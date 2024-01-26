為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【三重美食】店小二魯肉飯附菜單，google評論將近4000則，果然是名不虛傳，吃了會還念的好味道｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ru…

【三重美食】店小二魯肉飯附菜單，google評論將近4000則，果然是名不虛傳，吃了會還念的好味道｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-01-26 17:32:41 Ruby說美食享受旅行 人氣：100
share
窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：402篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：店小二魯肉飯
phone02-2984 5567
place新北市三重區大同北路27號
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
share place
寫文章 回報歇業

組合圖.jpg

在三重這個小吃美食之都，有著許多美味的排隊美食，

這次吃到的這家是在地人推薦給Ruby的，就是店小二魯肉飯，

以道地的台灣味和實惠的價格，吸引著每天大排長龍的食客。

【三重美食】店小二魯肉飯附菜單，google評論將近4000

一踏進店小二，迎面而來的是飄散在空氣中的濃濃滷肉香味，

店內裝潢簡樸，但卻充滿著懷舊的氛圍，讓人感到溫馨又舒適。

【三重美食】店小二魯肉飯附菜單，google評論將近4000

菜單上的價格以台北物價也算親民的價格。

【三重美食】店小二魯肉飯附菜單，google評論將近4000

【三重美食】店小二魯肉飯附菜單，google評論將近4000

Ruby點了一份魯肉飯小碗 $30

【三重美食】店小二魯肉飯附菜單，google評論將近4000

魯肉飯濃郁的滷汁深深地滲透在嫩軟的豬肉上，

每一口都充滿著濃郁的肉味和香氣。

米飯口感適中，每一粒米飯都吸附了滷汁的精華美味。

【三重美食】店小二魯肉飯附菜單，google評論將近4000

蝦仁羹湯 $50

【三重美食】店小二魯肉飯附菜單，google評論將近4000
湯裡的蝦仁羹軟嫩，搭配著清淡的湯底，

加上醋和胡椒，讓湯品的整體口感更加豐富。

【三重美食】店小二魯肉飯附菜單，google評論將近4000

油豆腐 $15

店內的油豆腐是不錯的選擇，內裡鬆軟，搭配上店家特製的蒜頭辣椒醬，

味道十分獨特。一口咬下，香味四溢，醬料真的加分很多。

【三重美食】店小二魯肉飯附菜單，google評論將近4000

【三重美食】店小二魯肉飯附菜單，google評論將近4000

店家特製的蒜頭辣椒醬真的如果有單販售

Ruby會想要買一罐回家配，很百搭辣味也不會太辣。

【三重美食】店小二魯肉飯附菜單，google評論將近4000
整體來說，店小二魯肉飯不僅能夠品嚐到道地的魯肉飯，

還能夠享受到各種美味的小吃。如果你正好路過三重，

可以來吃看看店小二滷肉飯讓人回味無窮的小吃店。

【三重美食】店小二魯肉飯附菜單，google評論將近4000
 

【店家資訊】
👉店小二魯肉飯
🏠新北市三重區大同北路27號
☎️ 02 2984 5567
⏰AM11:00~PM21:30

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 ，

 

FB封面0103.jpg
   

 💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】 

 💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食  IG: tour_ruby0530

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 YT 

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 TikTok

【】｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530) 看更多美食旅遊食記


如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。

 

 

文章標籤

店小二滷肉飯 店小二 三重美食 三重美食小吃 三重美食推薦 三重美食晚餐 三重美食dcard 捷運站美食 新北美食推薦 新北市美食 新北美食 排隊美食 新北美食小吃 新北市
創作者介紹
創作者 Ruby說美食享旅行 的頭像
Ruby說美食享旅行

Ruby說美食享受旅行




#魯肉飯
morechevron_right
文章關鍵字
店小二魯肉飯 魯肉飯 魯肉飯推薦 魯肉飯香 more
檢舉
share
chevron_left

桃園市龍潭區【宅配美食開箱】五番食品創意料理
延伸閱讀
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
要吃要趁早，不然會吃不到的招牌腳庫飯
 果果愛Fruitlove
【北投美食】高記茶莊附菜單-在地人激推的飲料，無憂茶必點大杯 900cc一杯只要25元-近北投市場｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)
 Ruby說美食享受旅行
新北市永和區【永和美食】阿里小廚美式牛排餐廳-附菜單，想吃只能現場候位，牛肉辣湯滿滿牛肉塊，酥皮濃湯必喝-近樂華夜
 Ruby說美食享受旅行
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up