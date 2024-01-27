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高雄美式餐廳推薦的5道人氣料理！

2024-01-27 18:16:09 台南Running Man 人氣：108
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窩客好文

台南Running Man

發表篇數：136篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：michino米奇諾美式餐廳
phone07-2162290
place高雄市新興區大同一路79號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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高雄美式餐廳早午餐食記分享！米奇諾美式餐廳讓我一秒飛出國，享

一月份是我老婆的生日月，是的！整個月都是她的happy birth time！

所以她說想吃米奇諾美式餐廳，我當下就預約了，不清楚她是在IG看到還是朋友推薦，反正我是有求必應，我不寵她寵誰呀？哈哈哈！

 

▼店內環境很有復古美式餐廳的味道聽說是開很久的高雄美式餐廳，老字號了，感覺會很道地！

除了我們兩個，還邀請了幾位很熟的朋友，一起聚餐吃個飯。

高雄美式餐廳早午餐食記分享！米奇諾美式餐廳讓我一秒飛出國，享

高雄美式餐廳早午餐食記分享！米奇諾美式餐廳讓我一秒飛出國，享

 

▼滿滿美式餐點上桌！餐點份量很大，只是桌子也很大，所以拍照起來顯得還好。其實光是那個煙燻鮭魚烘蛋，大小應該就跟正常兩個男生手掌差不多！！絕對可以吃得很滿足！

高雄美式餐廳早午餐食記分享！米奇諾美式餐廳讓我一秒飛出國，享

 

進入美式餐點介紹～

 

奶油菠菜班尼迪克蛋

▼奶油菠菜班尼迪克蛋是店裡的招牌菜，也是非常經典的早午餐菜色，滿滿兩顆水波蛋和漢堡麵包，加上黑胡椒薯塊，不愧是美式餐廳，份量就是大！

高雄美式餐廳早午餐食記分享！米奇諾美式餐廳讓我一秒飛出國，享

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▼主廚特製的荷蘭醬流淌四溢，吃起來口感濃稠、滑順，還帶著酸酸的滋味，味道很清新，包裹熟度恰到好處的水波蛋，切下去流出香醇蛋黃，搭配多汁菠菜，口感豐富。

高雄美式餐廳早午餐食記分享！米奇諾美式餐廳讓我一秒飛出國，享

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煙燻鮭魚烘蛋早餐

▼這道是我的首選，我很喜歡吃煙燻鮭魚，煙燻鮭魚的鹹香、油脂與蛋香完美融合，烘蛋軟嫩濕潤，裡面還能吃到香甜的炒洋蔥、起司奶香，讓人胃口大開！

高雄美式餐廳早午餐食記分享！米奇諾美式餐廳讓我一秒飛出國，享

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▼搭配蔬菜炒薯塊，清爽又有飽足感。

高雄美式餐廳早午餐食記分享！米奇諾美式餐廳讓我一秒飛出國，享

 

加價升級的法國吐司。蛋液應該是店家自己有特別調過，吃起來和我們平常用蛋汁直接煎的不一樣！米奇諾的法國吐司吃起來特別柔軟香甜，淋上滿滿蜂蜜，甜甜的特別幸福！

高雄美式餐廳早午餐食記分享！米奇諾美式餐廳讓我一秒飛出國，享

 

墨西哥早餐捲

▼墨西哥麵粉餅外皮酥脆，內餡豐富，有培根、美式炒蛋、起司、紅椒、青椒、洋蔥等等，搭配爽口微辣的墨西哥莎莎醬，早午餐來一捲還挺不錯的！清爽不油膩，口感豐富又很有飽足感，充滿熱帶的異國風情。

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培根起司美式蛋捲

▼美式蛋捲也是另一道很受蛋控歡迎的品項，足足用了三顆蛋！而且熱愛散蛋的人必點！（蛋白蛋黃混合的那種）

一捲很大、是實心的，切開流出培根的肉汁，搭配起司和洋蔥甜椒等蔬菜，吃起來扎實、鹹香可口！讓人吃了停不下來！

高雄美式餐廳早午餐食記分享！米奇諾美式餐廳讓我一秒飛出國，享

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▼烤土司抹草莓果醬，帶草莓纖維的那種～

高雄美式餐廳早午餐食記分享！米奇諾美式餐廳讓我一秒飛出國，享

 

花生醬牛肉美式漢堡

非常經典的美式漢堡口味，店家也說第一次來米奇諾，不知道吃什麼的話，就點這道花生醬牛肉美式漢堡吧！一直是大家接受很高的人氣餐點。

▼他們家的花生醬很獨特，我還是第一次看到這麼濃稠的花生醬！讓我感覺就是直接花生打成的醬，花生比例特別高，所以吃起來很香。

高雄美式餐廳早午餐食記分享！米奇諾美式餐廳讓我一秒飛出國，享

 

▼美式漢堡麵包鬆軟香甜、牛肉漢堡排香嫩多汁、花生醬香濃滑順，搭配起司、生菜、番茄、洋蔥、酸黃瓜等，今天絕對是大飽口福啦！

高雄美式餐廳早午餐食記分享！米奇諾美式餐廳讓我一秒飛出國，享

 

美式咖啡/紅茶

▼餐點皆附飲料，可選美式咖啡/紅茶、冰/熱，紅茶可免費續杯！

高雄美式餐廳早午餐食記分享！米奇諾美式餐廳讓我一秒飛出國，享

 

壽星專屬～送冰淇淋布朗尼

當月壽星贈布朗尼(小)

當日壽星贈布朗尼(大)

▼贈送的布朗尼吃起來很濕潤，也是有下功夫。聽說大份布朗尼可以4、5人分！應該找機會再來一次。

高雄美式餐廳早午餐食記分享！米奇諾美式餐廳讓我一秒飛出國，享

米奇諾美式餐廳的餐點我們覺得都很不錯吃，都是很經典的美式口味，份量也足夠，餐廳環境氣氛悠閒，讓人吃得非常滿意，下次還會再來光顧！大家對美式餐點感興趣的話，也可以來吃看看，相信可以滿足你的胃！

michino米奇諾美式餐廳

地址：高雄市新興區大同一路79號

電話：07 216 2290

營業時間：9:30-2:00

FB粉專：https://www.facebook.com/MichinoDiner2


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