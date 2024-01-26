↑小青和爸爸又要去哪~喝咖啡~吃下午茶呢

是的這麼豐盛的水果鬆餅~在美美的城堡裡

您會想來嗎~小青可是專程來訪喔~

↑113年1月14日週日~小青與爸爸想到大溪

追一下近期變黃~變紅~變美超夯的落羽松~

↑大約10點左右~我們騎著噗噗到八德的饗樂食光

享用了豐盛早餐~之前記錄的心情文~有興趣請點我~

↑接著又來到了龍潭渴望園區逛逛~小青功課真的沒做足

以為渴望園區是有巿集~可以亂晃的地方

結果~這裡是滿足您對大自然最真實的嚮往

園內種植油桐花與櫻花~每逢花季

會吸引遊客前來一睹群芳爭艷的景象~

↑好窘喔~想起曾在窩客島的美食電子報~看過

渴望園區裡~有唯美浪漫歐式莊園古堡咖啡廳

哇~看這外觀~果然夠氣派~進場囉~

↑厚重的門上~貼著公告~您的愛車~~可以停哪裡

千萬別亂停~警察會開單~哈~這幾個字真夠顯眼~

↑推門進入~有~哇~好美的感覺

像進入了一片紫滕花瀑布的驚艷感~

↑服務員立馬上前詢問~訂位否

沒有~還好~店內還有空位~小青和爸爸運氣真好~

↑若沒空位~就要在這區等侯

這侯位區~也擺設裝飾的挺美~

↑服務員熱情帶位~告知每人低消200元

另收10%服務費~用餐時間2小時~餐點

均現點現做~請耐心等侯~

↑這裡一點都不無聊~超好拍~您瞧

邸家咖啡不僅餐巾紙印有logo~餐盤上有店家logo不稀奇

但連餐具也刻上logo~是不是真的很特別呢~

↑本餐廳憑著服務大眾的精神

生命的美好來自於分享~認同~善念~尊重

希望帶給每一位客人都有一段美好食光~

↑餐點部分選項不少~有早午餐~排餐~異國料理

沙拉~炸物小點~飲品咖啡~甜點~鬆餅等

價格都在可接受範圍~

↑吃飽飽過來的~所以點午茶飲品+鬆餅

下回知道了~可以來吃早午餐~

↑餐點以外~店內也有販售咖啡豆~茶包

還有一些小飾品~有需要都可請問服務人員~

↑今天客人有點多~小青不好意思~明目張膽的大拍

餐廳的桌椅坐起來真舒服~搭上美美的紫縢花瀑布

絕美的孔雀開屏~很是亮眼~還有類似教堂風的通透玻璃

果然很吸引大家的相機~

↑左小青點的熱薑汁黑糖歐蕾120元

右爸爸點的冰拿鐵140元

濃郁的薑汁搭上黑糖~那微甜的味道

再加入鮮奶的奶味~非常的搭~沒有違和感~

↑季節水果鬆餅200元~鬆餅裡搭了日式麻糬

口感Q彈~剛吃覺得~怎麼有點硬~但越吃越順口

越吃越香~搭著草莓~奇異果~芭樂~火龍果等豐盛的水果

淋上不甜膩的蜂蜜~非常的有層次感~

↑在城堡裡享用美味下午茶~有滿滿的幸福感~

↑今年度一樣要到處吃喝玩樂~好好玩耍

收集日後共同美好的回憶錄~

↑邸家咖啡的啤酒電箱~竟是補給站~

有意思~截圖留影~

↑回程~來到大溪落雨松路的落雨松公園

追一下變黃~變紅的落雨松~開心~

↑店家資訊

店名~邸家咖啡 Deja Brew

地址~桃園市龍潭區渴望二路125巷72弄98號1樓

電話~03-4071779

營業時間~10:00-18:00 週二公休