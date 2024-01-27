冬天到了草莓季開始了，每年都會去苗栗大湖報到採摘新鮮草莓！朋友常會問說苗栗大湖採草莓推薦哪間呢，我們都會去「滿意高架牛奶蜜草莓農場」，這裡距離台72快速道路很近，下快速道路五分鐘內即可到達，而且還有免費停車場很方便，園區還有趣味可愛的恐龍壁畫和草莓妹妹公仔等好拍

「滿意高架牛奶蜜草莓農場」超大型高架式草莓觀光農場，種植十大品種，總種植85,000棵！還有稀有的白草莓及粉霸王，園區佔地廣闊不怕沒有草莓可以摘，整個園區均鋪設防水布，不用穿雨鞋不怕泥濘，讓長輩和孩子都能盡情享受採摘的樂趣 入園不用收門票，想吃多少摘多少採回來的草莓秤重計價，2023/12月的價格是白草莓每台斤1200元，紅草莓每台斤480元，老闆秤重完會協助裝盒，盒子還有手提的非常方便，園區提供多種草莓相關商品，如精釀啤酒、草莓酒、果醬和草莓冰淇淋等，讓你的草莓之旅更加豐富，冬天到大湖採草莓，就來「滿意高架牛奶蜜草莓農場」吧！

滿意高架牛奶蜜草莓農場-怎麼去？

國道1號苗栗/公館交流道下，接著換台72線往大湖，到達台72線大湖終點後右轉，看到便利商店左轉（路口就能看到大大的招牌了），往前開過巧克力雲莊，後約一分鐘就能到達「滿意高架牛奶蜜草莓農場」

其實直接 Google Map地圖 搜尋「滿意高架牛奶蜜草莓農場」就能準確抵達目的地囉

滿意高架牛奶蜜草莓農場-停車

滿意高架牛奶蜜草莓農場最棒的一點就是停車場很大，車位多也好停，而且停車是免費的喔

停好車後可以先去逛逛，和可愛的恐龍和草莓妹妹拍照

接下來就進入寶寶們最愛也是最期待的「採草莓」囉

滿意高架牛奶蜜草莓農場-採草莓體驗

來去採草莓囉，在門口拿籃子與剪刀，拔多少算多少，滿意高架牛奶蜜草莓農場沒有收門票，但不可以邊拔邊吃喔（哈哈特別交代寶寶們）

入園不收門票，禁止邊採邊吃

在這片園區裡，超過85,000棵草莓，今年滿意高架牛奶蜜草莓農場種植十大草莓品種，其中包含十大品種：白草莓、紅櫻、台農一號、奶油、粉霸王、黑鑽、水蜜桃、美姬、帝王紅

滿意高架牛奶蜜草莓農場整個園區都鋪設了防水布，走起來也不怕泥濘完全不需要穿雨鞋，就像是走在室內一樣

寶寶們也不會弄的髒兮兮的，這點深得我心，也是選擇來「滿意高架牛奶蜜草莓農場」採草莓的原因

今天的主要目標就是拔這個「白草莓」如同雪花般還有個可愛的名字叫「雪兔」，很少見寶寶們超愛（價格比一般草莓貴一點喔）

草莓園裡幾乎每一道都有滿滿的草莓，完全不用怕採不到，嬌姿欲滴的草莓超誘人的

還有這種巨無霸的，快跟寶寶手掌一樣大了，這個也是寶寶們摘取的目標，看到還會說「媽咪我找到大寶寶了」兩個寶貝還會比較誰摘的比較大！

摘草莓的過程中孩子們也能自己拿剪刀剪草莓，只是需要稍稍留意不要剪壞草莓或是弄受傷了喔

大人小孩甚至長輩（採草莓的通道長輩輪椅進得來）都能一起體驗拔草莓的樂趣

孩子們就像是尋寶一般找尋喜愛的草莓品種，像是小蜜蜂在草莓園裡勤做工，然後收穫滿滿的可愛草莓

拔好之後就可以來去老闆那裡秤重算錢囉

滿意高架牛奶蜜草莓農場-價格

孩子和我們一人一籃，摘好的草莓帶回家還要分送給外公外婆、阿祖和叔公們一起吃

滿意草莓的價格是採時價，今天2023/12/16來摘採的草莓價格（每台斤）：白草莓1200、紅草莓480

秤重完可以選擇直接洗來吃，或是裝盒都行，老闆很親切熱情，細心的幫我們把草莓裝盒

寶寶們當然等不及想吃自己摘的草莓了，此時則可以直接拿去洗手檯清洗，清洗完就能好好享用了

白草莓超好吃的，有種水蜜桃的感覺，甜度很足寶寶們超愛（吃貨無誤）

或是搭配上煉乳更增添草莓的美味層次喔，現場也有賣喔

如果想要送禮的，草莓園也有嚴選的，可以直接買一籃送禮，超方便的，適合想直接買產地草莓，而不想拔草莓的朋友

滿意高架牛奶蜜草莓農場-周邊商品

除了草莓外，滿意高架是我看過最多周邊商品的草莓園了

草莓相關的飲品和零食類都超級齊全，可以帶在路上品嚐喔，全部都是草莓的耶！

還有這個浪漫臺三線的精釀啤酒《 喝酒不開車、未成年勿飲酒、過量有礙健康 》

還有大罐的草莓酒和果醬喔，喜歡的朋友可以立馬買起來

孩子們愛的草莓冰淇淋也有，這麼冷的冬天還是要吃冰淇淋，就知道魅力有多大了

雅方的這款草莓味蠻真實的，孩子們都超愛的

滿滿一車的草莓，滿載而歸，就是喜歡這樣來苗栗大湖的採草莓體驗，非常推薦來滿意高架牛奶蜜草莓農場

滿意高架牛奶蜜草莓農場 地址：苗栗縣大湖鄉63號 電話：0922 116 950 營業時間：07:00–20:00 公休日：無公休 停車位：專屬免費停車場 提供刷卡：⭕可刷卡、可使用台灣pay、Apple pay

🔥苗栗熱門美食景點推薦🔥 🚙 更多好玩行程這裡找！

延伸閱讀