板橋美食「豬三寶」江翠市場新開幕台式小吃

新店報報！今天要來分享這家「豬三寶」道地古早味小吃，

專賣豬血豬雜湯的店家，剛好天氣冷冷的，

來碗暖呼呼的熱湯真是幸福，馬上來品嚐看看。

來板橋 華江市場又多一家美食可以選擇啦~

板橋美食「豬三寶X林美美牛肉麵」外觀

店址位於江翠市場 華江市場（黃昏市場內），早上10點營業到晚上九點，

下午沒休息，店家還提供內用，可以坐下來品嚐熱騰騰的餐點，

或是逛完市場可以外帶回家也是不錯的選擇。

店家攤子上都有照片給你參考呦～

第一次來的話推薦豬三寶綜合湯，裡面有8種不同的食材，一次滿足！

「豬三寶」熱騰騰的豬血湯，寒冷的天氣來一碗，真的太幸福啦~

豬三寶X林美美牛肉麵 內用環境

江子翠美食「豬三寶X林美美牛肉麵」菜單

來這裡除了豬三寶豬血、豬雜湯可以選擇以外，旁邊的林美美牛肉麵還有

紅燒牛肉麵、乾麵、水餃及小菜，內用的話兩家也可以一起點喲!

江翠市場美食「豬三寶X林美美牛肉麵」餐點介紹

當天點了豬血酸菜結嘴邊肉、豬三寶綜合湯、

大骨帶肉（乾）、水餃、半筋半肉麵（大），

我來一個個介紹給大家啦~

豬三寶綜合湯100元

這碗裡面料很豐富耶！有嘴邊肉、豬肚片、肝連、小肚、豬皮、小腸、酸菜結、鳥蛋，

可以吃到不同的部位，而且處理的蠻乾淨，不會有腥味，

配上大骨湯頭很不錯，一次滿足不同的味蕾。

裡面的酸菜結是宜蘭一道很古早味的美食，沒想到來豬三寶也可以品嚐到，

使用筍子、紅蘿蔔、酸菜、豬腸，手工製作，吃起來脆口有嚼勁！

豬血酸菜結嘴邊肉90元

喜歡吃肉的朋友就蠻適合這碗，嘴邊肉還不少喲!

先用菜頭熬煮的湯頭來川燙食材，再淋上大骨熬成的豬血湯，

裡面有酸菜、韭菜，配上豬血、嘴邊肉、手工酸菜結，

豬血口感軟嫩美味，不會一夾就散開，

湯頭喝起來帶有胡椒香不會太油膩。

大骨帶肉（乾）80元

帶肉的豬大骨，喜歡啃豬大骨的朋友必點!主要以瘦肉居多，

吸附湯汁精華，淋上特製的醬料，帶有微辣及微酸的滋味。

當天我們還點了隔壁的林美美牛肉麵來搭配，一併分享給大家囉~

半筋半肉麵（大）190元

這碗是紅燒牛肉湯，選用牛大骨、牛油熬煮20小時以上，

再加上多種中藥材一起熬煮的湯頭，

而且大碗的直接給你兩球麵，讓你吃飽飽，

半筋半肉的肉塊滷的很入味，肉質很軟嫩帶有Q彈的筋，

喜歡吃辣的朋友，還有店家以牛油製成的椒油，吃起來非常的香也很夠味！

水餃10顆60元

有三種口味，當天我們直接點了30顆，每種都各來10顆。

水餃口味有高麗菜、韭菜、玉米可以選擇，手工水餃剛煮好皮好Q軟，

咬下後內餡還有爆汁感，而且調味恰到好，不用沾醬就好吃！

玉米口味多了玉米的甜味。

高麗菜裡面還有豬肉餡，兩者結合味道清甜，可以一吃再吃不膩口。

韭菜水餃滿滿的獨特韭菜香，如果你喜歡喝湯的話，可以配紅燒牛肉湯變成牛肉湯餃也很讚喔～

「豬三寶X林美美牛肉麵」店家資訊

店名:豬三寶X林美美牛肉麵

地址:新北市板橋區雙十路三段10巷1弄40號

電話:0983-519187

營業時間:10:00-21:00

店休:週二店休

農曆春節店休時間:初一～初三休

—————————————

🔍FB:台南 食。好所在

🔍部落格：台南愛比妞の美食旅遊地圖



#台北美食 #板橋 #愛比妞 #板橋美食 #food #yummy #love

#popyummy #instafood #愛比妞吃新北 #instagood

#yummyday #新北美食 #江翠市場 #新北小吃 #台北小吃

#台北晚餐 #台北午餐 #牛肉麵 #豬雜湯 #豬三寶

#板橋午餐 #板橋小吃 #江子翠 #捷運美食

文章標籤