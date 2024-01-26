冷冷的冬天誰不想吃得暖呼呼啊~

宜蘭羅東這間李家莊羊肉爐就讓你吃到飽，滿足大家冬季進補、暖身暖胃又飽足的願望

會知道李家莊羊肉爐是因為前陣子經過羅東歪仔歪橋附近時，看見一間燈光明亮、座無虛席的餐廳，當下就決定要來嚐鮮，這次終於碰上低溫寒流，趕緊拉著家人前往，還好我們事先打電話訂了位，用餐時間客人滿滿，而且看起來幾乎都是在地人

李家莊羊肉爐｜餐廳環境

李家莊羊肉爐地點很好找，導航至宜蘭羅東的復興路上，餐廳有附設停車場(大約有8個車位)，大馬路旁白線也方便停車

店內的用餐空間很寬敞桌數也不少，由於是獨立的建築物四周沒有其他遮蔽，還有兩側大面窗戶讓空氣有足夠的流通，所以室內也不會覺得煙霧迷漫或悶熱

古時有此一說，羊肉性溫熱，不但可以補氣滋陽，同時開胃健脾又去濕氣，體弱怯寒者如果常吃羊肉，更可以補虛增氣血。羊肉各部位在口感和營養成分上都有所不同，全身都是寶，有「百藥之庫」的美稱。

在濕冷的冬天吃羊肉爐，改善手腳冰冷氣以及氣血循環不良，這部分對女生真的很有助益耶

▼餐具自助區

▼醬料區 (辣椒、豆腐乳、沙茶醬、蒜泥)

▼茶包區 (花茶、綠茶、咖啡)

▼加湯區 (另外 提供大骨吸管)

李家莊羊肉爐｜用餐方式

★ 平日(周一到週五) 大人 $450

★ 假日(周六到週日) 大人 $480

★ 小孩 $180 (90-150公分)

★ 小孩90公分以下免費

★ 用餐時間 2小時

店家也提供外帶或訂購，項目和價格都清楚標示在櫃台

李家莊羊肉爐｜食材介紹

吃到飽的形式是冰箱內食材可以隨意取用，

玻璃瓶裝汽水(可樂/雪碧/芬達) 無限享用，

酒類及其他則需另外付費 (請看標價)



▼限量供應區

【限量供應】 部分有

羊心、白蝦、章魚腳、羊睪丸

冷藏冰箱內的各式食材很多，依照類別分別標示盛裝 ( 取用時請帶上口罩 ) 入座之後便可以自行拿著空盤挑選喜歡吃的東西，不過也順便提醒大家別浪費食材，吃多少就拿多少囉

火鍋類 (米血糕、貢丸、餃類、鳥蛋、豆皮、油豆腐…)和各式蔬菜、菇類都有

另一旁的冷凍櫃則提供 羊肉片、豬肉片和牛肉片，這裡也是自行夾取，冷藏和冷凍櫃裡的東西都已經補得滿滿，也不時有工作人員過來巡視

最棒的是羊肋排、羊大骨、羊腳筋一樣是吃到飽

太威了，羊肉爐當然要吃羊肉吃個過癮

▼羊肋排

▼羊腳筋

▼羊大骨

兩大籃的新鮮蔬菜，還有王子麵都是隨你拿

▼冰淇淋區

雖然說是吃到飽，但我們還是依照自己的食量先酌量取用，不必急著拿滿一整桌，想吃的東西每一樣先拿一些來煮，慢慢吃慢慢享用，不浪費店家的食材自己能夠吃得高興滿足便好(所以就沒有拍滿桌的菜肉)

豬肉片和牛肉片家裡青少年拿得挺開心，正值成長階段肉肉肯定要補充多一點，孩子也都會先拿一小盤，等吃完才會再去拿

入座之後工作人員就會先上一鍋湯底和基本的料，其餘食材都是另外加入，剛從冷颼颼的外頭進來看到這一鍋滾滾的羊肉爐，心底實在有夠暖，隨著沸騰的聲音噗滋噗滋，期待大快朵頤的感覺真美妙 😄

來李家莊務必要試試 羊肋排、羊大骨、羊腳筋

羊肋排 軟嫩醃得夠味 ，

羊腳筋QQ的很有嚼勁

羊大骨 先啃完骨頭旁邊的肉肉再去吸骨髓

光是吃這三樣經典菜就超級滿足

而且新鮮沒有羊騷味喔

沾上豆瓣醬風味絕佳

羊肉爐湯頭原本清甜，加入各種食材之後變得更濃郁了，喝上好幾碗全身都暖和起來，冬季最讓人感到幸福的就屬這一味羊肉爐

李家莊羊肉爐｜用餐心得

在宜蘭少見的羊肉爐吃到飽就在羅東，用餐空間大也方便停車，個人覺得豬肉牛肉片和食材方面算是普通等級，但是羊肋排、羊大骨、羊腳筋 不但好吃又不限量真的很可以，平日一人$450吃到飽，飲料泡麵白飯皆自由享用，其實一餐也可以很飽足，最重要的是用餐記得先訂位喔

李家莊羊肉爐｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣羅東鎮復興路三段542號

■ 電話 : 03 9659886

■ 營業時間

（4月～9月）

週一～週日 16:00～22:30

（10月～3月）

週一～週五16:00～22:30

週六～週日 11:30～22:30

■ 公休日: 依臉書公告為主

■ FB臉書: 李家莊羊肉爐

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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