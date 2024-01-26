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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園城堡咖啡廳~

桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園城堡咖啡廳~

2024-01-26 18:37:26 小青姐姐 人氣：108
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：207篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 龍潭區

造訪商家：Deja brew 邸家咖啡
phone03-4071779
place桃園市龍潭區高原里渴望二路98號1F
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

  ↑小青和爸爸又要去哪~喝咖啡~吃下午茶呢

    是的這麼豐盛的水果鬆餅~在美美的城堡裡

    您會想來嗎~小青可是專程來訪喔~桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

  ↑113年1月14日週日~小青與爸爸想到大溪

    追一下近期變黃~變紅~變美超夯的落羽松~桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

  ↑大約10點左右~我們騎著噗噗到八德的饗樂食光

    享用了豐盛早餐~之前記錄的心情文~有興趣請點我~桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園      

   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園 

  ↑接著又來到了龍潭渴望園區逛逛~小青功課真的沒做足

    以為渴望園區是有巿集~可以亂晃的地方

    結果~這裡是滿足您對大自然最真實的嚮往

    園內種植油桐花與櫻花~每逢花季

    會吸引遊客前來一睹群芳爭艷的景象~桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

  ↑好窘喔~想起曾在窩客島的美食電子報~看過

    渴望園區裡~有唯美浪漫歐式莊園古堡咖啡廳

    哇~看這外觀~果然夠氣派~進場囉~桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園 

   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

   ↑厚重的門上~貼著公告~您的愛車~~可以停哪裡

     千萬別亂停~警察會開單~哈~這幾個字真夠顯眼~桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園   

   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

  ↑推門進入~有~哇~好美的感覺

    像進入了一片紫滕花瀑布的驚艷感~桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

  ↑服務員立馬上前詢問~訂位否

    沒有~還好~店內還有空位~小青和爸爸運氣真好~桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

  ↑若沒空位~就要在這區等侯

    這侯位區~也擺設裝飾的挺美~桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

  ↑服務員熱情帶位~告知每人低消200元

    另收10%服務費~用餐時間2小時~餐點

    均現點現做~請耐心等侯~桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

  ↑這裡一點都不無聊~超好拍~您瞧

    邸家咖啡不僅餐巾紙印有logo~餐盤上有店家logo不稀奇

    但連餐具也刻上logo~是不是真的很特別呢~桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

  ↑本餐廳憑著服務大眾的精神

    生命的美好來自於分享~認同~善念~尊重

    希望帶給每一位客人都有一段美好食光~桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

  ↑餐點部分選項不少~有早午餐~排餐~異國料理

    沙拉~炸物小點~飲品咖啡~甜點~鬆餅等

    價格都在可接受範圍~桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

  ↑吃飽飽過來的~所以點午茶飲品+鬆餅

    下回知道了~可以來吃早午餐~桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

  ↑餐點以外~店內也有販售咖啡豆~茶包

    還有一些小飾品~有需要都可請問服務人員~桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

  ↑今天客人有點多~小青不好意思~明目張膽的大拍

    餐廳的桌椅坐起來真舒服~搭上美美的紫縢花瀑布

    絕美的孔雀開屏~很是亮眼~還有類似教堂風的通透玻璃

    果然很吸引大家的相機~桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

  ↑左小青點的熱薑汁黑糖歐蕾120元 

    右爸爸點的冰拿鐵140元

    濃郁的薑汁搭上黑糖~那微甜的味道

    再加入鮮奶的奶味~非常的搭~沒有違和感~桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園 

   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

  ↑季節水果鬆餅200元~鬆餅裡搭了日式麻糬

    口感Q彈~剛吃覺得~怎麼有點硬~但越吃越順口

    越吃越香~搭著草莓~奇異果~芭樂~火龍果等豐盛的水果

    淋上不甜膩的蜂蜜~非常的有層次感~桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

  ↑在城堡裡享用美味下午茶~有滿滿的幸福感~桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

  ↑今年度一樣要到處吃喝玩樂~好好玩耍

    收集日後共同美好的回憶錄~桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

  ↑邸家咖啡的啤酒電箱~竟是補給站~

    有意思~截圖留影~桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園   

    ↑回程~來到大溪落雨松路的落雨松公園

    追一下變黃~變紅的雨松~開心~桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

   桃園龍潭邸家咖啡Deja brew ~渴望園區之浪漫歐式莊園

     ↑店家資訊

    店名~邸家咖啡 Deja Brew

    地址~桃園市龍潭區渴望二路12572981

    電話~03-4071779

    營業時間~10:00-18:00  週二公休  

文章標籤

邸家咖啡 邸家咖啡Deja brew Deja brew 渴望園區 歐式莊園古堡咖啡廳 渴望會館
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