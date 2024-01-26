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龍來運轉，覺世好茶 | 高覺茶GLORIOU|台灣頂級高山茶|梨山、福壽山茶區|傳統「手工採摘」|梨山北線|梨山行館(2023冬)|梨山烏龍茶包|梨山青茶包|

2024-01-26 11:18:23 新竹林依晨 人氣：109
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窩客好文

新竹林依晨

發表篇數：90篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：高覺茶 台南旗艦門市
phone06-2212121
place台南市中西區民族路二段341號
作者本次評價：
4.70
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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龍來運轉，覺世好茶，2024年禮盒採用大氣紅與玫瑰金提袋；讓您手提贈禮體面且蘊含飛黃騰達之意!!

龍來運轉，覺世好茶 | 高覺茶GLORIOU|台灣頂級高山茶

龍來運轉，覺世好茶 |  海拔最高合法建造總廠面積600坪，營建署合格發照建置高山製茶廠 !
傳統手工摘採黃金36小時製程(對流循環系統、發酵溫度、濕度與通風)，成就完美頂級台灣高山茶品牌《高覺茶》!

龍來運轉，覺世好茶 | 高覺茶GLORIOU|台灣頂級高山茶

高覺茶、梨山行館(2023冬)、梨山北線、梨山烏龍茶包(2入)、梨山青茶茶包(2入)；梅事館炭燻烏梅李、梅事館原味Q梅李、實心蛋捲金沙鹹蛋、實心蛋捲香濃花生!

龍來運轉，覺世好茶 | 高覺茶GLORIOU|台灣頂級高山茶

《高覺茶》禮盒相當精緻，收到會有頂級感!! 真的!!

盒內頂級高山茶葉皆來自梨山茶區，、製程於營建署合格發照之高山製茶廠「雲深製茶」；其「雲深製茶」更獲得農糧署認證五星製茶廠殊榮!

龍來運轉，覺世好茶 | 高覺茶GLORIOU|台灣頂級高山茶

《高覺茶》梨山烏龍茶包與梨山青茶茶包

龍來運轉，覺世好茶 | 高覺茶GLORIOU|台灣頂級高山茶

梨山烏龍茶包，嚴選來自大梨山茶區，半發酵製程、文火輕烘培；入喉沉穩內斂，香氣濃郁、清甜回甘!!

龍來運轉，覺世好茶 | 高覺茶GLORIOU|台灣頂級高山茶

梨山青茶(立體茶包)，輕度發酵，茶韻甘醇；甘甜清香、氣韻迷人!!

龍來運轉，覺世好茶 | 高覺茶GLORIOU|台灣頂級高山茶

頂級梨山茶 | 梨山行館(2023冬) | 梨山北線

龍來運轉，覺世好茶 | 高覺茶GLORIOU|台灣頂級高山茶

《梨山行館》製程茶葉有特殊淡奶香氣，茶湯蜜綠金黃色；口感甘醇迷人、十分順喉!! 

龍來運轉，覺世好茶 | 高覺茶GLORIOU|台灣頂級高山茶

《梨山北線》香氣細膩悠遠、入口清甜回甘；很適合細細品嘗、餽贈給初次接觸高山茶的朋友們!

龍來運轉，覺世好茶 | 高覺茶GLORIOU|台灣頂級高山茶

茶點效期，實心蛋捲3個月、蜜餞1年、茶葉3年!! 雖然禮盒很精緻，要稍微留意保存期限、速速享用!!
南投在地農產『梅事館』，龍眼木柴燒慢焙「炭燻烏梅李」，浸漬獨家炭燻屋梅醬汁；懷舊美好滋味，相當滿分!!「原味Q梅」脆爽的的梅果肉，酸V口感，很值得品嘗!!

龍來運轉，覺世好茶 | 高覺茶GLORIOU|台灣頂級高山茶

台灣十大伴手禮金獎與首獎《實心蛋捲》；金沙鹹蛋及香濃花生

龍來運轉，覺世好茶 | 高覺茶GLORIOU|台灣頂級高山茶

千層酥般蛋捲，一口咬下金沙鹹蛋鹹甜濃膩的口感；果然是屢獲首獎的點心!!

龍來運轉，覺世好茶 | 高覺茶GLORIOU|台灣頂級高山茶

香濃花生品嘗的到台灣花生的顆粒感；不甜膩卻綿密花生，口感真的好頂級!

 

 

高覺茶
官網 | www.glorious-tea.com.tw/
粉專 | www.facebook.com/GloriousTea2022
IG | www.instagram.com/glorious_tea/
樂天 高覺茶 | https://reurl.cc/RWq57e

 

高覺茶 台南旗艦門市
▸連絡電話｜(06) 221-2121
▸營業時間｜PM 12-21:00(週三公休)
▸門市地址｜台南市中西區民族路二段341號

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