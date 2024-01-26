今天又來到基隆覓食，天雨....無妨，到仁愛市場就對了 !

仁愛市場2樓美食區吃過不下十家，今天目標鎖定沒吃過的阿嬌炒麵 。

今天特別注意阿嬌炒麵的內用區，發現好大 ! 應該是仁愛市場內屬一屬二的大攤位 。

且看起來頗受在地人歡迎，週六我們大約11點30到，已經要排隊，所幸等了約10分鐘就能入座 。



阿嬌炒麵的蚵仔湯是一道經典的台灣小吃，

湯頭鮮美，蚵仔肥美，還不錯，不過蚵仔多一點更好XD

阿嬌炒麵的炒豬肝是另一道受歡迎的菜色，

豬肝吃起來軟中帶脆，味道適中滿滿鍋氣，好吃 !



咖哩什錦炒麵在網路上非常有人氣，今天當然是必點 !

一上桌咖哩香濃郁撲鼻，配料豐富，尤其是兩隻海蝦和豬肝，新鮮、脆口 。

麵條看似一般的油麵，但吃起來卻多了一股意外的勁道，

吸附咖哩醬汁後，美味、涮嘴，非常好吃 。

希望這篇美食記錄能夠幫助您更了解基隆仁愛市場/阿嬌炒麵的美食，

如果有機會，一定要親自去品嚐一下！

google地圖連結 : 阿嬌炒麵

地址 : 基隆市仁愛區仁四路29號二樓

電話 : 02-2426-5089

營業時間 : 10:00–18:30，週二休息

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