桃園新開幕羊肉爐-正港現宰羊肉爐，短短半年就吸引大批饕客前來，食尚玩家也來報導，天氣冷想要補一下，天天新鮮直送新鮮羊肉，這家已成為桃園人過冬吃美食的新選擇了~

正港現宰羊肉爐鄰近陽明公園停車場，未來附近有捷運站，想吃美味的羊肉料理超方便，這個冬天就來享受現宰羊肉爐的好滋味，補補身子來這邊準沒錯！

羊肉爐要好吃兩個關鍵第1是肉品新鮮、第2就是湯頭，用心熬煮加入羊油、大骨及中藥材的高湯，香醇回甘滋味相當迷人！放入紅燒羊肉、五花羊肉、腱子羊肉塊，超大一鍋有夠澎湃～

正港現宰羊肉爐肉品尚青，純瘦羊肉片涮個幾秒，快速放入口中，軟嫩的口感令人幸福不已～限量白切三層肉Q彈口感、嘴邊羊肉外皮超有彈性！

喜歡吃炒羊肉的朋友，超香沙茶羊肉、軟嫩的蔥爆羊肉、超補麻油羊肉都適合當下酒菜。羊內臟出乎意料之外的美味，蔥爆羊鞭Q彈、麻油羊腰子爽脆、羊大骨吸得到骨髓精華，補足滿滿的元氣！

最後來份加入羊油的麵線，Q彈涮嘴一不小心就吃光光；吃鍋當然要放滿蔬菜跟火鍋料，通通均一價只要50元銅板價，超划算完全不會傷荷包，從台北或外縣市特地，來桃園吃正港現宰羊肉爐也划算👍

正港現宰羊肉爐紅通通的招牌很吸引人，目前門口在坐捷運工程，所以擋到了對面公園停車場的視線，不過不用擔心跟著導航走超明顯，一下子就到了停車場~

正港現宰羊肉爐的羊肉從彰化產地直送，羊肉新鮮又大塊，每天限量販售，有想吃的部位建議要早點來才吃得到喔~

正港現宰羊肉爐菜單

正港羊肉爐湯底

湯頭真的太好喝了，我一走進店內就聞到香氣，裏頭加了中藥包、羊大骨、羊油烹煮，湯頭喝起來特別香醇，不會有很刺鼻的中藥味

加入滿滿的羊肉烹煮後，湯頭多了羊肉湯汁，喝起來更加夠味~冬天就要吃要大口喝熱湯才幸福，來正港現宰羊肉爐別忘了多喝幾碗暖暖身子喔~

純瘦羊肉片$750半斤

我最愛吃羊肉片，但台灣很多羊肉都是用進口組合肉，想吃正宗羊肉就是要來這種強調現宰羊肉的餐廳，看看這個紅通通的肉色就口水直流

因為羊肉很新鮮，只要涮個幾秒就好，呈現粉紅色澤就很好吃，軟嫩多汁的口感，羊肉湯汁充滿口腔，一片接一片超滿足~

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五花羊肉$600半斤

帶皮的五花羊肉跟一般我印象的五花肉不同，外皮超級Q彈，連不太敢吃肥肉的我都可以大口品嚐，完全不油膩，補充滿滿膠原蛋白超有咬勁~

紅燒羊肉$700半斤

紅燒羊肉超級大塊，吸滿羊肉高湯後，味道變得更香，還有淡淡的中藥香氣，越嚼越香的羊肉千萬別錯過！

腱子羊肉塊$750 半斤

想多補充蛋白質的朋友，這個全瘦的腱子肉是個好選擇，肉塊頗有厚度，越煮肉質越嫩，沾上豆腐醬超涮嘴～

白切三層肉$400（限量）

限量供應的白切三層肉，看看這個肉色有夠漂亮，一入口感受到豐富的膠質，非常Ｑ彈，羊肉軟硬適中超好吃～

一進來用餐，記得就要先問今天還有沒有白切三層肉喔？如果有的話別猶豫立刻點起來

嘴邊羊肉$400

我都不知道羊肉也有嘴邊肉，跟豬肉的嘴邊肉不同，羊肉的嘴邊肉好大塊，肉質很細緻不會乾柴，外皮軟Ｑ帶有咬勁，不用沾醬就很好吃～

麻油羊腰子$400

冬天就是要吃麻油系列，點羊腰子時店家有提醒腥味比較重，但我吃起來卻不覺得有腥味，帶點脆脆的口感非常涮嘴～冬天就是要吃腰子補一下！

麻油羊肉$400

另一個麻油美食就是炒羊肉，像我家人超愛吃炒過麻油的薑片，一片接一片除去身上的寒氣，羊肉吸收麻油的香氣，補足過冬的爆棚能量

蔥爆羊鞭$200

要不是朋友想吃看看，我還真不敢嘗試，但一吃就克服自己的心理障礙，羊鞭超級Ｑ彈，而且不會有腥味，

沒有說這個是甚麼的話，我會猜是羊筋之類的東西，口感很像牛筋一樣，軟Ｑ充滿膠質，完全沒有腥味超適合當下酒菜

沙茶羊肉$300

沙茶炒羊肉超對味，一上桌就超級香，空心菜炒得油亮翠綠，羊肉熟度抓得很剛好，口感清爽一口接一口～

蔥爆羊肉$400

蔥爆羊肉真的好讚，青蔥不會嗆辣很爽口，蔥香味很迷人，搭配飲品一起享用好搭，肉質超軟嫩，一片接一片一吃就停不下來

羊大骨$150

正港現宰羊肉爐大骨裏頭滿滿的羊肉高湯，拿吸管戳一戳再加點高湯，就可以吸到滿滿的骨隨，不過要提醒這個超級燙喔，喝得時候請小心喔～

自取菜盤一律50元

將近三十種菜盤選擇，價格只要５０元銅板價格，真的很划算，現在很多自助火鍋都沒有這麼平實的價格，來正港現宰羊肉爐可以盡情吃爽爽

蔬菜類-山茼蒿50元/茼蒿50元

冬天吃鍋就是要加茼蒿，還有我這幾年很愛的山茼蒿也有，一盤只要５０元銅板價格，比起許多火鍋店單點動輒百元的價格，來正港現宰羊肉爐記得多吃幾盤菜菜喔

配料類-凍豆腐50元/蛋腸50元/豆皮50元

當然也不能少可以吸滿湯汁的豆製品及科學麵，羊肉高湯的精華完全吃得到，一口咬下湯汁立刻湧出來！火鍋料蛋腸超特別，同桌友人頭一次吃到就愛上了

羊油麵線$40

主食則推薦這個加入羊油跟羊油蔥的麵線，Ｑ彈口感熟度不會煮過頭，太涮嘴了，一不小心整盤就吃光光了！

正港現宰羊肉爐沾醬-豆腐乳、豆瓣醬

每桌都有高人氣的豆腐乳及豆瓣醬，沾羊肉真的好搭喔，鹹甜的滋味讓羊肉更加好吃，拌麵線也超級搭～

正港現宰羊肉爐辣椒醬

店員還跟我提醒有特製的辣椒，冬天就想吃點辣，這個辣椒沒有在開玩笑喔，真的辣到會讓人眼睛一亮，除非很能吃辣，否則不要一次沾太多喔～

正港現宰羊肉爐飲品

數十種飲品選擇，吃羊肉爐不能少了飲品，推薦可以來瓶冷泡茶，可以除去口中的羊肉味，相當清爽，吃再多羊肉也不怕會燥熱～

頭一次吃現宰羊肉爐就獻給了正港現宰羊肉爐，真的太滿意了，跟台北的羊肉專賣店相比，價格跟新鮮度都高出許多，推薦愛吃羊肉的朋友別錯過這家喔！

老闆剛好還帶了寵物羊一起來上班(?)，超萌外表擄獲大小朋友的芳心，手機拍個不停有夠可愛~

正港現宰羊肉爐 ５大特色

1.桃園知名溫體羊肉爐開新店，鄰近陽明公園停車場，未來附近有捷運站，天氣冷想要補一下，天天新鮮直送新鮮羊肉，肉質紮實、沒有腥味，冬天來吃現宰羊肉爐好料補補身子準沒錯！

2.用心熬煮加入羊油、大骨及中藥材的高湯，香醇回甘滋味相當迷人！放入紅燒羊肉、五花羊肉、腱子羊肉塊，超大一鍋有夠澎湃～純瘦羊肉片涮個幾秒，快速放入口中，軟嫩的口感令人幸福不已～

3.限量白切三層肉Q彈口感，感受到羊肉本身的鮮甜、嘴邊羊肉外皮超有彈性，補充滿滿膠質，肉質絕佳令人眼睛一亮！喜歡吃炒羊肉的朋友選擇也挺豐富，超香沙茶羊肉、軟嫩的蔥爆羊肉、超補麻油羊肉都適合當下酒菜

4.羊內臟出乎意料之外的美味，蔥爆羊鞭Q彈口感非常涮嘴、麻油羊腰子脆脆口感冬天必吃，在羊大骨插入吸管，吸起骨髓精華，補足滿滿的元氣！最後來份羊油麵線，軟Q口感香味四溢，一不小心就吃光光

5.吃鍋當然要放滿蔬菜跟火鍋料，我放入豆皮跟凍豆腐吸滿羊肉高湯，一口咬下湯汁充滿口中。有冬季限定的茼蒿、山茼蒿，還有少見的蛋腸，這邊通通均一價只要50元銅板價，超划算完全不用擔心傷荷包，從台北特地來吃也划算👍

💭店家資訊 正港現宰羊肉爐

🏠地址: 桃園市桃園區介壽路226號

☎️電話: 03-363-3388

⏰時間: 12:00-24:00

😪公休: 無休

💰消費: 現金

✈粉專: https://reurl.cc/eL6aoM

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406799773



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