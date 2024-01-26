天氣冷就是要吃火鍋啊！趁著這周寒流來介紹這家「食藝石頭火鍋」再適合不過了！麻油爆香快炒的石頭火鍋，加入各式肉品蔬菜食材，喔~香氣整個滿出來！與家人或三五好友團聚聚餐最佳選擇！

食藝石頭火鍋目前有西區民權店、南區工學店、北屯水湳店等三家分店，今天來位於較市區的民權店，外觀鮮豔斗大的招牌吸睛度滿滿

第一次來應該會滿是疑惑，不是火鍋店嗎？怎麼看起來完全不像火鍋店，原來是二樓才是用餐區~

到了二樓滿滿台式街邊風格裝潢~很像來到熱炒店的local熱鬧感

店內空間很大，很適合與三五好友來聚餐！

食藝石頭火鍋民權店價格

一人起鍋費是30元，肉品海鮮都是直接和店家點餐的，價格一目瞭然

在家鄉雲林吃到的石頭火鍋也是像這樣要吃什麼自己拿，最後以盤子計價！價格依盤子顏色計算30-80元都有

食材都有用保鮮膜包起來不怕衛生問題

醬料也好多好特別的！

還有特調醬料教學，試沾了真的很不錯！

牆上也有列出一些特色食材可以點看看！

再來要先來爆香鍋底，加入小魚乾、蝦米、扁魚，還有洋蔥、大白菜等，用麻油拌炒，有夠香！！！

若有點肉片，也會連肉片一起拌炒喔！炒至半熟會先盛起來，要吃時下去涮一下就好了！

最後倒入獨門高湯~高湯是店家用雞骨+蔬菜熬煮6小時而成！

滿滿一桌超澎湃！

五花牛油脂較多，滿滿油香氣

一開始爆香時有一起拌炒，半熟狀態再涮一下就可以吃了

沙朗牛偏瘦肉，較無油脂，但吃起來還是軟嫩！

也是半熟狀泰在涮一下就可以吃了

鮑魚肉質Q彈，干貝是組合干貝，但還是蠻不錯的~花枝肉質彈牙~加入一起煮滿滿鮮味，鯛魚肉質超嫩！必點！！！而且超大一塊

花枝漿／蝦仁漿，漿類我超推！裡頭真的有滿滿花枝和蝦仁，煮後彈牙~真的超讚！手工日曬腐竹這個也推！吸滿湯汁一起入口好滿足！千張豆皮薄如紙但也能吸附湯汁好讚！還有台南特色配料麵麩好酷！空洞吸飽湯汁~超涮嘴！香港炸魚皮很脆，放進湯裡泡一下微脆的口感超級讚！高麗菜和大陸妹也是我的蔬菜必點~

另外還有點一些鍋料、鍋燒意麵、豆腐、蘿蔔等，都很美味！

整體來說，真的是會讓人一吃愛上的火鍋店，有別於一人一鍋的消費方式，這樣以盤計價、想吃自己拿的消費方式，非常適合三五好友或是與家人聚餐！一邊煮一邊聊天，更有聚在一起的感覺！

【 食藝石頭火鍋 民權店 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/no10stonepot/

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/hi_hi_ian/

▸ 地址｜台中市西區民權路215號2樓

▸ 電話｜0906397010

▸ 營業時間｜17:00-23:00

▸ 僅提供現金結帳



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