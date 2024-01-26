中南部最大的零食、生活用品批發倉庫「疲老闆」，新春推出超多優惠

門市、直播、APP官網單筆消費滿$2000，可獲得【龍來摸券】*1張 (以此類推、不含運費)。

送出DIOR聯名行李箱、Burberry名牌包、Marshall藍芽音響等獎品，真的超誇張的

年節接近，大家不只要來採買年貨，當然也要來抽大獎~

近1000坪的空間有台灣、日韓歐美及東南亞進口零食、泡麵、飲料，也有許多調理食品及家庭常用品應有盡有

還有疲老闆獨家販售的零嘴、果乾、保健食品等等，不只有疲老闆親自把關，品質有保證，價格也相當實惠。

這次小米來現場，發現有些商品已經快缺貨囉，要辦年貨的朋友趕緊衝一波

沒辦法來現場的朋友，可以透過線上直播或APP官網下單，官網全面$99免運送到家喔！

快跟著小米一起去看看吧。

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👉疲老闆優惠活動

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二獎🏮【Burberry Lola 斜背包】1名

三獎🏮【Marshall Woburn III 藍牙喇叭】2名

四獎🏮【Dyson 多功能造型器】4名

五獎🏮【Foodcycler 廚餘大師】3名

六獎🏮【Fujifilm拍立得MINI EVO】2名

七獎🏮【Sharp 360°呼吸 圓柱空氣清淨機】3名

八獎🏮【Bonson 折疊收納手推車】3名

九獎🏮【Kinyo 足浴機】10名

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龍紅運 ▏單筆消費

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③滿$6000送【疲老闆春聯(隨機)】*1封+【疲老闆嚴選爆米花(隨機)】*1包+【疲老闆炙燒烤海苔(隨機)】*1包

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🛒官網立即購：https://www.pilowboss.com

官方LINE：https://reurl.cc/QZk005

☎電話：05-232-0900

🚗地址：嘉義市西區世賢路一段580巷82-1號

Google map：https://reurl.cc/kajmEx

IG：https://reurl.cc/o5ol1D

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年節接近，大家不只要來採買年貨，當然也要來抽大獎~

小結巴說她只要二獎BB包就可以了XD

👉疲老闆位置及停車方式

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疲老闆位於嘉義市世賢路上，附近有不少倉庫林立。

今年停車場擴建了，也有劃好停車格，假日時有店員指引大家停車，開車來這邊搬一大堆零食、泡麵回家超方便的

👉疲老闆環境介紹

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店門面煥然一新，擺上大型財神爺公仔很吸睛

倉庫占地近1000坪，一進去就可以看到各式食品、飲料，堆得跟小山一樣高

寬敞明亮的購物空間有冷氣、廁所，每樣商品都排列整齊，逛起來很舒適~

往裡面走一樣可以看到各種食品堆得跟小山一樣，一眼望去彷彿看不見盡頭耶 XD

零食、泡麵、飲料，也有許多調理食品及家庭常用品應有盡有，簡直是零食界好市多

結帳區旁有疲老闆大型人形公仔耶，真的超Q的

收銀台已經移到前面了，結帳動線跟之前不一樣，人多的時候動線更順暢喔

小米覺得很棒的是走道寬敞且標號清楚，人多不用擔心人擠人，而且支援多種付款方式

有問題可以詢問穿著疲老闆背心的服務人員唷。

真的誇張，假日來都要排隊結帳…………..

來到這邊的朋友都是推著一車一車，或是拿著一箱箱的商品離開

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最低可以打1折耶！不過真的要看運氣了XD

小米有抽到7折也很不錯啦～～～

一旁有飲料販賣機，大家逛累了可以來買飲料喝，而且價格比7-11便宜一些些

👉疲老闆獨家販售

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話不多說，現在就來推薦超值的商品給大家吧 ！

年節將近，家中必備的零食，像是地瓜片、腰果、開心果等等，在疲老闆這裡可以一次購足喔

疲老闆小甜心香脆地瓜片(120g/袋) 70元，口味有原味和梅肉很涮嘴~

選用雲林水林台農57號地瓜，整顆切片鮮炸，不只香甜，連脆度也很棒

是大小朋友都會喜愛的零食。

加上甘甜梅子粉很涮嘴喔！

疲老闆精選鹽焗腰果 450g/罐 350元。

嚴選優質腰果，裹上一層薄鹽，粒粒酥脆飽滿，帶有淡淡鹽香~

疲老闆 精選開心果 200g/罐 250元。

水煮瓜子 (200g/袋) 120元，每顆都大顆飽滿的，而且很好剝很適合長輩們食用

用嘴巴輕輕一咬，或用手就可以輕鬆剝開喔！

還可以排一個笑臉^^

甜心美栗 甘栗仁 30g/包 20元。

一包約有5顆，免剝殼、包裝拆開即可食用

綿密甘甜的口感，是追劇必備

疲老闆的肉乾有多種口味，不論是蜜汁豬肉條、起司豬肉乾、黑胡椒豬肉條等等應有盡有，肉乾控可不容錯過

疲老闆熔岩起司豬肉棒、黑胡椒豬肉條、蜜汁豬肉條 200g/包 250元。

小米首推疲老闆熔岩起司豬肉棒 200g/盒 250元。

獨立包裝攜帶很方便，外出在家都方便食用。

熔岩起司與蜜汁豬肉乾結合，一口咬下有鮮嫩的肉汁，帶有厚度咬勁十足，越吃越涮嘴

起司豬肉乾 200g/包 250元。

益酢梅、梅片等多種梅子製品，大餐過後，開胃解膩一下很不錯喔

疲老闆益酢梅 (180g/袋) 150元。

疲老闆梅片 (50g/袋) 、日式梅餅 60g/袋 120元。

疲老闆益酢梅 (180g/袋) 150元。

每顆採獨立包裝，一打開就可以聞得到梅子果香

果肉酸V帶甘甜梅香，讓人一口接一口吃不停~

疲老闆芒果乾 (100g/包) 120元，是媽媽、老婆、女士們的最愛

果乾軟Q不會太硬，而且一口咬下濃郁的芒果甜香在口中四溢~

炙燒烤海苔 30g/包 120元，有原味、梅子、椒鹽口味。

鹹香脆口的烤海苔，不只可以單吃，還可以包裹白飯做成飯糰

嚴選爆米花 100g/包 120元，有琥珀焦糖、溶心巧克力、陽光起司三種口味。

小米有吃到陽光起司口味，鹹香的起司加上香脆爆米花，沒幾口就被解決 XD

疲老闆濾掛式咖啡(10g/包)，一包只要20元 真的很便宜

口味有蘇島黃金曼特寧/烏干達布基蘇A.A/哥倫比亞任君選擇，任選30包，疲老闆還幫您免費升級禮盒裝出貨唷！

黑糖沙琪瑪16入400g/袋 150元。

使用全蛋、不加水製成，口感鬆軟帶有黑糖甜香，是小朋友最愛

平時工作繁忙，沒時間下廚料理，這種簡單加熱就可以食用的牛肉麵，一定要囤好幾包起來

疲老闆牛肉麵(清燉) 1190g/盒 400元，有燉煮入味的牛腱心，搭配清燉湯頭、日曬關廟麵，在家就能吃到如現煮般口感的牛肉麵。

疲老闆紅燒牛肉麵 1190g/盒 400元。

疲老闆麻辣鴨血豆腐寬粉 610g/盒 350元。

連祕滷花生豬腳 2入 800g/盒 350元也有耶！常溫調理包很方便保存，野外露營很適合帶個幾盒

冰箱必備的小菜在這裏也找得到！疲老闆黃金泡菜 360g/罐 150元。

黃金蒜片 (原味) 80g/包 120元。

疲老闆 金門金牌 一條根精油貼布 5入/包 120元，這也是疲老闆的自創商品喔

連自有品牌的保健食品都有耶！以下給大家參考

疲老闆印加果油膠囊(+沙棘果油)PLUS版 30粒/盒 700元。

疲老闆葉黃素QQ軟糖 90g/盒 1100元。

疲老闆暢酵素晶凍條 200g/盒 1100元。

十方龜鹿顧節飲 20ml*10入 /盒 1200元。

疲老闆膠原蛋白晶凍條 200g/盒 1200元。

疲老闆益生菌複方粉 PROBIOTICS POWDER 60g/盒 1000元。

青森葉黃素晶凍條 10入 200g/盒 1000元。

蔓越莓口含C錠 CRANBERRY SUPPLEMENT 60錠/罐 900元。

👉疲老闆台灣、進口零食飲料

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接下來小米要介紹台灣、日韓進口零食，這裡的東西多到拍個一天也拍不完

快趁著優惠期間趕緊衝一波吧！

日本 蜂蜜蛋糕 90g/包 49元，有北海道牛奶、雞蛋風味、沖繩黑糖、可可風味、農協牛乳、咖啡牛乳、香蕉風味。

日韓進口泡麵和即食湯品也是應有盡有

現在很夯的韓國 doori doori 拉麵拌飯 (泡菜/海鮮/起司/辣牛肉) 89元/包。

日本 日清 拉王拉麵 (醬油/味噌/什錦/豚骨醬油) 40元/包。

臺灣 大肚腩 秘製湯底系列 (老火白湯/四川麻辣) 500g 129元/包。

臺灣 大肚腩 秘製湯底系列 (麻辣臭豆腐/麻辣鴨血) 500g 219元/包。

海底撈 自煮火鍋 (麻辣嫩牛/番茄牛肉) 370g 149元/鍋。

這裡不只有零食，還有不少生活常用品，想得到的來這邊都找得到

以上是我們的心得分享，疲老闆不愧有零食界好市多之稱，商品種類應有盡有！

疲老闆自創品牌商品，不僅品質有保障，價格也很實惠

要辦年貨的朋友趕緊衝一波，沒辦法來現場的朋友，可以透過線上直播或APP官網下單，免出門送到家~

👉疲老闆營業時間地址

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🌟店家資訊：疲老闆

🏠地址：嘉義市西區世賢路一段580巷82-1號

☎電話：0800 520 987、05 232 0900

⏰營業時間：10:00-22:00

⏰客服時間：10:00-18:00

官方網站：https://www.pilowboss.com/

(也可以至app store或google play下載唷)

粉絲專頁：https://www.facebook.com/pilowboss

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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