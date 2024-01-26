全新的台南日式料理和牛燒肉-津炭燒肉

餐點主要是結合海陸的日式燒肉

因此多數料理會有炙烤甚至搭配鮭魚卵

肉品目前包含和牛與豬雞盛合套餐

如果熱愛生食級干貝跟日本大生蠔

可以嘗試海鮮盛合套餐組合

津炭燒肉

台南燒肉餐廳津炭燒肉

地點位於台南花園夜市附近

同時也位於台南好市多旁

台南燒烤津炭燒肉

周邊有公園與住宅區方便大家找停車位

津牛盛合套餐

🔸升級玉子飯/土瓶蒸/鮮蝦蒸蛋

這份套餐的肉品包含澳洲和牛板腱

牛肋條、安格斯牛小排和翼板牛



比起日本A5和牛的入口即化

澳洲和牛油脂滑嫩，同時保有牛肉紋理

個人比較偏好吃澳洲和牛!



玉子飯除了有滿滿蔥花之外還有半熟蛋黃

與牛肉還有飯拌在一起非常好吃



土瓶蒸的湯頭比較偏向海鮮清湯

結合干貝鮮蝦還有雞肉



鮮蝦蒸蛋口感則是非常軟嫩

海鮮盛合套餐

🔸升級津牛燒肉丼/蒜頭蛤蠣湯

海鮮盛合套餐結合日本大生蠔

生食級干貝、花枝和鮮蝦



烤生蠔時建議不去殼比較不會黏網

5分熟的生蠔和干貝結合了炭烤香與鮮海味

生蠔可以淋上一旁的特製醬汁

甘甜微鹹還可以稍微去腥



如果點海鮮套餐建議可以升級燒肉丼

這樣海陸雙響一次滿足!

蒜頭蛤蠣湯鮮甜~雖然蒜頭很多

但是蒜辛味不會太重

單點

🔸食蔬組合

玉米筍、青椒、山藥與杏鮑菇的蔬菜組合

🔸日本牛奶生蠔

如果沒點海鮮盛合套餐可以單點看看這道

超大顆日本牛奶生蠔，每一口都很享受



🔸炙燒干貝握手卷

🔸嫩鮭親子握手卷

干貝與鮭魚炙烤至半生熟

尤其是干貝的口感入口即化

鮭魚手卷則是搭配鮭魚卵

能品嘗到爆口的奇妙感覺

飲品

🔸冷萃綠茶

清涼爽口~去油解膩就點它

🔸葡萄沙瓦

葡萄沙瓦則是含有少許酒精濃度

喝起來像是葡萄冰火或是葡萄香檳

酒量不好的人整杯喝下去還是會有微醺感

相關資訊

-當月壽星享✨九折優惠✨

-店內座位有單人爐、雙人圓爐、與六人包廂

（預訂包廂低消6000元）

營業資訊

📍台南市北區文成路683號

⏰17:00–23:00(平日)

⏰11:00–14:30, 17:00–23:00(假日)

☎️06-3586819