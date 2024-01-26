在三重這個小吃美食之都，有著許多美味的排隊美食，

這次吃到的這家是在地人推薦給Ruby的，就是店小二魯肉飯，

以道地的台灣味和實惠的價格，吸引著每天大排長龍的食客。

一踏進店小二，迎面而來的是飄散在空氣中的濃濃滷肉香味，

店內裝潢簡樸，但卻充滿著懷舊的氛圍，讓人感到溫馨又舒適。

菜單上的價格以台北物價也算親民的價格。

Ruby點了一份魯肉飯小碗 $30

魯肉飯濃郁的滷汁深深地滲透在嫩軟的豬肉上，

每一口都充滿著濃郁的肉味和香氣。

米飯口感適中，每一粒米飯都吸附了滷汁的精華美味。

蝦仁羹湯 $50



湯裡的蝦仁羹軟嫩，搭配著清淡的湯底，

加上醋和胡椒，讓湯品的整體口感更加豐富。

油豆腐 $15

店內的油豆腐是不錯的選擇，內裡鬆軟，搭配上店家特製的蒜頭辣椒醬，

味道十分獨特。一口咬下，香味四溢，醬料真的加分很多。

店家特製的蒜頭辣椒醬真的如果有單販售

Ruby會想要買一罐回家配，很百搭辣味也不會太辣。



整體來說，店小二魯肉飯不僅能夠品嚐到道地的魯肉飯，

還能夠享受到各種美味的小吃。如果你正好路過三重，

可以來吃看看店小二滷肉飯讓人回味無窮的小吃店。





【店家資訊】

👉店小二魯肉飯

🏠新北市三重區大同北路27號

☎️ 02 2984 5567

⏰AM11:00~PM21:30

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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