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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 宜蘭縣礁溪鄉賣魚郎食酒处》宜蘭礁溪自家魚塭現撈活魚料理餐廳，鹽烤台灣鯛必點，飯後還能餵魚

宜蘭縣礁溪鄉賣魚郎食酒处》宜蘭礁溪自家魚塭現撈活魚料理餐廳，鹽烤台灣鯛必點，飯後還能餵魚

2024-01-26 01:55:04 紫色微笑 人氣：108
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紫色微笑

發表篇數：1321篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉

造訪商家：賣魚郎食酒處
place宜蘭縣礁溪鄉大塭路16-21號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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賣魚郎食酒处】位在宜蘭礁溪的大塭養殖區之間，台191線路段這一帶都是魚塭，店的位置就在一大片的魚池中間，還好指標還滿清楚的，不算難找。賣魚郎顧名思義就是以魚類為主，低消一桌4000元，這裏的鹽烤台灣鯛經典好吃，其他的料理都是清淡調理，以食材本味為主。這一帶附近景點有金車生技水產養殖研發中心輕親魚朵水鹿咖啡親子館金車礁溪蘭花園等，吃完可以順遊礁溪一日遊豐富有趣哦！

賣魚郎 店家資訊

  • 地址：宜蘭縣礁溪鄉大塭路16-21號
  • 營業時間：
  • 週一、二、五  11：00-14：30
    週六、日 11：00-19：00
    公休日: 周三、四
  • 電話：(03)9881792 (一定要事前電話預約)
  • FB

賣魚郎 交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入賣魚郎即可到達
  • 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便

賣魚郎食酒处簡稱賣魚郎比較好記XD
這裏位於礁溪大塭養殖區裏，來到這裏四目所及都是魚塭
所以來到這裏感覺好像在魚池之中鑽來鑽去


賣魚郎停車場

礁溪大塭這一帶附近有很多魚蝦養殖場，同時也有一些釣蝦場

從191線旁沿著指標及導航進入餐廳，這裏雖然有停車場，但大概停個幾輛就客滿了

賣魚郎 菜單價位

這裏是採桌菜方式，我們點了5000元合菜

賣魚郎 環境介紹

四周的環境堪稱清幽，因為沒什麼住家

餐廳內部採光良好，感覺很簡單卻滿舒服的，這裏的大桌也是由兩張長桌併起來的，坐10-12人沒問題

因為這裏地處鄉間，所以餐廳還備有防蚊液可以自行取用呢，滿貼心的

有機溫室的蔬菜，喜歡也能買回家！

店家自已做的海鮮醬

賣魚郎 菜色心得

和風透抽

和風透抽

這是一尾超大透抽，簡單川燙後淋上醬汁加上洋蔥、小黃瓜、番茄，簡簡單單的調味。新鮮清甜又好吃

櫻花蝦炒飯

櫻花蝦炒飯，沒有太多的調味料，反而更突顯出櫻花蝦的香氣，口感也不會油膩膩的，好吃!!

醉雞腿

就是一般常見的紹興醉雞，這道採用去骨後的雞腿，雞肉軟嫩可口又帶有淡淡酒香，冰冰涼涼吃的很適合夏日享用

西京漬豬五花

西京漬豬五花

西京漬指的就是用肉類用味噌醃製過的料理，日本有著名的西京燒

醃漬後的五花肉用火烤的方式處理，吃的時候再沾上店家特製醬汁，肉質有嚼勁又夠味，愈嚼愈香好好吃

鹽烤台灣鯛

重頭戲上場了，鹽烤台灣鯛

這一帶很流行用這種方式來處理台灣鯛，先用鹽包覆魚身再放入烤箱
這樣的鹽烤方式，讓鹽滲入魚肉之中，更突顯了魚肉的鮮美

自家養的台灣鯛，因為這一帶水質良好清澈，所以養出來的肉質清甜細緻，大家都喜歡吃

清蒸龍虎斑

清蒸龍虎斑

龍虎斑的肉質非常鮮嫩，用清蒸的方式，突顯魚肉的鮮美
和剛剛鹽烤的方式相比，清蒸的方式也很好吃!

鹽烤白蝦

鹽烤白蝦

新鮮白蝦只用鹽烤的方式處理，一樣展現出食材的鮮甜，沒有過多調味，開蓋後隨著熱氣上升。蝦子的香氣撲鼻而來

上菜時服務生特地交代蝦殼要留著，等等吃飽去餵魚。第一次聽到可以這樣做!! 原來蝦殼真的可餵魚啊

蛤蠣湯

這道蛤蠣湯湯鮮味美，一人一碗，大家搶光光，我們可是喝到碗底朝天啊！

炒高麗菜

高麗菜的品質很棒，清脆可口，輕炒幾下加簡單調味就好吃

鮮蚵麵線

很古早味的麵線，食材新鮮就是王道啊，簡單的食材組合、湯頭鮮美，麵線好吃

三二下就吃光光了，大家一樣很捧場啊！

賣魚郎 蝦殼餵食秀

老闆說，可以去餵魚

我們拿著大家桌上吃完的蝦殼，就可以來魚塭餵魚了
蝦殼一丟下魚塭，魚兒立刻蜂擁而上的搶食，原來蝦殼也可以取代魚飼料呢，好有趣的餵食秀

賣魚郎 附近景點美食

這一帶附近景點有金車生技水產養殖研發中心輕親魚朵水鹿咖啡親子館金車礁溪蘭花園礁溪泡湯等，可以順遊玩起來喔！

▼宜蘭室內景點》TOP12，6條雨天二日遊行程

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