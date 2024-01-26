王品集團旗下的陶板屋進駐桃園藝文特區囉～地點就在同安公園旁，結合日式和西式創造和風洋食料理，和風套餐668起就可以一次享有7道美味餐點，最貼心還推出小朋友的淘氣小屋餐和蔬食套餐， 從沙拉、前菜、湯品、主餐、和食、甜點到飲料每道都精緻擺盤，是情人約會、家人慶生最佳首選，這裡擁有大片的落地窗讓人用餐起來很舒適，內部裝潢充滿設計感，享受極至奢華的美食饗宴。

陶阪屋同德店擁有大片的落地窗採光良好，用餐環境讓人感覺很舒適。

裝潢美氣氛佳，為家庭慶生約會首選。影片分享

冬季新菜：鮮蝦壽喜燒讚岐烏龍麵199元、主餐:沙朗佐壽喜月見醬(升級+$168)即可享有。

最新活動：龍賀哩，即日起至2024/2/7 憑畫面消費套餐，「主餐免費升級」乙份 (價值$168)，10%服務費另計。

和風套餐、蔬食套餐668元起不含服務費，有沙拉、前菜、湯、和食、甜點、飲料。

淘氣小屋餐(兒童餐)268元起不含服務費，有湯、沙拉、主餐、飲料。

菜單圖文並茂，讓人一目瞭然。從菜單到餐具都相當精緻有質感。

最新DM如上，實際DM以店家為主。

第一道沙拉：焗牛肉鮮蔬溫沙拉，焗烤牛肉搭配季節時蔬，雙重口感享受。

前菜：醬燒杏鮑菇附上一顆酸梅，相當開胃。

輕蔬牛肉湯，附送冰沙吃主餐時可以去油解膩。

主餐：招牌必點：香蒜瓦片牛肉，牛肉鮮嫩多汁香甜，附玫瑰鹽，香脆瓦片可搭配使用。

鮮蝦壽喜燒讚岐烏龍麵199元，新鮮蝦子＋特選野菜，搭配讚岐烏龍麵，為季節限定餐點。

和食：起司牛肉炊飯居然在主餐後面才上，甜點：焦糖蘋果派，外酥內軟的蘋果派給人一種酸甜戀愛的滋味。

飲品：日式玄米䶢奶茶（熱）相當特別好喝。

當月壽星有送一份蛋糕幫忙慶生和拍照。

新春活動：龍迎春 好運氣，龍年好運龍呼你

即日起至2024/2/8 來店消費套餐即贈設計款【龍年設計款紅包袋】乙份(限量送完為止)

即日起至2024/2/29 消費滿1000送【龍年好運抽抽卡】(限量送完為止)

陶板屋 桃園同德店：桃園市桃園區同德六街7號無電梯二樓；營業時間：平日11:30-14:30；17:30-22:00；假日11:30-14:30；17:0-22:00

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