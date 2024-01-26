



位於公館的烤必勝日式燒肉原品牌是出一張嘴日式燒肉．一直以來是許多饕客的最愛(⁠ノ⁠^⁠_⁠^⁠)⁠ノ

因原品牌有了重新規劃與設計．將整體品質大大提升和改變（以不同等級和價位積極搶進燒肉市場）因此改名為烤必勝日式燒肉 . 每人只要699元起．能無限享用高級肉品／海鮮／蔬食／點心／飲品吃到飽．大胃王或是肉肉控趕緊來嚐鮮吧！

烤必勝日式燒肉目前僅有三間分店：台北南京店／公館店／台中公益店（台北市民店收起來了）．每間分店的評價都很不錯. 這次玉媽咪前往的是年輕人與觀光客眾多的出一張嘴公館店．就在最熱鬧的公館商圈．就在捷運公館站４號出口附近. 出來就看到了．交通非常方便，朋友／同事聚餐非常推薦可以來這裡！









烤必勝日式燒肉都是全天候營業的. 大家若是附近逛累了隨時可以上二樓來大口吃肉大口吃海鮮．好好地放鬆一下(⁠｢⁠`⁠･⁠ω⁠･⁠)⁠｢





餐廳裝潢走溫馨質感. 整體寬敞舒適．座位與座位有一定的距離．不容易互相受到干擾．挺不錯的！

這天我們是平日中午開門就立刻進來用餐．趁沒人時先拍照周圍環境．但過了一會兒就陸續湧進不少饕客，建議大家不論平假日想要用餐先提前訂位．才不會現場等候過久唷~























座位的架上放置多個趣味標語牌子．有興趣的朋友可以拿著和美食一起拍照打卡唷~













自助區

飲品部分提供各式冷飲／汽水（點799元或是999元吃到飽方案．則是可以生啤酒無限喝到飽）













熟食區提供湯品／滷肉／白飯．還有各式佐料









這天的湯品是玉米雞湯，裡面的料蠻多的．湯頭也很不錯呢！





這鍋滷肉滷得恰如其分，不會太爛也不會柴，保有Ｑ彈口感．怎麼吃都不會膩！

那又香又嫩的瘦肉，帶點微微的膠質口感，豐富又爽口，吃完會讓人想再吃味道超棒的．搭配白飯一起則是肉香和油香結合飯香．有夠涮嘴的啦！（偷偷說. 媽媽這天吃了三碗滷肉飯(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~）









冰淇淋部分有四種品牌可選擇（泰國明果．紐西蘭泰利斯．瑞是莫凡彼．卡比素俄羅斯），大家可依照個人喜好做挑選！

















烤必勝日式燒肉 菜單

有三種價位699元．799元 ．999元

想要大口吃肉的朋友．建議可以直接選擇999元方案，菜單上所有食材看到的都可以無限點．最高級的和牛小米龍／研考草蝦／椒鹽扇貝等食材都是提供無限吃到飽！





消費方式：

成人吃到飽方案：699元(限平日中午12~15點進場). 799元 , 999元(全日供應)

兒童消費方式：100公分以下不收費，100~130公分收費300元，130公分以上以成人計價！

年滿70歲以上．出示身分證件即享有699元吃到飽方案

當月壽星享有生日禮乙份（須告知服務人員）

用餐時間是120分鐘，點餐時間80分鐘，用餐時間以第一位入場開始計時．用餐時間無法延後！





烤必勝日式燒肉(出一張嘴公館店)平日中午也有推出午間套餐，價格超划算的！

A+B雙主菜+小菜，可自由搭配想要吃的餐點．附近上班族可以參考看看～





點餐方式乙QRcode掃描，單次沒有限制餐點數量．算是很有誠意！

但大家還是要以吃的完為主．不要浪費食材唷～





梅花豬頸肉

肉片切的有一定厚度．油花分佈均勻. 吃起來Ｑ彈有口感．烤好後撒點胡椒鹽品嚐原味就很美味，讚！





和牛小米龍

特別選用澳洲Ｍ９和牛，肉質口感豐腴細膩，鮮嫩且肉汁豐沛，同樣也是撒點胡椒鹽就能享受到獨一無二的頂級口感！

我個人最愛這盤肉品，這天點了大概四次└⁠(⁠ ⁠＾⁠ω⁠＾⁠)⁠」













雪花霜降牛

雪花霜降牛大獲媽媽的喜愛，推薦大家來這可以點來吃吃看！

烤好後帶有濃郁香醇的牛肉香，口感溫潤細緻，帶來驚豔的美味～





上選牛舌

這盤厚切牛舌，口感軟嫩多汁又有嚼勁，吃的到牛舌的原味肉質，品嚐得到油脂，但卻不會感到膩口，在嘴裡越嚼越香！









包肉生菜

記得點份包肉生菜．夾入韓式泡菜／柴魚洋蔥和肉片一起吃，來去油解膩. 順便均衡飲食一下唷~





柳葉魚

柳葉魚裡有金黃魚蛋，吃的到逼逼啵啵的口感與細嫩鮮甜. 只要在燒烤時灑上薄鹽，就很美味！

那鹽烤後的自然香味和Ｑ彈的爆卵多層口感. 擁有鮮美滋味！









懶人愛吃蝦

喜歡吃蝦的朋友，來這一定要大口吃蝦(⁠*⁠ﾉ⁠・⁠ω⁠・⁠)⁠ﾉ⁠♫

經過鹽烤帶出蝦肉的彈性與口感. 不需過度調味. 簡簡單單的就能將蝦的甜味引爆出來. 清爽涮嘴！









鹽烤草蝦

由於前面的懶人蝦實在太美味了，再來一盤草蝦試試味道！

想不到草蝦的肉質更加紮實香甜，而且更大尾肉質也厚實一些，灑上鹽巴再單烤就超級好吃！









左上：浩克小雞排 中上：日式小腰肌 右上：香滷大腸

左下：特選牛橫膈膜 右下：特選板腱牛排





椒鹽扇貝

嚴選新鮮扇貝，和我想像的一樣肉質鮮美，甜味與口感都很與眾不同，柔滑多汁且清嫩爽口．超讚的！





香滷大腸／甜不辣

店員說香滷大腸是他們自己滷的，推薦一定要吃吃看，於是我們點一份來品嚐～

果然超級入味，吃起來軟嫩帶有Q度，香氣十足且無腥味，讓人吃完還想再來一盤！



他們家的甜不辣也很不錯，口感很古早味，帶著點碳香味，而且吃起來不會粉粉的，很真材實料！





日式小妖肌

這名字真是可愛，詢問後才知道是選用豬腰內肉，真是特別．點一盤來嚐鮮！

經過燒烤後肉質口感非常棒．軟嫩不乾柴，這盤肉品在廚房已事先醃製好，吃起來有層次味覺，整體口感嫩潤鹹甜╰⁠(⁠＾⁠3⁠＾⁠)⁠╯









浩克小雞排

這份小雞排也是事先用蘿勒青醬醃製．經過燒烤更加提升香醇濃滲透味蕾，蘊含著九層塔與羅勒的香味．挺嫩口的，真的很與眾不同！





另外. 玉媽咪順道提一下. 這裡的服務人員態度很積極，會經常走動巡視，隨時替客人換烤盤，讓顧客不會在焦黑的烤盤上夯肉. 這點一定要大大誇獎！





蛤蠣絲瓜湯

店家挑選新鮮蛤蜊和絲瓜一起煨煮，有大海自然的鹹鮮味，不會過鹹．感覺特別鮮甜回甘！





泰式海鮮酸辣湯

帶有檸檬海鮮湯風味，湯碗中有滿滿的好料，酸酸辣辣鮮香美味．很有水準之上！









厚切羊排

來到這裡一定要品嘗這道頂級料理，店家特別挑選新鮮羊排，零騷味且肉香濃厚．口感風味都很棒！





由於是厚切的．建議大家可以先烤半熟後用桌上食物剪剪成一塊一塊、再繼續燒烤，記得灑上香料風味更獨特！









肉質吃起來很新鮮．無羊腥味，每一口都能享受到軟嫩多汁，骨香肉嫩的鮮美口感～





最後各點一份日式麻吉／一口酥來做個完美結尾～













將外皮烤的焦香酥脆．大口咬下那酥酥脆的外層、咀嚼後帶有濃郁口感，味道和香氣一絕！





烤過的麻糬外皮微焦，內裡卻是柔軟無比，沾點香濃的煉乳和花生粉，更能體現它濃厚的米香～





最後一定要來兩球冰淇淋，才可以滿足的回家，嘿嘿～～

真是太飽了，我的天啊！！！！





這是我第一次來訪烤必勝日式燒肉，果然沒有讓我失望．不論食材品質或者服務品質都很棒！

以這樣的價位來說，能享受到如此高檔的食材美味．實在很划算．推薦大家如果有聚餐可以選擇台北公館店，這裡離捷運超近的，出口就到了．記得要先訂位喔！





烤必勝日式燒肉（出一張嘴公館店）

地址：台北市中正區羅斯福路四段４４號２樓

電話：02-2367-7770

營業時間：12:00~00:00（週一～週日）

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