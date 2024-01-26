位於日本四國地區的「德島縣」，除了有鳴門漩渦、祖谷秘境等觀光景點之外，也有許多必吃的在地美食店家。這次要推薦5間以「JR德島站」為中心，從拉麵、居酒屋到甜點都涵蓋的美食店家。每家都是從車站徒步15分鐘內可以抵達，住在市區飯店都可以輕鬆造訪！

◆德島拉麵 麵王 德島站前本店

來到德島，怎麼能不吃德島拉麵呢？！光是湯頭就分為口感清爽的「白色系」、甜鹹豚骨醬油的「茶色系」及雞骨蔬菜高湯的「黃色系」三種。在德島市區內就有100多家拉麵店，而位在車站附近的「麵王」更是深受縣民喜愛的其中一家。

以醬油調製濃郁的豚骨「茶色系」高湯為基底，再加上豬肉片、蔥花和一顆生蛋，就是最基本的德島拉麵。

先在外面使用有提供中文介面的機器點餐付款後，再找空位入座。

桌上放有無限提供的爽脆辣豆芽，不但可以增進食慾，還能去油解膩。想要加麵的話，還有黑胡椒、辣味、柚子胡椒味道的麵條供你選擇。



【店家資訊】

營業時間：10:00～24:00

交通：JR德島站步行1分

地址：徳島市寺島本町東3-6旭ビル1F

官網： https://7-men.com/

◆堂之浦 站前店

如果不喜歡濃厚醬油豚骨湯底系的拉麵，那就可以選擇主打清淡口味的「堂之浦」拉麵店。

招牌的「鯛魚鹽味拉麵」是以清爽海鮮湯底簡單搭配蔥花、豆苗和酥脆炸鯛魚皮；「花蛤鹽味奶油拉麵」則有一小盆份量十足的花蛤，搭配一塊奶油。奶油溶化後，湯明顯較為濃郁，並多了一股奶香味。

日本人喜歡在吃完拉麵後將飯拌入湯中，為這餐畫上一個完美結尾。堂之浦使用的是十五穀飯，並且能搭配起司粉或昆布鹽。

最後，外皮酥脆內餡多汁的「雞皮餃子」非常推薦，一定要吃吃看！

【店家資訊】

營業時間：18:00~23:00（L.O.22:30）

公休日：年末年始

交通：從JR德島站徒步3分

地址：徳島県徳島市寺島本町西1丁目45-1

◆銀乃介

「銀乃介」所提供的雞肉料理全部都是使用德島名物—「阿波尾雞」，是間阿波尾雞指定料理店。

阿波尾雞本身肉質優良，不管是生的、烤的、 蒸的、炸的都非常銷魂好吃。

住在德島市區的夜晚，推薦來這品嚐美味的阿波尾雞料理，同時體驗日本居酒屋的熱鬧氛圍。

【店家資訊】

地址：徳島県徳島市両国本町2-13

交通：JR德島站→步行5分

營業時間：17:00～24:00

官網：https://sc-ginnosuke.owst.jp/

◆YUZU CAFE Kitchen 德島站CLEMENT PLAZA店

YUZU CAFÉ Kitchen位於德島車站內，是間以「木頭柚子」為主的人氣甜點店。

所有品項都是由榮獲多項國際大獎的柴田勇作師傅監修。

其中，「柚子蛋糕捲」及「柚子的果實」為最具代表的兩款甜點。柚子的酸甜滋味及清新香氣融入甜食中，讓不管是蛋糕還布丁的風味更是為之一亮。

【店家資訊】

地址：德島市寺島本町西1-61

交通：JR德島站內

營業時間：10:00～19:00

官網：https://kito.yuzucafe.jp/

◆和田乃屋 本店

和田乃屋專門販售已有超過400年歷史，並被譽為「御用菓子」的瀧之燒餅(滝のやきもち)。本店位在常慶院旁，內外裝修都充滿日式風格。

印有菊花紋路，微微焦脆的外皮分別有原味、抹茶、芝麻三種口味，裡面包裹著甜而不膩的紅豆泥。同時可自由選配熱抹茶、冷抹茶、煎茶、阿波晚茶、咖啡等飲品。

由於瀧之燒餅的保存期限非常短，若想買回台灣分送給親友的話，建議離開德島當天再購買會比較好。

【店家資訊】

營業時間：10:00～17:00

公休日：週四

交通：JR徳島站步行約13分

地址：德島縣德島市眉山町大瀧山5-3

官網：http://wadanoya.com

GOOGLE MAP：https://maps.app.goo.gl/2KHbueE6vdM51LjM6

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