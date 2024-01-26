全新的台南日式料理和牛燒肉-津炭燒肉
餐點主要是結合海陸的日式燒肉
因此多數料理會有炙烤甚至搭配鮭魚卵
肉品目前包含和牛與豬雞盛合套餐
如果熱愛生食級干貝跟日本大生蠔
可以嘗試海鮮盛合套餐組合
津炭燒肉
台南燒肉餐廳津炭燒肉
地點位於台南花園夜市附近
同時也位於台南好市多旁
台南燒烤津炭燒肉
周邊有公園與住宅區方便大家找停車位
津牛盛合套餐
🔸升級玉子飯/土瓶蒸/鮮蝦蒸蛋
這份套餐的肉品包含澳洲和牛板腱
牛肋條、安格斯牛小排和翼板牛
比起日本A5和牛的入口即化
澳洲和牛油脂滑嫩，同時保有牛肉紋理
個人比較偏好吃澳洲和牛!
玉子飯除了有滿滿蔥花之外還有半熟蛋黃
與牛肉還有飯拌在一起非常好吃
土瓶蒸的湯頭比較偏向海鮮清湯
結合干貝鮮蝦還有雞肉
鮮蝦蒸蛋口感則是非常軟嫩
海鮮盛合套餐
🔸升級津牛燒肉丼/蒜頭蛤蠣湯
海鮮盛合套餐結合日本大生蠔
生食級干貝、花枝和鮮蝦
烤生蠔時建議不去殼比較不會黏網
5分熟的生蠔和干貝結合了炭烤香與鮮海味
生蠔可以淋上一旁的特製醬汁
甘甜微鹹還可以稍微去腥
如果點海鮮套餐建議可以升級燒肉丼
這樣海陸雙響一次滿足!
蒜頭蛤蠣湯鮮甜~雖然蒜頭很多
但是蒜辛味不會太重
單點
🔸食蔬組合
玉米筍、青椒、山藥與杏鮑菇的蔬菜組合
🔸日本牛奶生蠔
如果沒點海鮮盛合套餐可以單點看看這道
超大顆日本牛奶生蠔，每一口都很享受
🔸炙燒干貝握手卷
🔸嫩鮭親子握手卷
干貝與鮭魚炙烤至半生熟
尤其是干貝的口感入口即化
鮭魚手卷則是搭配鮭魚卵
能品嘗到爆口的奇妙感覺
飲品
🔸冷萃綠茶
清涼爽口~去油解膩就點它
🔸葡萄沙瓦
葡萄沙瓦則是含有少許酒精濃度
喝起來像是葡萄冰火或是葡萄香檳
酒量不好的人整杯喝下去還是會有微醺感
相關資訊
-當月壽星享✨九折優惠✨
-店內座位有單人爐、雙人圓爐、與六人包廂
（預訂包廂低消6000元）
營業資訊
📍台南市北區文成路683號
⏰17:00–23:00(平日)
⏰11:00–14:30, 17:00–23:00(假日)
☎️06-3586819