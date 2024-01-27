超可愛的巨大水豚君來新竹了耶！
除了各式水豚君周邊商品以外，還有五隻巨大的水豚君超吸睛
入場是免費的，喜愛水豚君的朋友真的要來逛逛、拍拍照~
快跟著小米一起去看看吧。
水豚君人偶見面會
活動時間：1/27(六) 下午2點開始
活動地點：SOGO百貨 新竹店 3樓活動區(好味豆花旁邊)
活動地址：新竹市中央路239號3樓
合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問
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👉閱讀很方便
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👉水豚君的動物樂園-Sogo百貨新竹店位置
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水豚君的動物樂園新竹快閃店就在SOGO百貨3樓的好豆味豆花旁邊，即日起至2/18，採免費入場喔
除了這裡以外新竹也有水豚麥胖，有現正超夯的壓片可頌、巨大蛋塔、六蒜包等麵包甜點喔！
👉水豚君的動物樂園-Sogo百貨新竹店環境介紹
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先來看看水豚君與他的朋友們吧！小朋友看到應該會被吸引住吧
會場裡有超多水豚君的周邊耶，大家除了來拍照以外，應該也會手滑買不少東西喔
農曆新年要到了，他們還推出限量超值福袋 999元/個，小米很好奇內容物有什麼，有興趣的朋友去揭開謎底吧 XD
大大小小的水豚君娃娃真的很可愛
有超大的水豚君耶，小結巴說買回家去當抱枕應該很不錯喔~
各種可愛造型的水豚君，大家真的要hold住，超容易手滑的 XD
這個像甜甜圈的坐墊超卡哇伊的
再往裡面走還有水豚君的朋友們，像是陽光君、米白君、駱馬君等等。
小米差點就要買穿著熊貓服裝的水豚了，但是被小結巴阻止了
還有花朵、小蜜蜂、花布造型的水豚，最右邊像不像現在抖音很流行的東北大花布呢
除了絨毛娃娃以外，還有鑰匙圈、手機掛繩夾片、馬克杯等周邊商品
小米現在覺得手機用掛繩好方便，所以買了一個掛繩夾片250元~
其他馬克杯、保溫杯等商品就給大家參考啦
印有水豚圖案的包包也好可愛，水豚控來到這邊應該會失心瘋
還有超擬真站立貓、忠犬麻糬柴犬、那隻鳥anotori等卡通人物
除了周邊商品以外，還有小朋友很愛玩的急速星球彈珠台。
可以來做超可愛的水豚君紀念幣~
可以來個50元的水豚君姓名貼，操作相當簡單，輸入名字並選擇好字型，按下確定就列印出來囉
旁邊有大頭貼機，提供水豚裝、頭飾、眼鏡給大家使用，大家可以裝扮一下再跟閨密、情侶一起拍大頭貼
還有夾娃娃機可以玩樂，真的是小朋友的樂園呢。
有小米最愛的間諜家家酒安妮亞耶
有消費的朋友，可以用69元加購冰淇淋，原價120元小米覺得有點貴，69元就還行
有五種口味可以選擇，小米選的是大湖草莓口味，酸酸甜甜還挺不錯的，用可愛的塑膠杯承裝，底部有脆脆的小零食~
以上是我們的心得分享，水豚君的動物樂園快閃新竹SOGO百貨，水豚控必須要來逛逛，蒐集相關周邊商品，小米推薦給大家
👉水豚君的動物樂園-Sogo百貨新竹店營業時間地址
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【水豚君的動物樂園-Sogo百貨新竹店】
🌟活動日期：即日起至2/18(日)
🏠地址：新竹市東區中央路239號3樓 (SOGO百貨新竹店)
⏰營業時間：週日至週四 11:00–21:30,週五、六 11:00–22:00
粉絲團：水豚君台灣官方粉絲團 ( カピバラさん Kapibara San )
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）
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