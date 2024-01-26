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宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋排、羊腳筋、羊大骨，用餐時間要訂位｜羅東美食

2024-01-26 13:39:52 撒野樂活小村婦 人氣：119
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：144篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 羅東鎮

造訪商家：李家莊羊肉爐
phone03-9659886
place宜蘭縣羅東鎮復興路三段542號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

冷冷的冬天誰不想吃得暖呼呼啊~ 

宜蘭羅東這間李家莊羊肉爐就讓你吃到飽滿足大家冬季進補、暖身暖胃又飽足的願望

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

會知道李家莊羊肉爐是因為前陣子經過羅東歪仔歪橋附近時，看見一間燈光明亮、座無虛席的餐廳，當下就決定要來嚐鮮，這次終於碰上低溫寒流，趕緊拉著家人前往，還好我們事先打電話訂了位，用餐時間客人滿滿，而且看起來幾乎都是在地人 

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

  李家莊羊肉爐｜餐廳環境  

李家莊羊肉爐地點很好找，導航至宜蘭羅東復興路上，餐廳有附設停車場(大約有8個車位)，大馬路旁白線也方便停車

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

店內的用餐空間很寬敞桌數也不少，由於是獨立的建築物四周沒有其他遮蔽，還有兩側大面窗戶讓空氣有足夠的流通，所以室內也不會覺得煙霧迷漫或悶熱

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

古時有此一說，羊肉性溫熱，不但可以補氣滋陽，同時開胃健脾又去濕氣，體弱怯寒者如果常吃羊肉，更可以補虛增氣血。羊肉各部位在口感和營養成分上都有所不同，全身都是寶，有「百藥之庫」的美稱

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

在濕冷的冬天吃羊肉爐，改善手腳冰冷氣以及氣血循環不良，這部分對女生真的很有助益耶

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

餐具自助區 

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

醬料區 (辣椒、豆腐乳、沙茶醬、蒜泥)

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

茶包區 (花茶、綠茶、咖啡)

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

加湯區 (另外 提供大骨吸管)

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

  李家莊羊肉爐｜用餐方式   

★ 平日(周一到週五)  大人  $450   

★ 假日(周六到週日)  大人  $480   

★ 小孩 $180 (90-150公分)

★ 小孩90公分以下免費 

★ 用餐時間 2小時

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

店家也提供外帶或訂購，項目和價格都清楚標示在櫃台

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

  李家莊羊肉爐｜食材介紹  

吃到飽的形式是冰箱內食材可以隨意取用，

玻璃瓶裝汽水(可樂/雪碧/芬達) 無限享用，

酒類及其他則需另外付費 (請看標價)

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋
限量供應區 

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

【限量供應】 部分有 

羊心、白蝦、章魚腳、羊睪丸 

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

冷藏冰箱內的各式食材很多，依照類別分別標示盛裝 ( 取用時請帶上口罩 ) 入座之後便可以自行拿著空盤挑選喜歡吃的東西，不過也順便提醒大家別浪費食材，吃多少就拿多少囉

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

火鍋類 (米血糕、貢丸、餃類、鳥蛋、豆皮、油豆腐…)和各式蔬菜、菇類都有

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

另一旁的冷凍櫃則提供 羊肉片、豬肉片牛肉片，這裡也是自行夾取，冷藏和冷凍櫃裡的東西都已經補得滿滿，也不時有工作人員過來巡視 

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

最棒的是羊肋排、羊大骨、羊腳筋一樣是吃到飽

太威了，羊肉爐當然要吃羊肉吃個過癮

▼羊肋排

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

▼羊腳筋

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

▼羊大骨 

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宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

兩大籃的新鮮蔬菜，還有王子麵都是隨你拿

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

▼冰淇淋區 

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

雖然說是吃到飽，但我們還是依照自己的食量先酌量取用，不必急著拿滿一整桌，想吃的東西每一樣先拿一些來煮，慢慢吃慢慢享用，不浪費店家的食材自己能夠吃得高興滿足便好(所以就沒有拍滿桌的菜肉)

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

豬肉片牛肉片家裡青少年拿得挺開心，正值成長階段肉肉肯定要補充多一點，孩子也都會先拿一小盤，等吃完才會再去拿

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

入座之後工作人員就會先上一鍋湯底和基本的料，其餘食材都是另外加入，剛從冷颼颼的外頭進來看到這一鍋滾滾的羊肉爐，心底實在有夠暖，隨著沸騰的聲音噗滋噗滋，期待大快朵頤的感覺真美妙  😄

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

李家莊務必要試試 羊肋排、羊大骨、羊腳筋 

羊肋排 軟嫩醃得夠味 ，

羊腳筋QQ的很有嚼勁

羊大骨 先啃完骨頭旁邊的肉肉再去吸骨髓

光是吃這三樣經典菜就超級滿足

而且新鮮沒有羊騷味喔 

沾上豆瓣醬風味絕佳

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

羊肉爐湯頭原本清甜，加入各種食材之後變得更濃郁了，喝上好幾碗全身都暖和起來，冬季最讓人感到幸福的就屬這一味羊肉爐

宜蘭唯一羊肉爐吃到飽【李家莊羊肉爐】冰箱食材任你拿，還有羊肋

  李家莊羊肉爐｜用餐心得  

在宜蘭少見的羊肉爐吃到飽就在羅東，用餐空間大也方便停車，個人覺得豬肉牛肉片和食材方面算是普通等級，但是羊肋排、羊大骨、羊腳筋 不但好吃又不限量真的很可以平日一人$450吃到飽，飲料泡麵白飯皆自由享用，其實一餐也可以很飽足，最重要的是用餐記得先訂位喔

  李家莊羊肉爐｜店家資訊  

■ 地址 : 宜蘭縣羅東鎮復興路三段542號 

■ 電話 : 03 9659886

■ 營業時間  

 （4月～9月）
   週一～週日 16:00～22:30
 （10月～3月）
   週一～週五16:00～22:30
   週六～週日 11:30～22:30

■ 公休日: 依臉書公告為主

■ FB臉書: 李家莊羊肉爐

    撒野樂活小村婦 窩客島 WalkerLand

https://www.walkerland.com.tw/bloggers/125808/article

    撒野樂活小村婦 的 IG   

https://www.instagram.com/smallesa_wu/

   歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦   

●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主                 

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