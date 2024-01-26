店家資訊:

江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽 西門店

地址: 台北市萬華區西寧南路123號4樓

電話: 02-2331-0501

營業時間

週日~週四 11:00~22:00(收客至 20:30)

週五、週六 11:00~22:30(收客至 21:30)

FB: 江陵阿嬤강릉할매韓鍋料理吃到飽-西門店

台灣新開幕首間韓鍋料理吃到飽餐廳~ "江陵阿嬤강릉할매韓鍋料理吃到飽-西門店"

冷冷的冬天，來一碗熱騰騰的韓式豆腐鍋，絕對相當暖心也暖胃，來自韓國的品牌"江陵阿嬤강릉할매"，海外首間以吃到飽型態餐廳於2023年12.01插旗台灣囉，也是台灣首間韓鍋料理吃到飽餐廳

主打韓國五種超嫩豆腐鍋，現點現煮，無限續點，可搭配牛肉、豬肉或海鮮，及超過30種道地韓國料理自取吃到飽，包括各式韓式傳統煎餅、醃漬小菜、韓式炸物、菜包肉、韓式六色拌飯、辣炒豬肉、BBQ鐵板牛、韓式蒸蛋、韓式炒冬粉、人蔘雞粥、韓式傳統甜品/飲料...等，絕對讓您吃得飽足又開懷

每人只要$498加一成清潔費，平價又CP值超高，品嚐道地韓式美味，尤其保留韓國阿嬤私房美味，還使用韓國直輸醬料，還原韓國道地美味，讓您不用飛去韓國，也可品嚐當地經典原味

原文網址: 【西門吃到飽推薦】『江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽 西門店』近西門站/平價、CP值高/台灣首間韓鍋料理吃到飽/每人只要$498/豆腐鍋無限續點，超過30道韓式料理、小菜自取吃到飽

江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽 西門店，鄰近捷運西門站，6號出口，步行約6分鐘，位於西門町TiT大樓4樓/唐吉軻德樓上，地理位置可謂相當便利

唐吉軻德B3設有付費停車場，峨嵋立體停車站

店內環境寬敞明亮，多為四人座位，人多時也可併桌，座位相當舒適放鬆

桌子旁也設有餐巾設置，也備有服務鈴，如果需要點餐或是用餐問題，都可以按服務鈴喔

環境相當悠閒放鬆，餐廳播放著韓文歌曲，感覺一秒到韓國般

中間設有開放自助吧，可以自由拿取

【江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽價位及菜單】

吃到飽價位說明：

🔥成人$498元/人

🔥兒童(110~140cm)$250元/人

1️⃣ 不分平假日及用餐時段，價位均相同

2️⃣ 身高未滿110cm之幼童免費，141cm以上即算成人費用

3️⃣ 以上收費均需另加10%清潔費

4️⃣ 平日下午16:30前可單人用餐

用餐時間：90分鐘

(入場即開始計算,需全員到齊方可入場)

⭐營業時間：

週日至週四11:00~22:00(收客至20:30)

週五、週六11:00~22:30(收客至21:00)

(全天供餐，無休息時段)

地址：台北市萬華區西寧南路123號4樓

(西門町TiT大樓4樓/唐吉訶德樓上)

電話：02-23310501

首先，店員帶我們入座，先點選豆腐鍋口味，可選擇辣度、肉品，也有提供無辣的蔬菜高湯及綜合菇菇鍋

很佛心的是，可以不限次數點選，若點菜單用完了，還可再向店員拿新的點單喔

自助吧菜色皆可自由取用喔

韓式涼拌/醃漬小菜

首先開吃的是選擇我最喜歡的韓式小菜，共有9種小菜

涼拌QQ麵、涼拌綠豆芽、涼拌黑麻糊蓮藕、涼拌裙帶絲、涼拌小黃瓜、蜜黑豆、韓國泡菜、高麗菜炒菇、炒時蔬

韓式涼拌/醃漬小菜，每道都很道地美味，相當清爽開胃，我覺得涼拌黑麻糊蓮藕相當特別，濃郁的芝麻香氣，搭配脆口清新的蓮藕，相當爽口

經典韓國料理

BBQ醬炒牛肉

肉片充滿鹹香的BBQ醬香氣，肉質醇香好嚼

辣炒豬肉

豬肉炒製飄香美味，口感微辣

BBQ鐵板牛

也可作為菜包肉的肉片，口感鹹香濃郁，滋味相當大推

菜包肉

厚切的豬五花肉，可以吃到QQ的肥肉及醇香的瘦肉口感，淋上韓國味噌醬，再搭配蒜片，包著生菜，一口品嚐，相當過癮又帶有咬勁

建議大家一定要搭配蒜片及韓國味噌醬，相當增味好吃

韓式蒸蛋

滑嫩細緻的蒸蛋，充滿蛋香，口味不會重口，相當清新好食

韓式六色拌飯

1.拿拌飯專用晚裝盛白飯 2.夾取喜歡的配菜(香菇、綠豆芽、紅蘿蔔絲、青菜、絞肉、海苔絲)

3.加入適量韓國拌飯醬 4.再淋上些許麻油

拿取自己喜歡的配料，我是每種都拿了，將飯均勻攪拌，相當美味的滋味，搭配清爽的蔬菜，及增味的韓國拌飯醬，相當可口道地

尤其店內醬料都是韓國的直輸醬料，還原韓國道地美味

韓國傳統煎餅

馬鈴薯起司煎餅

可以品嚐到綿密的馬鈴薯，搭配上層濃郁的起司，煎餅也厚實好吃又具麵香

蔬菜海鮮煎餅

滿滿的清爽蔬菜，裡面還有多量的Q嫩花枝，充滿海鮮原味，我相當喜愛

可以搭配煎餅沾醬，相當增味好食

櫛瓜小煎餅、豆腐小煎餅、杏鮑菇小煎餅

我最喜歡韓劇裡常有的櫛瓜小煎餅，裡面還保有蔬菜的水份，相當清爽好吃，而且韓劇橋段中常出現，有身歷其境的感覺

現炒/熟食

韓式炒冬粉

鹹鹹甜甜的韓式炒冬粉是我的最愛，冬粉滑溜Q彈，好吃又多層次口感，美味大推

人蔘雞粥

冬天來一碗感覺暖呼呼的，米粒熬煮的很軟綿，還有用紅棗增添元氣，裡面也有熬煮多時的雞肉，整體感覺相當滋補好喝

泡菜方塊豆腐

黑糖花生豆腐花 (甜品) 涼豆腐

1.夾一塊左方蒸籠內涼的嫩豆腐，放在餐盤上

2. 淋上一匙黑糖漿、灑上些許黑糖粉、及花生碎粒，即可享用

豆腐涼爽好吃，口感嫩口細緻，搭配黑糖漿、黑糖粉、花生碎粒，相當增添滋味，整體口感香甜甜蜜

泡菜方塊豆腐 (鹹食) 熱食

1. 夾一塊右方蒸籠內，熱的方塊豆腐，放在餐盤內

2. 夾取適量的韓國泡菜放在豆腐上，即可享用

綿密又充滿豆香的方塊豆腐，趁著熱氣，更具口感，搭配酸辣的韓國泡菜，相當對味

韓式經典炸物

綜合蔬菜炸物

綜合多樣蔬菜，口感酥脆可口

韓式炸雞

肉質軟嫩美味，外層裹上韓式特製醬料，甜鹹好吃，道地又大推

酥炸魚排、炸洋蔥圈、Q彈芝麻球

酥炸魚排，裡面是細緻柔嫩的魚肉，外層酥香美味；炸洋蔥圈，酥脆可口，可搭配洋蔥奶油醬，更添滋味

Q彈芝麻球，裡面是甜香的紅豆，外層Q軟好食

韓式傳統甜品/飲料

韓式水果花菜

冬天也能吃到西瓜喔，西瓜加上當季水果及牛奶，酸甜口感，清爽好喝

飲料: 無糖可樂、美粒果清果汁、萊姆氣泡水、檸檬紅茶、清爽檸檬、可口可樂

咖啡、可爾必思、無糖黃金烏龍茶

冰沙: 野菜果物、冬瓜檸檬

我相當推韓國玉米鬚茶，無糖口味，又帶點麥香風味，感覺相當清雅好喝

店家也提供生雞蛋

可以在嫩豆腐鍋上桌後，還滾燙的時候，立即打入1顆雞蛋，再用湯匙將鍋內食材撥開，讓蛋沉入鍋底，約1分鐘後即可攪拌食用

泡菜嫩豆腐鍋 (小辣 / 海鮮)

不得不說他的豆腐真的超級軟嫩細緻的，口感柔嫩好吃，還有淡淡的豆香，相當令人回味無窮

我點選海鮮，有一隻Q嫩的白蝦及鮮甜的蛤蜊，相當具有海味，湯頭選擇小辣，但辣度算是蠻辣的喔，相當爽辣夠勁的

蔬菜高湯嫩豆腐鍋 (不辣 / 牛肉)

建議不喜歡吃辣的朋友點選

蔬菜高湯嫩豆腐鍋，是不辣的湯頭，充滿蔬菜的清甜滋味，裡面的豆腐也相當細嫩美味

我選擇牛肉，口感醇香帶有一點嚼勁，本來想再加點一輪的，但實在太飽了，所以作罷，不然也想選擇其他口味的豆腐鍋試試看

江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽，每人只要$498+10%，五種嫩豆腐鍋可無限續點，也可選擇辣度及肉品種類，各式韓式料理、小菜也能無限自取吃到飽

店家保留韓國江陵地區的手作風味，店內所有醬料及調味皆為韓國原裝進口，再搭配台灣的在地新鮮食材，還原江陵阿嬤的私房手作美味

這份美味，您一定要品嚐看看喔^^

覺得不錯，推薦給大家囉^^

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