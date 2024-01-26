慕名已久的南投中寮泡麵土地公，我們終於來了！石龍宮早期很多人來求明牌、求業績，現在則是來吃泡麵、拜泡麵。
為何會有如此奇特的景象，原來是早期的六合彩求明牌，許多人熬夜肚子餓，帶著一箱箱泡麵來，吃不完就放著給大家吃，久而久之大家都帶泡麵來拜土地公。據說求明牌很靈驗喔！
人氣超旺好多人都帶著泡麵來拜拜，不免俗我們也帶了泡麵來拜，現場被成堆的泡麵有驚訝到，都是免費給大家吃的，連餐具也被備妥！24小時不休息的石龍宮，無論何時來都不會餓肚子的！
內容目錄Toggle
中寮石龍宮位置資訊
- 地址：南投縣中寮鄉龍南路303-9號
- 電話：04 9260 2087
- 開放時間：24小時
如何去
- 導航設定中寮石龍宮即可
停車資訊
- 有免費停車場，約80個停車格使用。
一進來就看到成箱的泡麵在賣，還有許多拜土地公需要的供品，這邊都有販售。
發財金、餅乾、飲料、糖果都有賣。
中寮石龍宮參拜介紹
一樓是拜萬善爺、二樓則是拜土地公。
這邊還是有燒化金紙，發財金可以在此燒化。
中寮石龍宮泡麵牆
一樓服務台這邊，一桶桶的泡麵，巨大來一客裡面也都是滿滿的泡麵，比超商賣場的泡麵還要多。
24小時都可以吃的免費泡麵，種類也多到不行！
有點像泡麵賣場了。
各式各樣任君挑選。
最後我們吃帶來的泡麵供品，沒想到這裡的泡麵這麼壯觀。
是不是很貼心，連餐具都備妥，讓大家來可以更方便。
中寮石龍宮泡麵土地公 開吃泡麵
小小一間的石龍宮，擠進滿滿的人潮，人氣無敵旺！
很多人都說相當靈驗，可以在供品上擺放著名片，祈求生意興隆。
迷你又可愛的土地公。
來之前五門就買好了泡麵，大家都能選擇喜愛的口味。感覺阿Q大勝！
用餐區
位置區可說是一位難求，不過其實流動率也很快，不用等很久就會有位子。
拜完土地公後，找到位子立刻就能準備泡麵。
熱水區
加熱水的動作最好由大人來操作，以免撞到人燙傷。
今天就交給小章魚來服務！平時在家很少有機會吃泡麵，選了最愛的阿Q開心到不行！
小章魚說來拜拜還能吃泡麵，下次還要再來。
回收區
吃完泡麵後記得收拾廚餘與回收，石龍宮提供了這麼好的環境給大家，務必要珍惜唷！
終於朝聖了泡麵土地公，收藏裡的景點再添一枚！可惜當天忘記跟土地公說我要中大樂透頭獎，呵呵呵。
延伸閱讀