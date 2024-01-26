火雲掌伯紅豆標!因為阿伯在煎紅豆煎餅跟高麗菜煎餅的時候!

常常會不用夾子直接用手翻而聞名!!!

而且除了阿伯的掌上功夫驚人之外，煎餅的價格更是佛到不行!

只比手掌略小的煎餅，1個只賣7塊錢!!!

難怪可以一賣50多年!成為一方奇觀與特色美食!!!

火雲掌伯紅豆標位在彰化員林農工旁，小小的攤車旁貼的雖然是榕樹下煎餅

但是因為阿伯徒手在熱騰騰的煎台上翻煎餅的功夫太驚人!所以大家還是都習慣叫火雲掌伯紅豆標~

(google地圖找到的也是火雲掌伯紅豆標，而且評分高達4.6分喔!!!)

只有賣高麗菜煎餅跟紅豆煎餅兩個品項!

之前1個只賣5塊錢~雖然因為物價上漲逐漸調整價格!

但是1個7塊錢真的還是超級物超所值的啦

從擀麵糰~包餡~油煎~都在這台攤車上完成~

阿婆都是用夾子在煎，阿伯偶爾會用鏟子輔助，但大多的時候都是用手翻面!

看那個熱騰騰的煎鍋!徒手去翻、煎真的是太嚇人啦!只能說高手果然都在民間!!!

看似簡單的煎餅吃起來卻不簡單

餅皮帶點Q度跟甜味，外面煎得酥酥香香的，裡面是Q彈鬆軟的，加上餡料吃起來很香!!!

紅豆帶有顆粒感，又同時吃得到紅豆沙的細緻口感，而且不會太甜~剛剛好

高麗菜保有脆甜的口感與蔬菜的水份~吃起來香氣十足，加上辣醬吃更添風味

也是許多人的必吃口味喔

綜合阿伯驚人的功夫、美味的煎餅、佛心的價格還有阿伯阿婆的親切問候

真的是會讓人一訪再訪的地方銅板美食啦~~~

【火雲掌紅豆標】

地址：彰化縣員林市員水路二段

電話號碼： 0978-739710

營業時間：星期一、二、三、五:06:00–11:00, 13:30–17:00

星期四、六、日:10:30–12:00

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