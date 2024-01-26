慕名已久的南投中寮泡麵土地公，我們終於來了！石龍宮早期很多人來求明牌、求業績，現在則是來吃泡麵、拜泡麵。

為何會有如此奇特的景象，原來是早期的六合彩求明牌，許多人熬夜肚子餓，帶著一箱箱泡麵來，吃不完就放著給大家吃，久而久之大家都帶泡麵來拜土地公。據說求明牌很靈驗喔！

人氣超旺好多人都帶著泡麵來拜拜，不免俗我們也帶了泡麵來拜，現場被成堆的泡麵有驚訝到，都是免費給大家吃的，連餐具也被備妥！24小時不休息的石龍宮，無論何時來都不會餓肚子的！

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中寮石龍宮位置資訊

地址：南投縣中寮鄉龍南路303-9號

電話：04 9260 2087

開放時間：24小時

如何去

導航設定 中寮石龍宮 即可



停車資訊

有免費停車場，約80個停車格使用。

一進來就看到成箱的泡麵在賣，還有許多拜土地公需要的供品，這邊都有販售。

發財金、餅乾、飲料、糖果都有賣。

中寮石龍宮參拜介紹

一樓是拜萬善爺、二樓則是拜土地公。

這邊還是有燒化金紙，發財金可以在此燒化。

中寮石龍宮泡麵牆

一樓服務台這邊，一桶桶的泡麵，巨大來一客裡面也都是滿滿的泡麵，比超商賣場的泡麵還要多。

24小時都可以吃的免費泡麵，種類也多到不行！

有點像泡麵賣場了。

各式各樣任君挑選。

最後我們吃帶來的泡麵供品，沒想到這裡的泡麵這麼壯觀。

是不是很貼心，連餐具都備妥，讓大家來可以更方便。

中寮石龍宮泡麵土地公 開吃泡麵

小小一間的石龍宮，擠進滿滿的人潮，人氣無敵旺！

很多人都說相當靈驗，可以在供品上擺放著名片，祈求生意興隆。

迷你又可愛的土地公。

來之前五門就買好了泡麵，大家都能選擇喜愛的口味。感覺阿Q大勝！

用餐區

位置區可說是一位難求，不過其實流動率也很快，不用等很久就會有位子。

拜完土地公後，找到位子立刻就能準備泡麵。

熱水區

加熱水的動作最好由大人來操作，以免撞到人燙傷。

今天就交給小章魚來服務！平時在家很少有機會吃泡麵，選了最愛的阿Q開心到不行！

小章魚說來拜拜還能吃泡麵，下次還要再來。

回收區

吃完泡麵後記得收拾廚餘與回收，石龍宮提供了這麼好的環境給大家，務必要珍惜唷！

終於朝聖了泡麵土地公，收藏裡的景點再添一枚！可惜當天忘記跟土地公說我要中大樂透頭獎，呵呵呵。

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