難得四年一次的總統大選投票日，

家裡面的成員們也難得地全都聚在一起啦!!

有鑑於這一天的到來，在幾個禮拜之前就有先詢問過~有在小酌的姊夫，

看是否有推薦的酒品在當天助助興~!

姊夫也詢問了我當天想要準備的下酒菜餐點為牛排跟炸物的時候~

就推薦了我「葡萄酒」的選項~會比較適合，

並提供了我廠商的網站可以上網選自喜歡的酒款。

從官方網站可以看到有一款葡萄酒為台灣進口排名第一的酒莊引進，

且也屢屢獲得了高評分，這家也成為了胖達最後的選擇啦~~!

讓胖達來幫大家開箱這一支來自~

「阿根廷唐璜酒莊-精選系列-卡本內蘇維翁Dona Paula- Estate- Cabernet Sauvignon」!

英寶洋行 阿根廷唐璜酒莊-精選系列-卡本內蘇維翁

從瓶身即可看到印著唐璜酒莊的葡萄牙文的標示以及下方的卡本內蘇維翁，

隨後利用家裡的開瓶器，轉開軟木塞~啵的一聲~瞬間酒香四溢而開。

*知識小補充~卡本內蘇維翁為世界重要的葡萄品種之一

杯裡的葡萄酒，黑裡透紅如深紅寶石般色澤，散著酒香，

聞著讓人不禁的想要啜上一口；

淺嚐之下發現那酒香極為濃郁、酒體飽滿，

卻不過於燥烈反而入口滑順，

酒釀的香氣在舌中漸漸地散開後

並帶出厚實的果香微酸感與黑加侖的風味。

隨即餐點上桌~配上剛煎製好的牛肉與炸物，幾口牛肉與雞排入肚後，

搭配一口葡萄酒的瞬間~解了那口腔中的膩口感，並留下一股果香餘韻得以細嚐。

一口吃肉~一口搭配著美酒，浸在酒香餘韻之中，在美好的午後著實享受。

英寶洋行 相關資訊

來來來~喜歡小酌或者品酒的朋友們這邊的資訊趕快記錄起來啦!!

實在太重要啦~推薦大家在適逢重要的時候可以提前選購來助興拉!

下面胖達也提供FB與官網連結提供給大家快速參考喔!!

廠商名:英寶洋行有限公司

電話:04-23219098

官方網站 : 點我進入官網

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