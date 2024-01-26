桃園燒烤吃到飽推薦「Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉中壢店」，地址位在中壢區延平路，菜單消費吃到飽價錢費用有超值饗宴599元、頂級饗宴699元和豪華海陸饗宴899元，一千元有找就可以享用燒烤吃到飽，食材新鮮超值受到桃園中壢許多在地人推薦，也是評價高的炭火燒烤吃到飽餐廳。

Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉中壢店 地址

這天汽車停在附近的”延平路立體停車場”走路過來約三分鐘，附近也有機車停車格。

「Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉中壢店」生意很好，晚上還沒營業就有客人等待候位，聚餐建議事先訂位喔！尾牙聚餐也有優惠～

Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉 中壢店

地址：桃園市中壢區延平路477號

電話： 03 427 0199

營業時間：週一至週五17:30–00:00 週六至週日11:30–00:00

粉絲團：Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉 中壢店

食記：【桃園吃到飽】Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉-中壢店，桃園燒烤吃到飽推薦

Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉中壢店 菜單

Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉中壢店 菜單價錢

日式精緻炭火燒肉 吃到飽價位共三種

$599/人 超值饗宴

$699/人 頂級饗宴

$899/人 豪華海陸饗宴

頂級饗宴和豪華海陸饗宴可＋77元即享有微醺酒精飲料暢飲

另收10%服務費

用餐時間限制為2小時

桌上立牌優惠

Oh ! Yaki尾牙春酒優惠方案🍻加碼啤酒無限暢飲🍻

活動時間：2023/12/15 – 2024/2/29

1.活動須事先訂位

2.人數需滿10人以上方可享有優惠

3.本優惠恕不與其他優惠同時使用，本店保留修改、變更、取消活動之權利

Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉中壢店 環境

「Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉中壢店」平日晚上五點半開始營業，時間還沒到就有人來候位。

才剛營業不久就客滿，幾乎都是朋友、家人一起來吃燒肉，看一下應該都是在地人。

自助區提供各種飲料、醬料和冰品可以自取。

醬料也是燒肉的靈魂，自助區提供多種酌料

辣味噌醬、芥末燒肉醬、和風果醋醬和蔥鹽都是我喜歡的搭配

看到我很愛的新鮮檸檬啊～超開心

擠一點檸檬汁在燒肉上面相當好吃，而且很解膩

桌上有玫瑰鹽和七味粉、濕紙巾和紙巾等

店員詢問我們燒肉吃到飽的價位選擇後，提供QR CODE就可以線上點餐，相當方便，上面還有歷史紀錄可以查看自己點的品項。

Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉中壢店 推薦

$899/人 豪華海陸饗宴

這天點的是最高價位的吃到飽，加上服務費還是超便宜，超過80種食材一千元有找，CP值真的很高～

豪華海陸限定多了好幾樣我的愛，有喜歡吃海鮮的一定要選這價位

酒燒大蛤

澳洲M9和牛

黃金松阪豬

特選嫩肩牛

特選櫻桃鴨胸

天使紅蝦

特選霜降牛

蒜蓉鮑魚

金鑽大蝦

雖然客滿超忙，但送餐速度也挺快的，而且吃到飽的擺盤很好看呢！完全不輸單點燒肉店的品質。

安格斯16oz嫩肩牛排

比臉大的嫩肩牛排

整塊霸氣上桌，自己烤到七分熟最好吃

肉質柔嫩，口感紮實多汁

點兩塊就很划算了

店員會來幫忙補木炭、換烤網，態度也很客氣。

黃金松阪豬

最愛這種厚切松阪豬了

簡單的胡椒和芝麻點綴

烤完肉質鮮脆，真好吃

這我點了三盤超讚

特選戰斧豬排

跟比臉大牛排一樣霸氣

超大根戰斧豬排放上烤網就快滿了

真的很浮誇

豬排肉厚實有嚼勁，整根直接拿起來啃超過癮

連著豬肋骨的邊邊肉都很甜

自己加了檸檬汁幾滴，沒想到更好吃

果香把肉的甜味提升了

玉米筍

這裡的玉米筍和小農合作直送，真的有夠大支！

玉米筍好脆好甜呀！

我後來又加點了好幾次，加點胡椒或鹽巴就可以

酒燒大蛤

真的是用大顆蛤蠣加上米酒、青蔥、蒜頭和辣椒等，放上炭爐等蛤蠣開就可以開動，連湯汁都好甜，最高價位才有的品項，這個我也連點了四次，實在太愛蛤蠣，肥美新鮮。

蛤蠣絲瓜

蛤蠣控是我

又點了好幾份蛤蠣絲瓜

真的有夠甜

椒鹽魚下巴

抹上椒鹽直接炭烤

自己把魚皮烤得酥脆，肉質還保有鮮嫩的口感

烤完再擠幾滴檸檬汁就很完美

豪華海陸饗宴的食材真的很優，才第一輪就覺得超值，兩個人消費兩千有找，真的可以把這間Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉-中壢店列為桃園CP值高的吃到飽燒烤店。

特選櫻桃鴨胸

有聽說櫻桃鴨成本在這幾年飆升許多

沒想到這裡也能吃到

粉嫩的肉色相當可口樣，厚度切的適中

烤完肉質鮮嫩，肉的甜味迷人

澳洲M9和牛

這擺盤真是美呀！

這盤在單點燒肉店絕對要好幾百，來這邊可以吃到飽～

要是有肉控大胃王朋友來這絕對划算

烤完的肉片包著蔥鹽入口，鮮嫩的肉質加上蔥鹽真的很搭，連吃好幾片都不是問題，還可以用玫瑰鹽轉換口味，吃不膩呢～

生菜包肉和泡菜也超夠味

秘傳壺漬牛肋條

可愛的小壺裡裝著店家醃製的牛肋條

油花豐富但不會膩，醃製入味非常香

肉質也很嚼勁

川味麻辣豬小排

醃製過的豬排整塊上桌，份量讓人滿足

麻辣醬料濃厚，辣香帶勁

不吃辣也可以點日式味噌豬小排

特選嫩肩牛

也是豪華海陸饗宴套餐才有的品項

不得不再說，這擺盤跟呈現真的很像單點燒肉店啊

真的不太像吃到飽呢

常常在牛排館看到的嫩肩牛部位

口感Q彈厚實，肉汁香氣十足

尤其這切的厚度很有誠意，真的很過癮

剝皮辣椒豬肉捲

自己買過剝皮辣椒就知道成本有多高

看到菜單竟然有剝皮辣椒太開心了

鮮嫩的肉片咬下去還有剝皮辣椒的汁，越嚼越香

甜、辣又脆的剝皮辣椒和豬肉真的很搭

這去居酒屋點幾串絕對就是破百了

香菇、杏鮑菇、四季豆

轉換口味就可以點一些蔬菜類來烤

看看這擺盤真的賞心悅目

食材新鮮，連香菇都很大朵

金鑽大蝦、天使紅蝦

這蝦的等級也是很讚

豪華海陸饗宴才有的兩種蝦

肉質新鮮彈牙又大隻

烤完加點胡椒鹽或者檸檬汁就很好吃

超大鮮魷魚

真的是好大支的鮮魷魚

魷魚飽滿、肉很Ｑ

烤完加點檸檬汁吃原味

或者搭配店家提供的辣味噌醬就很夠味

蒜蓉鮑魚

這吃到飽價位真的CP值有夠高

蒜蓉鮑魚連吃好幾顆就很超值

鮑魚肉Ｑ嫩，加上蒜蓉醬汁鮮香還有一點點微辣

烤熟真的很好吃

還有超多食材沒吃到，品項真的很豐富

也因為有幾樣都喜歡，所以連點好幾次

香蕉阿華田、日式麻糬

飯後甜點除了冰淇淋、奶香起司地瓜、紅豆紫米粥等，還有特別的香蕉阿華田和日式麻糬，味道甜甜的，讓這餐吃到飽很滿足呢～

初訪「Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉中壢店」評價真的很高，光是一千元有找就能吃到不少頂級食材，點滿一桌滑兩輪就夠本，精緻又好吃的中壢吃到飽推薦。

Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉 中壢店

地址：桃園市中壢區延平路477號

電話： 03 427 0199

營業時間：週一至週五17:30–00:00 週六至週日11:30–00:00

粉絲團：Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉 中壢店

食記：【桃園吃到飽】Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉-中壢店，桃園燒烤吃到飽推薦

Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉 分店資訊

中壢店 03 427 0199 桃園市中壢區延平路477號 新竹店 03 525 0139 新竹市東區中正路2號5樓 台中崇德店 04 2236 5959 台中市北屯區崇德路二段130號一樓 台中中美店 04 2328 8105 台中市西區明義街6號1樓 中壢店 03 427 0199 桃園市中壢區延平路477號 台南店 06 220 9819 台南市中西區民生路二段87號1樓 高雄澄清店 07 780 5999 高雄市三民區澄清路466-7號1樓 高雄中山店 07 215 2929 高雄市前金區中山二路539號

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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