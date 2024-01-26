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基隆美食，仁愛市場阿嬌炒麵，簡單味美，咖哩炒麵、炒豬肝必吃 !

2024-01-26 14:52:36 Cheng chun 人氣：101
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窩客好文

Cheng chun

發表篇數：14篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：基隆市 > 仁愛區

造訪商家：阿嬌炒麵
phone02-24265089
place基隆市仁愛區200仁四路29號2樓
作者本次評價：
3.80
美味度
4.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
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基隆美食，仁愛市場阿嬌炒麵，簡單味美，咖哩炒麵、炒豬肝必吃

今天又來到基隆覓食，天雨....無妨，到仁愛市場就對了 !

 

基隆美食，仁愛市場阿嬌炒麵，簡單味美，咖哩炒麵、炒豬肝必吃

仁愛市場2樓美食區吃過不下十家，今天目標鎖定沒吃過的阿嬌炒麵

今天特別注意阿嬌炒麵的內用區，發現好大 ! 應該是仁愛市場內屬一屬二的大攤位 。

且看起來頗受在地人歡迎，週六我們大約11點30到，已經要排隊，所幸等了約10分鐘就能入座 。

 

基隆美食，仁愛市場阿嬌炒麵，簡單味美，咖哩炒麵、炒豬肝必吃
阿嬌炒麵的蚵仔湯是一道經典的台灣小吃，

湯頭鮮美，蚵仔肥美，還不錯，不過蚵仔多一點更好XD

 

基隆美食，仁愛市場阿嬌炒麵，簡單味美，咖哩炒麵、炒豬肝必吃

基隆美食，仁愛市場阿嬌炒麵，簡單味美，咖哩炒麵、炒豬肝必吃

阿嬌炒麵的炒豬肝是另一道受歡迎的菜色，

豬肝吃起來軟中帶脆，味道適中滿滿鍋氣，好吃 !

 

基隆美食，仁愛市場阿嬌炒麵，簡單味美，咖哩炒麵、炒豬肝必吃

基隆美食，仁愛市場阿嬌炒麵，簡單味美，咖哩炒麵、炒豬肝必吃
咖哩什錦炒麵在網路上非常有人氣，今天當然是必點 !

一上桌咖哩香濃郁撲鼻，配料豐富，尤其是兩隻海蝦和豬肝，新鮮、脆口 。

 

基隆美食，仁愛市場阿嬌炒麵，簡單味美，咖哩炒麵、炒豬肝必吃

麵條看似一般的油麵，但吃起來卻多了一股意外的勁道，

吸附咖哩醬汁後，美味、涮嘴，非常好吃 。

 

希望這篇美食記錄能夠幫助您更了解基隆仁愛市場/阿嬌炒麵的美食，

如果有機會，一定要親自去品嚐一下！

 

  • google地圖連結 : 阿嬌炒麵
  • 地址 : 基隆市仁愛區仁四路29號二樓
  • 電話 : 02-2426-5089
  • 營業時間 : 10:00–18:30，週二休息

 

 

文章標籤

基隆仁愛市場美食 阿嬌炒麵 排隊店 咖哩炒麵 炒豬肝
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