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宜蘭隱藏版美食│上旺農家樂│宜蘭桶仔雞│不預約吃不到│食尚玩家推薦│好吃新鮮便宜CP值高│望龍埤落羽松之美

2024-01-26 08:40:31 大海愛上藍天 人氣：110
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1589篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：上旺農家樂
phone03-9610991
place宜蘭縣冬山鄉大進二路237-1號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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若不是在地人介紹， 真的很難發現這間隱身在宜蘭烤雞店，地點真的很隱密，位於冬山偏僻的鄉間小路裡，上旺農家樂採預約制，不預約吃不到，12點烤雞準時出爐，招牌必點桶仔雞、雞油蒸蛋、烤魚等需提前預訂才有，食尚玩家推薦，好吃新鮮便宜CP值高，吃飽可以到宜蘭望龍埤欣賞落羽松、櫻花、梅花之美。

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還沒進門就聞到富含木炭烤雞，香氣撲鼻而來超誘人的～影片分享

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服務人員很貼心，桶仔雞會幫我們先剝好肉，方便食用，附雞油湯可以拌飯。

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外表看起來不起眼，沒想到裡面座無虛席，超多人的，用餐必須先電話預訂03-9610991。

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最新DM，實際DM以店家為主。餐點經濟實惠，份量還蠻多的，尤其是蒸蛋超大一盤。 

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招牌必點：雞油蒸蛋（大）250元，蒸蛋口感超滑嫩，配雞油拌飯超下飯的。 

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招牌必點：吳郭魚，超大一隻，可以選用紅燒、糖醋或鹽烤，統一價400元。

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招牌必點：桶仔雞680元，皮脆肉嫩，可搭配雞油，不用沾醬就很好吃。

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炒青菜水蓮170元、高麗菜140元也相當美味～

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滿滿一桌超豐盛的，有魚有肉，平均每人不用400元就可以吃得很飽。

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吃飽喝足到望龍埤走走，現在正是落羽松紅的季節。

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沒想到櫻花也提早盛開、2024/1/20最新花況分享

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上面有個觀景台，體力好的可以登高望遠，從上面欣賞望龍埤全景。

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觀景平台可以居高臨下欣賞望龍埤之美。

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回程建議原路往返，因飛龍步道整修中禁止前往。

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1月梅花、 金桔也同時結滿開花。

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這裡四面環山，湖水中有一個小島，島中有座涼亭為望龍亭，旁邊有九曲橋及拱橋，依山傍水相當美麗

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可以環湖一圈大約20分鐘，欣賞不同角度之美～

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秋冬限定之美，望龍埤湖光山色，倒影如畫，只要您用心感受，美景就在身邊。

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上旺農家樂：宜蘭縣冬山鄉大進二路237之1號；營業時間：12:00-18:30 （周一公休）

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