠣湯湯鮮味美，一人一碗，大家搶光光，我們可是喝到碗底朝天啊！
炒高麗菜
高麗菜的品質很棒，清脆可口，輕炒幾下加簡單調味就好吃
鮮蚵麵線
很古早味的麵線，食材新鮮就是王道啊，簡單的食材組合、湯頭鮮美，麵線好吃
三二下就吃光光了，大家一樣很捧場啊！
賣魚郎 蝦殼餵食秀
老闆說，可以去餵魚
我們拿著大家桌上吃完的蝦殼，就可以來魚塭餵魚了
蝦殼一丟下魚塭，魚兒立刻蜂擁而上的搶食，原來蝦殼也可以取代魚飼料呢，好有趣的餵食秀
賣魚郎 附近景點美食
這一帶附近景點有金車生技水產養殖研發中心、輕親魚朵、水鹿咖啡親子館、金車礁溪蘭花園、礁溪泡湯等，可以順遊玩起來喔！
- 礁溪景點：免費足湯、幾米兔公園、潭酵天地、水鹿親子館、狐狸小姐、蒔花咖啡、金車水產
- 礁溪美食：碗公無菜單、萬記商行、龍潭包子、玉里臭豆腐、玉仁八寶冬粉、MU TABLE、華金斯太太
- 宜蘭住宿：精選住宿、親子住宿、溫泉住宿
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