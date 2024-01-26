中南部最大的零食、生活用品批發倉庫「疲老闆」，新春推出超多優惠
門市、直播、APP官網單筆消費滿$2000，可獲得【龍來摸券】*1張 (以此類推、不含運費)。
送出DIOR聯名行李箱、Burberry名牌包、Marshall藍芽音響等獎品，真的超誇張的
年節接近，大家不只要來採買年貨，當然也要來抽大獎~
近1000坪的空間有台灣、日韓歐美及東南亞進口零食、泡麵、飲料，也有許多調理食品及家庭常用品應有盡有
還有疲老闆獨家販售的零嘴、果乾、保健食品等等，不只有疲老闆親自把關，品質有保證，價格也相當實惠。
這次小米來現場，發現有些商品已經快缺貨囉，要辦年貨的朋友趕緊衝一波
沒辦法來現場的朋友，可以透過線上直播或APP官網下單，官網全面$99免運送到家喔！
快跟著小米一起去看看吧。
合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問
*******************
👉閱讀很方便
*******************
👉疲老闆優惠活動
*******************
🧨🧧全年最炸╲新春豪手氣 賀禮龍總來╱強勢來襲‼️
Lucky輪盤拚手氣🎯整單1折等你轉
#DIOR聯名行李箱 #精品名牌包 #Marshall藍芽音響 #等豪禮大獎
獨家限定贈禮、官網超值組合、大獎龍賀哩🎊
▶ 🅗🅐🅟🅟🅨 🅝🅔🅦 🅨🅔🅐🅡 ◀
頭獎🏮【Dior x Rimowa 隨身行李箱】1名
二獎🏮【Burberry Lola 斜背包】1名
三獎🏮【Marshall Woburn III 藍牙喇叭】2名
四獎🏮【Dyson 多功能造型器】4名
五獎🏮【Foodcycler 廚餘大師】3名
六獎🏮【Fujifilm拍立得MINI EVO】2名
七獎🏮【Sharp 360°呼吸 圓柱空氣清淨機】3名
八獎🏮【Bonson 折疊收納手推車】3名
九獎🏮【Kinyo 足浴機】10名
▶ 🅗🅐🅟🅟🅨 🅝🅔🅦 🅨🅔🅐🅡 ◀
🐲門市、直播、APP官網
龍紅運 ▏單筆消費
凡消費 即贈【🧧疲老闆精美紅包袋】*1包(數量有限、送完為止)
龍豪禮 ▏單筆消費
滿$2000可獲得【#龍來摸券】*1張(以此類推、不含運費)
🐲門市 #再加碼
玲龍轉 ▏單筆消費
滿$2000可轉【#幸運轉盤】*1次
🐲直播、APP官網 #再加碼
龍五春 ▏單筆消費
①滿$2000送【疲老闆春聯(隨機)】*1封
②滿$4000送【疲老闆春聯(隨機)】*1封+【疲老闆嚴選爆米花(隨機)】*1包
③滿$6000送【疲老闆春聯(隨機)】*1封+【疲老闆嚴選爆米花(隨機)】*1包+【疲老闆炙燒烤海苔(隨機)】*1包
🐲APP官網 #再加碼
龍送禮 ▏消費滿$99即【#免運】
龍賀呷 ▏專區任選 紅配綠 【只要$188】
龍涮嘴 ▏專區任選 紅配綠 【只要$388】
龍健康 ▏專區任選 紅配綠 【只要$888】
龍水龍順利 ▏專區任選 買3送5【只要$1888】
🛒官網立即購：https://www.pilowboss.com
官方LINE：https://reurl.cc/QZk005
☎電話：05-232-0900
🚗地址：嘉義市西區世賢路一段580巷82-1號
Google map：https://reurl.cc/kajmEx
IG：https://reurl.cc/o5ol1D
抖音：https://reurl.cc/1GaDmm
YT：https://reurl.cc/r6jMax
龍紅運 ▏單筆消費
凡消費 即贈【🧧疲老闆精美紅包袋】*1包(數量有限、送完為止)
門市、直播、APP官網單筆消費滿$2000，可獲得【龍來摸券】*1張 (以此類推、不含運費)。
送出DIOR聯名行李箱、Burberry名牌包、Marshall藍芽音響等獎品，真的超誇張的
年節接近，大家不只要來採買年貨，當然也要來抽大獎~
小結巴說她只要二獎BB包就可以了XD
👉疲老闆位置及停車方式
*******************
疲老闆位於嘉義市世賢路上，附近有不少倉庫林立。
今年停車場擴建了，也有劃好停車格，假日時有店員指引大家停車，開車來這邊搬一大堆零食、泡麵回家超方便的
👉疲老闆環境介紹
*******************
店門面煥然一新，擺上大型財神爺公仔很吸睛
倉庫占地近1000坪，一進去就可以看到各式食品、飲料，堆得跟小山一樣高
寬敞明亮的購物空間有冷氣、廁所，每樣商品都排列整齊，逛起來很舒適~
往裡面走一樣可以看到各種食品堆得跟小山一樣，一眼望去彷彿看不見盡頭耶 XD
零食、泡麵、飲料，也有許多調理食品及家庭常用品應有盡有，簡直是零食界好市多
結帳區旁有疲老闆大型人形公仔耶，真的超Q的
收銀台已經移到前面了，結帳動線跟之前不一樣，人多的時候動線更順暢喔
小米覺得很棒的是走道寬敞且標號清楚，人多不用擔心人擠人，而且支援多種付款方式
有問題可以詢問穿著疲老闆背心的服務人員唷。
真的誇張，假日來都要排隊結帳…………..
來到這邊的朋友都是推著一車一車，或是拿著一箱箱的商品離開
🐲門市 #再加碼
玲龍轉 ▏單筆消費
滿$2000可轉【#幸運轉盤】*1次
最低可以打1折耶！不過真的要看運氣了XD
小米有抽到7折也很不錯啦～～～
一旁有飲料販賣機，大家逛累了可以來買飲料喝，而且價格比7-11便宜一些些
👉疲老闆獨家販售
*******************
話不多說，現在就來推薦超值的商品給大家吧 ！
年節將近，家中必備的零食，像是地瓜片、腰果、開心果等等，在疲老闆這裡可以一次購足喔
疲老闆小甜心香脆地瓜片(120g/袋) 70元，口味有原味和梅肉很涮嘴~
選用雲林水林台農57號地瓜，整顆切片鮮炸，不只香甜，連脆度也很棒
是大小朋友都會喜愛的零食。
加上甘甜梅子粉很涮嘴喔！
疲老闆精選鹽焗腰果 450g/罐 350元。
嚴選優質腰果，裹上一層薄鹽，粒粒酥脆飽滿，帶有淡淡鹽香~
疲老闆 精選開心果 200g/罐 250元。
水煮瓜子 (200g/袋) 120元，每顆都大顆飽滿的，而且很好剝很適合長輩們食用
用嘴巴輕輕一咬，或用手就可以輕鬆剝開喔！
還可以排一個笑臉^^
甜心美栗 甘栗仁 30g/包 20元。
一包約有5顆，免剝殼、包裝拆開即可食用
綿密甘甜的口感，是追劇必備
疲老闆的肉乾有多種口味，不論是蜜汁豬肉條、起司豬肉乾、黑胡椒豬肉條等等應有盡有，肉乾控可不容錯過
疲老闆熔岩起司豬肉棒、黑胡椒豬肉條、蜜汁豬肉條 200g/包 250元。
小米首推疲老闆熔岩起司豬肉棒 200g/盒 250元。
獨立包裝攜帶很方便，外出在家都方便食用。
熔岩起司與蜜汁豬肉乾結合，一口咬下有鮮嫩的肉汁，帶有厚度咬勁十足，越吃越涮嘴
起司豬肉乾 200g/包 250元。
益酢梅、梅片等多種梅子製品，大餐過後，開胃解膩一下很不錯喔
疲老闆益酢梅 (180g/袋) 150元。
疲老闆梅片 (50g/袋) 、日式梅餅 60g/袋 120元。
疲老闆益酢梅 (180g/袋) 150元。
每顆採獨立包裝，一打開就可以聞得到梅子果香
果肉酸V帶甘甜梅香，讓人一口接一口吃不停~
疲老闆芒果乾 (100g/包) 120元，是媽媽、老婆、女士們的最愛
果乾軟Q不會太硬，而且一口咬下濃郁的芒果甜香在口中四溢~
炙燒烤海苔 30g/包 120元，有原味、梅子、椒鹽口味。
鹹香脆口的烤海苔，不只可以單吃，還可以包裹白飯做成飯糰
嚴選爆米花 100g/包 120元，有琥珀焦糖、溶心巧克力、陽光起司三種口味。
小米有吃到陽光起司口味，鹹香的起司加上香脆爆米花，沒幾口就被解決 XD
疲老闆濾掛式咖啡(10g/包)，一包只要20元 真的很便宜
口味有蘇島黃金曼特寧/烏干達布基蘇A.A/哥倫比亞任君選擇，任選30包，疲老闆還幫您免費升級禮盒裝出貨唷！
黑糖沙琪瑪16入400g/袋 150元。
使用全蛋、不加水製成，口感鬆軟帶有黑糖甜香，是小朋友最愛
平時工作繁忙，沒時間下廚料理，這種簡單加熱就可以食用的牛肉麵，一定要囤好幾包起來
疲老闆牛肉麵(清燉) 1190g/盒 400元，有燉煮入味的牛腱心，搭配清燉湯頭、日曬關廟麵，在家就能吃到如現煮般口感的牛肉麵。
疲老闆紅燒牛肉麵 1190g/盒 400元。
疲老闆麻辣鴨血豆腐寬粉 610g/盒 350元。
連祕滷花生豬腳 2入 800g/盒 350元也有耶！常溫調理包很方便保存，野外露營很適合帶個幾盒
冰箱必備的小菜在這裏也找得到！疲老闆黃金泡菜 360g/罐 150元。
黃金蒜片 (原味) 80g/包 120元。
疲老闆 金門金牌 一條根精油貼布 5入/包 120元，這也是疲老闆的自創商品喔
連自有品牌的保健食品都有耶！以下給大家參考
疲老闆印加果油膠囊(+沙棘果油)PLUS版 30粒/盒 700元。
疲老闆葉黃素QQ軟糖 90g/盒 1100元。
疲老闆暢酵素晶凍條 200g/盒 1100元。
十方龜鹿顧節飲 20ml*10入 /盒 1200元。
疲老闆膠原蛋白晶凍條 200g/盒 1200元。
疲老闆益生菌複方粉 PROBIOTICS POWDER 60g/盒 1000元。
青森葉黃素晶凍條 10入 200g/盒 1000元。
蔓越莓口含C錠 CRANBERRY SUPPLEMENT 60錠/罐 900元。
👉疲老闆台灣、進口零食飲料
*******************
接下來小米要介紹台灣、日韓進口零食，這裡的東西多到拍個一天也拍不完
快趁著優惠期間趕緊衝一波吧！
日本 蜂蜜蛋糕 90g/包 49元，有北海道牛奶、雞蛋風味、沖繩黑糖、可可風味、農協牛乳、咖啡牛乳、香蕉風味。
日韓進口泡麵和即食湯品也是應有盡有
現在很夯的韓國 doori doori 拉麵拌飯 (泡菜/海鮮/起司/辣牛肉) 89元/包。
日本 日清 拉王拉麵 (醬油/味噌/什錦/豚骨醬油) 40元/包。
臺灣 大肚腩 秘製湯底系列 (老火白湯/四川麻辣) 500g 129元/包。
臺灣 大肚腩 秘製湯底系列 (麻辣臭豆腐/麻辣鴨血) 500g 219元/包。
海底撈 自煮火鍋 (麻辣嫩牛/番茄牛肉) 370g 149元/鍋。
這裡不只有零食，還有不少生活常用品，想得到的來這邊都找得到
以上是我們的心得分享，疲老闆不愧有零食界好市多之稱，商品種類應有盡有！
疲老闆自創品牌商品，不僅品質有保障，價格也很實惠
要辦年貨的朋友趕緊衝一波，沒辦法來現場的朋友，可以透過線上直播或APP官網下單，免出門送到家~
👉疲老闆營業時間地址
*******************
🌟店家資訊：疲老闆
🏠地址：嘉義市西區世賢路一段580巷82-1號
☎電話：0800 520 987、05 232 0900
⏰營業時間：10:00-22:00
⏰客服時間：10:00-18:00
官方網站：https://www.pilowboss.com/
(也可以至app store或google play下載唷)
粉絲專頁：https://www.facebook.com/pilowboss
Line：@boss987
IG：@pilowboss、@ming52987
抖音：@pilowboss
👉竹北遠百吃什麼？➡️
2022竹北遠百美食吃什麼？一起吃爆各種新竹獨家品牌美味料理！(中式料理.日本料理.港式料理.泰國料理.甜點.飲料應有盡有)
👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉
新竹大魯閣福湯岩盤浴。不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂！一日體驗舒解壓力、逛街、吃飯、購物一次滿足！(門票價格營業時間地址電話)
👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘
新竹潤物苑按摩舒壓。高級環境舒適享受腳底按摩。全身指壓油壓！心靈雞湯身心都舒暢(達龍商旅.深層精油.五倍卷優惠價格營業時間地址電話好停車)
（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）
*******************
延伸閱讀:
新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…
新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…
新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)
東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包
竹東美食古宅彩繪輕親子旅行
新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包
新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包
新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包
延伸閱讀: