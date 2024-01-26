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台北市萬華區美食，西門町富宏牛肉麵，超值高CP，24時營業

2024-01-26 15:07:24 Cheng chun 人氣：102
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窩客好文

Cheng chun

發表篇數：14篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：富宏牛肉麵 (原建宏牛肉麵) 總店
phone02-2371-2747
place台北市萬華區洛陽街67.69號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
5.00
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台北市萬華區美食，西門町富宏牛肉麵，超值高CP，24時營業

台北西門町，說到牛肉麵，洛陽街一定是饕客們的首選，

方圓100公尺聚集了6家麵店，今天先來google地圖上人氣最高的「富宏牛肉麵」一探究竟 !

 

 

台北市萬華區美食，西門町富宏牛肉麵，超值高CP，24時營業

位於萬華區洛陽街67-69號，雖然離熱鬧的街區還有一段距離，

但用餐時間人潮卻一直都沒有少過。而且還有一個特點，就是它是24小時營業。

 

台北市萬華區美食，西門町富宏牛肉麵，超值高CP，24時營業

這裡的環境很一般，但家常的氣氛卻讓人感到親切和舒適，

桌上擺放著各種調味料，讓客人可以根據自己的口味來調整牛肉麵的風味 。

 

台北市萬華區美食，西門町富宏牛肉麵，超值高CP，24時營業

牛肉麵(小)

一上桌讓大叔直呼...好狂 ! 這是100元台幣端出來的餐值 ! CP值破表 !

肉質佳且量多，湯汁溫順不死鹹，寬麵條帶著麵香，

可惜的是勁道少了些，但以這樣的價格還需要挑剔什麼 ?

 

台北市萬華區美食，西門町富宏牛肉麵，超值高CP，24時營業

台北市萬華區美食，西門町富宏牛肉麵，超值高CP，24時營業

冰箱小菜自取，價格實惠 。

 

台北市萬華區美食，西門町富宏牛肉麵，超值高CP，24時營業

台北市萬華區美食，西門町富宏牛肉麵，超值高CP，24時營業

相較牛肉麵的超值，水餃顯得普通，但麵皮的Q勁加了不少分數 。

 

台北市萬華區美食，西門町富宏牛肉麵，超值高CP，24時營業

牛雜湯也蠻推薦的，和牛肉麵一樣的湯汁，湯匙一撈，哈...有滿載而歸爽度 。

 

總的來說，富宏牛肉麵是一家非常值得推薦的餐廳，

台幣100元能吃到這樣的品質，而且24小時營業，大台北應該只有洛陽街吧 ! 。

 

  • google地圖連結 : 富宏牛肉麵
  • 地址 : 台北市萬華區洛陽街67-69號
  • 電話 : 02-2371-3028
  • 營業時間 : 24 小時營業

 

文章標籤

西門町美食 西門町牛肉麵 洛陽街牛肉麵 台北牛肉麵必吃 高CP值 24小時營業 牛雜湯
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