龍來運轉，覺世好茶，2024年禮盒採用大氣紅與玫瑰金提袋；讓您手提贈禮體面且蘊含飛黃騰達之意!!

龍來運轉，覺世好茶 | 海拔最高合法建造總廠面積600坪，營建署合格發照建置高山製茶廠 !

傳統手工摘採及黃金36小時製程(對流循環系統、發酵溫度、濕度與通風)，成就完美頂級台灣高山茶品牌《高覺茶》!

高覺茶、梨山行館(2023冬)、梨山北線、梨山烏龍茶包(2入)、梨山青茶茶包(2入)；梅事館炭燻烏梅李、梅事館原味Q梅李、實心蛋捲金沙鹹蛋、實心蛋捲香濃花生!

《高覺茶》禮盒相當精緻，收到會有頂級感!! 真的!!

盒內頂級高山茶葉皆來自梨山茶區，、製程於營建署合格發照之高山製茶廠「雲深製茶」；其「雲深製茶」更獲得農糧署認證五星製茶廠殊榮!

《高覺茶》梨山烏龍茶包與梨山青茶茶包

梨山烏龍茶包，嚴選來自大梨山茶區，半發酵製程、文火輕烘培；入喉沉穩內斂，香氣濃郁、清甜回甘!!

梨山青茶(立體茶包)，輕度發酵，茶韻甘醇；甘甜清香、氣韻迷人!!

頂級梨山茶 | 梨山行館(2023冬) | 梨山北線

《梨山行館》製程茶葉有特殊淡奶香氣，茶湯蜜綠金黃色；口感甘醇迷人、十分順喉!!

《梨山北線》香氣細膩悠遠、入口清甜回甘；很適合細細品嘗、餽贈給初次接觸高山茶的朋友們!

茶點效期，實心蛋捲3個月、蜜餞1年、茶葉3年!! 雖然禮盒很精緻，要稍微留意保存期限、速速享用!!

南投在地農產『梅事館』，龍眼木柴燒慢焙「炭燻烏梅李」，浸漬獨家炭燻屋梅醬汁；懷舊美好滋味，相當滿分!!「原味Q梅」脆爽的的梅果肉，酸V口感，很值得品嘗!!

台灣十大伴手禮金獎與首獎《實心蛋捲》；金沙鹹蛋及香濃花生

千層酥般蛋捲，一口咬下金沙鹹蛋鹹甜濃膩的口感；果然是屢獲首獎的點心!!

香濃花生品嘗的到台灣花生的顆粒感；不甜膩卻綿密花生，口感真的好頂級!

高覺茶

官網 | www.glorious-tea.com.tw/

粉專 | www.facebook.com/GloriousTea2022

IG | www.instagram.com/glorious_tea/

樂天 高覺茶 | https://reurl.cc/RWq57e





高覺茶 台南旗艦門市

▸連絡電話｜(06) 221-2121

▸營業時間｜PM 12-21:00(週三公休)

▸門市地址｜台南市中西區民族路二段341號

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