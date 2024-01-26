伍將日式燒肉火鍋吃到飽-南崁店真是燒肉火鍋控的天堂

不僅價位親民，花少少的錢就可以吃得肚皮撐飽飽

價位從$698、$869、$986元起，你想要的任你選擇

伍將日式燒肉火鍋吃到飽-南崁店真是一家超級平價的燒烤火鍋店，CP值高又非常適合全家、學生、姊妹淘聚餐

這裡提供了十數種肉類和海鮮，而且所有肉品都是現點現切，加上豐富的海鮮，通通任你吃到飽

這裡還提供超過十種無酒精飲料、冰淇淋和啤酒可以無限暢飲

相較於一般的火烤兩吃店，這裡更有特色，只需額外加50元，就能升級為鴛鴦鍋，簡直是超值

如果你是燒烤控的冰U們，用餐時間120分鐘真的是夠你吃了，光吃肉你就會回本了XD





想吃澳洲M9和牛，不必特地去五星級餐廳，只要來伍將日式燒肉火鍋吃到飽-南崁店就能滿足你的味蕾

你看看這美麗的澳洲M9和牛，是不是美得令人難以置信

這份美味不僅肉質鮮嫩，而且油花分布均勻，一吃進嘴裡就好像冰淇淋般的入口即化

而且和牛的甜度超優，比起其他牛肉更加香甜，你一定要親自嚐嚐，這絕對是一場美味的盛宴

安格斯肩小排肉質結實帶有油筋，並且散發著特殊的牛油香氣

烤過後更是讓肉質散發出迷人的香氣

每一口都充滿著肉質的獨特風味，油花的入口感帶給人滿滿的口感滿足

頂級美國板腱牛，略帶嚼勁，肉質軟嫩多汁，瘦肉中帶有適量的油脂，讓吃起來的口感不柴不膩

每一口都帶來濃郁的牛肉風味，這份板腱牛絕對是一種讓人回味無窮的美味享受，值得一試

特級翼板牛肉質分布均勻的細小筋花，讓肉質更加豐富

肉質細嫩多汁，每一口都充滿了濃郁的美味，卻不油膩

燒烤店的絕對必點美食之一就是烤松阪豬

松阪豬肉在烤製的過程中，外皮變得金黃酥脆，而內部仍然保持著豐富的肉汁

咬下一口時，你會感受到豬肉的濃郁香味，同時也能吃到松阪豬的脆度，這種口感的組合真是讓人愛不釋

這牛肋條稍厚，所以烤的時間要稍微長一點點，經過烤製後，搭配上店家的醬料

Q彈的口感帶有咬勁，味道濃郁，口感豐富，真的是一吃無法自拔呢

我個人超愛這安格斯牛漢堡，柔軟嫩滑的口感，肉質細緻且多汁

烤熟的安格斯牛漢堡排通常有豐富的肉汁，讓每一口都充滿濃郁的牛肉風味

這孜然羊五花我個人還蠻喜歡的，在別的燒烤店我還沒有吃過

咬下一口，首先感受到的是孜然香氣在口中散發

接著是羊肉的鮮美風味，豐富的脂肪賦予了整體口感的層次感

而孜然的獨特調味更讓這道美食添上一份生活的濃厚風味

羊小排吃起來一點腥味也沒有，真是太讓人驚艷了！

這當然歸功於他們精挑細選的新鮮優質羊肉，再加上細心的處理和恰到好處的調味

我個人是超最愛吃內臟類，特別是大腸，其實大腸是一項蠻考驗店家的功力

因為洗大腸非常耗時又費工，如果大腸沒有洗乾淨，吃起來就會有難以入口的腥味>"<

不過這家店的青蔥脆皮肥腸真是一絕！完全沒有一點腥味，吃起來又嫩又多汁

烤得微焦微焦的大腸更是特別好吃，每一口都是滿滿的美味，吃了讓人心滿意足

澎湖小卷真是一道簡單又美味的小吃

僅烤2分鐘，就能將小卷烤得恰到好處，保持了嫩滑的口感

這墨魚香腸真的讓我家弟弟翻轉了對它的看法，原本那黑嚕嚕的外表，我是有些懷疑的

但是，一烤出來，那熱呼呼的墨魚香腸居然是這麼的Q彈美味

真的比一般的香腸還要好吃呢，難怪弟弟一口氣可以吃掉兩盤，真的是侯～塞～壘～啊

一看到菜單上有生蠔，我的眼睛就瞬間放出閃亮的光芒

因為我可是個生蠔控啊！每次看到那鮮嫩的生蠔，我都會感到一陣陣的興奮

店家真是用心，他們提供的生蠔都是新鮮現採，當天直送到店裡，新鮮有保障

生蠔烤到外殼打開就可以吃了，這樣的熟度是最美味的

一提到雞肉捲，腦海中馬上浮現出菁桐老街超有名的雞肉捲

那兒總是大排長龍，人潮絡繹不絕，要吃到那美味，甚至還得排隊等待

現在有了伍將日式燒肉火鍋吃到飽-南崁店，你不僅能夠輕鬆品嚐到這款美味的爆漿脆皮雞腿捲



而且不必人擠人排隊，還能享受冷氣的舒適環境，真是比較舒服呢XD

這爆漿脆皮雞腿捲 的外皮烤得酥酥脆脆，內餡則是鮮嫩多汁，吃的時候要小心，因為它超燙的

這黑胡椒雞軟骨（左）烤過之後真是酥脆可口，再沾上一點點醬汁，簡直是百分之百的美味

因為雞軟骨實在太好吃，我跟弟弟又忍不住又追加了兩盤XD

椒麻雞腿肉（右）吃起來滿口都是肉，而且不用擔心有骨頭刺到

雞肉緊實，鮮嫩多汁，這口感真的是一級棒，更棒的是不用再沾醬汁，就已經夠美味了

這樣入味的椒香胡麻雞腿肉，實在是燒烤中的一大亮點，讓人回味無窮

甜不辣和糯米腸燒烤絕對是不容錯過的美味選擇

甜不辣的外皮烤得酥脆，一口咬下去，層次感十足，再沾上一些特製醬汁，風味更加突出，絕對是燒烤時的絕佳點心

糯米腸烤熟後的香氣縈繞，加上微微的焦香，搭配上店家特調的醬料，絕對是一道讓人回味的美味小吃

鮑魚（左）吃起來Q彈有咬勁，內層保持絲滑口感，微鹹的風味恰到好處，仿佛是品味著海水的清新

小花枝（右）外脆內嫩，每一口都散發淡淡的海風香氣，帶著陣陣海洋的浪漫

吃燒肉真的不能忘了這兩大配角，油蔥和泡菜

油蔥的香氣和燒肉的鮮美搭配在一起，簡直是絕配，讓整個味覺升華

飯後甜點我們點了棉花糖和烤冰淇淋都是經典中的經，記得要點起來吃唷

服務人員超貼心隨時隨地為我們換烤網，真的是非常貼心和方便，這樣的服務態度讓整個用餐過程更加輕鬆愉悅

當月壽星出示證件就能享受到免費的食材，實在是讓人感到驚喜和開心

而且點一醬就送二醬，二醬就送三醬，這樣的優惠真是大方

尤其是三醬送的隱藏版食材更是豐富，A5和牛、野生大草蝦、北海道大扇貝

這些都是菜單上沒有的高級食材，讓壽星的用餐體驗更加特別和豪華

鴛鴦鍋的湯底，我點了麻辣(右)，爸爸不吃辣點了昆布(左)

麻辣湯讓人感受到濃厚的麻辣風味，對辣的挑戰感覺正好

而昆布湯則是溫和的味道，搭配任何食材都很對味，真是個味蕾的享受啊！吃得開心！

這自助區也太給力了吧！有好多蔬食可以隨便挑，你就盡情地挑挑選選，夾滿盤子吃吧！

我家弟弟很厲害，夾滿一整盤蔬食，不愧是大胃王XD

哇，冰淇淋的選擇也太豐富了吧！有COLD STONE和卡比索，真是甜點控的天堂啊！

酌料區

數十款飲料、啤酒隨你喝到飽

熟食自助吧真的是不錯，有咖哩醬和牛肉醬可搭配白飯，可以滿足口味偏向重味道的人

而炸物的薯條和雞塊則是炸得香脆，搭配上各種醬料應該更加美味

最後甜點水果是完美的收尾，可以滿足甜食愛好者的胃口，這樣的自助餐選擇真是讓人期待和垂涎三尺

平板點餐真是現代化的一大進步啊！

伍將日式燒肉火鍋吃到飽-南崁店配這樣的點餐方式，確實讓整個用餐體驗更加高檔和便捷

不僅省去了填寫紙單的時間，還能透過平板直接看到菜單，選擇自己喜歡的食物，使點餐過程更加直觀和互動

伍將日式燒肉火鍋吃到飽-南崁店它的用餐環境超級大，而且超舒服的

你坐下來的時候就能感受到整個空間有多鬆快，簡直是享受生活的好地方

這裡真是給顧客超多空間，坐著吃飯完全不會有擁擠感，用餐感覺特別愜意

不僅可以盡情地吃美食，還能感受到整個用餐體驗升華，真的是吃得開心又舒適

店家還有提供兒同遊戲區，爸媽安心的吃飯，小孩盡情得玩耍

整體感：伍將日式燒肉火鍋吃到飽-南崁店不僅食材新鮮，而且整個氛圍超 chill 的

地方超級大，坐下來感覺真的超舒服，一點都不擁擠，吃飯的時候感覺超自在

這樣的環境真的讓整體用餐體驗更完美，絕對是個讓人愛不釋手的好地方

如果你還在找一家優質的火烤兩吃店，真心推薦你來伍將日式燒肉火鍋吃到飽-南崁店試試看

特別適合家庭聚餐、公司同事、情侶約會，還有姊妹淘的聚會好場所

伍將日式燒肉火鍋吃到飽-南崁店

電話：03 222 7752

地址：桃園市蘆竹區中正路85號2樓

營業時間：11:30–14:30, 17:00–22:30(週一至週五)，11:30–22:30(週六、日)

（本篇為合作文，以上內容皆為本人實際體驗心得）

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