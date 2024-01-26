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【電影首映會】從未成年青澀的愛戀，到成年後婚姻的秘辛，關於貓王和妻子的真實故事 #貓王與我【電影欣賞】【電影推薦】

2024-01-26 15:34:46 Phyllis 17 人氣：107
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Phyllis 17

發表篇數：327篇

文章類別：娛樂-戲劇電影

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車庫娛樂邀約搶先看首映場 #貓王與我

【電影首映會】從未成年青澀的愛戀，到成年後婚姻的秘辛，關於貓2-貓王與我_海報

劇情：一名14歲少女普莉西拉（卡莉史派妮 飾）因爸爸派駐德國，而和在德國服兵役的搖滾明星24歲的「貓王」艾維斯（雅各艾洛迪 飾）相識，兩人陷入熱戀，突破外界議論的身份年齡差距浪漫結婚，到貓王外遇離婚的內幕秘辛。

3-貓王與我_劇照064-貓王與我_劇照07

改編自貓王遺孀 Priscilla 於 1985 年出版的回憶錄《Elvis and Me》，講述和貓王青澀戀情的展開結婚，後因想法分歧離婚，深入貓王的生命中，了解貓王不為人知的樣貌。

5-貓王與我_劇照036-貓王與我_劇照05

遺憾的是，身為尼可拉斯凱吉、麥可傑克森的前妻也是貓王與普莉西拉的獨生女-麗莎瑪麗因病驟逝，無緣見證父母轟轟烈烈的愛情，深獲各方好評的 #貓王與我！

7-貓王與我_劇照09

#貓王與我，1月26日（五）情不自禁在台上映！

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感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 ，祝好人平安

#貓王與我 精彩預告：https://www.youtube.com/watch?v=AThZ7fhP6bE

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