台北西門町，說到牛肉麵，洛陽街一定是饕客們的首選，

方圓100公尺聚集了6家麵店，今天先來google地圖上人氣最高的「富宏牛肉麵」一探究竟 !

位於萬華區洛陽街67-69號，雖然離熱鬧的街區還有一段距離，

但用餐時間人潮卻一直都沒有少過。而且還有一個特點，就是它是24小時營業。

這裡的環境很一般，但家常的氣氛卻讓人感到親切和舒適，

桌上擺放著各種調味料，讓客人可以根據自己的口味來調整牛肉麵的風味 。

牛肉麵(小)

一上桌讓大叔直呼...好狂 ! 這是100元台幣端出來的餐值 ! CP值破表 !

肉質佳且量多，湯汁溫順不死鹹，寬麵條帶著麵香，

可惜的是勁道少了些，但以這樣的價格還需要挑剔什麼 ?

冰箱小菜自取，價格實惠 。

相較牛肉麵的超值，水餃顯得普通，但麵皮的Q勁加了不少分數 。

牛雜湯也蠻推薦的，和牛肉麵一樣的湯汁，湯匙一撈，哈...有滿載而歸爽度 。

總的來說，富宏牛肉麵是一家非常值得推薦的餐廳，

台幣100元能吃到這樣的品質，而且24小時營業，大台北應該只有洛陽街吧 ! 。

google地圖連結 : 富宏牛肉麵

地址 : 台北市萬華區洛陽街67-69號

電話 : 02-2371-3028

營業時間 : 24 小時營業

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