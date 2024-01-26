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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 南投縣中寮鄉【南投景點】中寮泡麵土地公，人氣超旺的石龍宮！一整片泡麵牆隨你吃；連餐具都備妥了！

南投縣中寮鄉【南投景點】中寮泡麵土地公，人氣超旺的石龍宮！一整片泡麵牆隨你吃；連餐具都備妥了！

2024-01-26 02:10:08 章魚娜娜 人氣：271
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窩客好文

章魚娜娜

發表篇數：361篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：南投縣 > 中寮鄉

造訪商家：泡麵土地公 中寮石龍宮
place南投縣中寮鄉龍南303-9號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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慕名已久的南投中寮泡麵土地公，我們終於來了！石龍宮早期很多人來求明牌、求業績，現在則是來吃泡麵、拜泡麵。

為何會有如此奇特的景象，原來是早期的六合彩求明牌，許多人熬夜肚子餓，帶著一箱箱泡麵來，吃不完就放著給大家吃，久而久之大家都帶泡麵來拜土地公。據說求明牌很靈驗喔！
人氣超旺好多人都帶著泡麵來拜拜，不免俗我們也帶了泡麵來拜，現場被成堆的泡麵有驚訝到，都是免費給大家吃的，連餐具也被備妥！24小時不休息的石龍宮，無論何時來都不會餓肚子的！

內容目錄

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中寮石龍宮位置資訊

  • 地址：南投縣中寮鄉龍南路303-9號
  • 電話：04 9260 2087
  • 開放時間：24小時

如何去

停車資訊

  • 有免費停車場，約80個停車格使用。

一進來就看到成箱的泡麵在賣，還有許多拜土地公需要的供品，這邊都有販售。

發財金、餅乾、飲料、糖果都有賣。

中寮石龍宮參拜介紹

一樓是拜萬善爺、二樓則是拜土地公。

這邊還是有燒化金紙，發財金可以在此燒化。

中寮石龍宮泡麵牆

一樓服務台這邊，一桶桶的泡麵，巨大來一客裡面也都是滿滿的泡麵，比超商賣場的泡麵還要多。

24小時都可以吃的免費泡麵，種類也多到不行！

有點像泡麵賣場了。

各式各樣任君挑選。

最後我們吃帶來的泡麵供品，沒想到這裡的泡麵這麼壯觀。

是不是很貼心，連餐具都備妥，讓大家來可以更方便。

中寮石龍宮泡麵土地公 開吃泡麵

小小一間的石龍宮，擠進滿滿的人潮，人氣無敵旺！
很多人都說相當靈驗，可以在供品上擺放著名片，祈求生意興隆。

迷你又可愛的土地公。

來之前五門就買好了泡麵，大家都能選擇喜愛的口味。感覺阿Q大勝！

用餐區

位置區可說是一位難求，不過其實流動率也很快，不用等很久就會有位子。

拜完土地公後，找到位子立刻就能準備泡麵。

熱水區

加熱水的動作最好由大人來操作，以免撞到人燙傷。

今天就交給小章魚來服務！平時在家很少有機會吃泡麵，選了最愛的阿Q開心到不行！
小章魚說來拜拜還能吃泡麵，下次還要再來。

回收區

吃完泡麵後記得收拾廚餘與回收，石龍宮提供了這麼好的環境給大家，務必要珍惜唷！
終於朝聖了泡麵土地公，收藏裡的景點再添一枚！可惜當天忘記跟土地公說我要中大樂透頭獎，呵呵呵。

 
 
 
 

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